Este sábado The Washington Academy, reconoció al cordobés Aleix Sanmartín como Consultor del Año en los Napolitan Victory Awards, por su trabajo como consultor político en México y España.

Tras recibir el premio Aleix Sanmartín declaró, “me siento muy honrado por este reconocimiento que hace The Washington Academy, a mi trabajo”, quiero manifestar mi agradecimiento a todos los clientes en México y España que me han depositado su confianza, agregó que “este reconocimiento es un compromiso a seguir trabajando e innovando en el campo de la comunicación política para ofrecer los servicios de alta calidad que demandan los clientes”.

La Academia, también distinguió a Sanmartín en las categorías a: Mejor Campaña Electoral del Año y Campaña Digital Electoral del Año, por su trabajo en la campaña de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía 2022

Finalmente, Aleix Sanmartín fue incluido en la Class of 2022, que reconoce a los 100 profesionales de la comunicación política en Latinoamérica. Los Napolitan Victory Awards son considerados "los Oscar de la política".

Sanmartín, es CEO de Sanmartín Group, Doctor en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid y Political Management por la George Washington University, cuenta con más de quince años dedicados a la consultoría política en España, México, Panamá, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Ha trabajado con Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México y José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, entre otros líderes internacionales.