La crisis acrecienta el interés en Córdoba por la donación de cuerpos a la ciencia

Las dificultades económicas derivadas de las dos últimas crisis económicas, la ausencia de seguro de decesos y el elevado coste de un sepelio han aumentado el interés en Córdoba por la donación de cuerpos a la ciencia, un trámite que gestiona la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, que es la que asume todos los gastos. La persona que realiza las entrevistas a los interesados es la profesora Irene Cantarero, quien confirma que «el principal motivo de interés de los que se postulan para donar su cuerpo a la ciencia es el económico» y que «solo algunos manifiestan su propósito de colaborar para avanzar en el campo de la medicina. Así, en los últimos diez años, «el número de personas que acude a nosotros se ha duplicado», afirma Cantarero.

En el 2021, 56 personas contactaron con la UCO para este fin, de los cuales 12 ya están registradas como donantes tras confirmar la Universidad que cumplen con todos los requisitos exigidos (un 50% son hombres y otro 50%, mujeres). En ese periodo se produjo la donación del cuerpo de una mujer.

El perfil del interesado es diverso y no presenta distinciones en cuanto a sexo, ya que acuden hombres y mujeres casi en la misma proporción. «La edad media es de 60 años y conocen esta opción a través de algún familiar, vecino o amigo que ya es donante», comenta la profesora. Cuando se produce la donación de un cuerpo a la ciencia, el uso tiene fines esencialmente docentes, aunque también se emplea para la investigación, «con el fin de profundizar en el conocimiento de la Anatomía Humana y contribuir de modo directo a mejorar la asistencia sanitaria que prestan los profesionales sanitarios».

Aunque el número de personas se multiplicara exponencialmente, la capacidad de la Universidad para recibir donaciones es limitada. «Nuestra cámara puede albergar un máximo de 24 donante y actualmente tenemos 20 cuerpos disponibles para nuestro alumnado, por lo que estamos al 83% de ocupación», explica. La docente destaca que la donación de cuerpos a la ciencia «es un acto sencillo y altruista para los donantes, pero de enorme trascendencia social y sanitaria, que merece todo nuestro respeto». No en vano, gracias a los donantes, los estudiantes de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba pueden adquirir un conocimiento completo y exacto de la estructura del cuerpo humano.

El área de Anatomía y Embriología Humana del Departamento de Ciencias Morfológicas y Sociosanitarias de la UCO es la encargada de coordinar las donaciones y el uso de los cuerpos donados de modo que una vez se produce el fallecimiento, este departamento asume el traslado y custodia del mismo.

Las personas interesadas deben contactar con este departamento y concertar una cita para la entrevista con la profesora Cantarero, que le facilita el documento de donación que recoge los criterios de inclusión y exclusión de las donaciones, se resuelven dudas y se realizan una serie de preguntas sobre el historial médico de la persona. Ahí se determina si es posible la donación o no. En el caso de que cumpla los requisitos, se realizan las gestiones para completar el proceso. Cuando llega la hora del fallecimiento, según las causas de la muerte, se confirma o no la donación, ya que no en todas las circunstancias es posible embalsamar el cadáver, lo que invalidaría la aceptación y anularía el acuerdo.

Causas que impiden la donación

Entre las causas previstas para no aceptar la donación una vez se produce el fallecimiento figuran que no haya espacio físico en la cámara de donantes o no haya presupuesto disponible para este fin; que la muerte se produzca en periodo no lectivo o fuera del horario, por lo que la Universidad está cerrada; si se comunica el deceso pasadas 24 horas desde el fallecimiento; si ocurre fuera de la provincia de Córdoba; si se produce una muerte violenta en la que tenga que intervenir la autoridad judicial; padecer una serie de enfermedades; ser donante de órganos; o presentar una lesión profunda que afecte a la vascularización de los tejidos, entre otras. En el caso de que sea viable, el cadáver se somete a un protocolo de conservación, preservando la confidencialidad de los datos, que pasa por la limpieza y desinfección del cuerpo en la sala de autopsias. Se elimina la vestimenta, apósitos y cánulas corporales del donante y se procede a rasurar el pelo corporal en toda su extensión. Después, se limpia el cuerpo con agua, jabón desinfectante y cepillo quirúrgico de forma intensa y se procede al embalsamamiento, con una primera fase de limpieza venosa y una segunda de inyección arterial. Finalmente, se procede a un lavado con agua y jabón bactericida y se deposita el cadáver en un sudario para su traslado a la cámara de almacenamiento que está a una temperatura de 4ºC. (los cuerpos no se congelan). Seis meses después, se podrá utilizar con fines docentes.

Los restos del cadáver se incineran, pero sin que las familias de los donantes intervengan.