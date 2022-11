La actividad de los desguaces de Córdoba se resiente por la caída de venta de coches nuevos

Se podría pensar que con la pérdida actual de poder adquisitivo del consumidor, los desguaces o centros autorizados de vehículos (CAT) están en un momento económico espléndido y que las ventas de piezas de segunda mano se tienen que haber disparado. Sin embargo, esa conjetura es desmentida por la realidad, ya que la falta de matriculaciones también se empieza a notar en la actividad de estos centros en Córdoba.

La realidad es que en los 36 centros autorizados de tratamiento de vehículos de Córdoba ciudad y provincia han empezado a notar el descenso en la entrega de VFU (vehículos al final de su vida útil), porque las bajas de vehículos siempre han estado muy ligadas a las matriculaciones de vehículos nuevos y si no hay compra, tampoco se lleva el vehículo al desguace, explica el vicepresidente de la Asociación Andaluza de Desguaces, Rafael Gómez.

«No es el mejor momento para los desguaces. No estamos vendiendo más, aunque sí tenemos más afluencia de público que pide presupuestos para piezas de segunda mano», sostiene Rafael Gómez, que considera que también existe un problema en el abastecimiento de recambios.

Piezas de recambio de segunda mano

Los centros tienen un almacenamiento de piezas de segunda mano, que si no entran vehículos es «imposible» de reponer, porque «nosotros no disponemos de piezas nuevas que se fabriquen, sino que sí las tenemos en stock bien y si se acaban y no nos entran coches no podemos disponer de ellas».

Por su experiencia, las piezas de recambio más demandadas suelen ser los motores de los eleva lunas, las cerraduras y los mandos tanto de las luces como de la calefacción. «Esos suelen ser los recambios solicitados más habituales. Si nos piden, por ejemplo, un mando de luces de un Peugeot 206 puede que no tengamos y hasta que no nos entre ese modelo para dar de baja carecemos del repuesto», asegura el vicepresidente de la asociación andaluza. La falta de recambios específicos cada vez se está produciendo más a menudo en los desguaces ante la falta de entrega de vehículos, según comenta Gómez.

Aumentan los clientes que piden presupuesto

El aumento de clientes se debe a que hay bastantes personas que se acercan a los desguaces para pedir presupuesto de una determinada pieza, pero que después no la adquieren, porque pese a que el recambio puede tener buen precio, la factura final del taller para reparar el vehículo excede lo que tenía previsto gastarse y, al final, no compra el recambio en el desguace.

Para Rafael Gómez, los «buenos tiempos» de los desguaces son cuando se venden muchos vehículos y, especialmente, si hay rebaja en el nuevo, dando de baja el viejo, porque «es una economía circular, a más ventas de vehículos, más gana el desguace, ya que necesita alimentarse».

En el 2021, en Córdoba llegaron a los desguaces un total 12.602 vehículos, de los cuales 9.984 fueron turismos, según datos de la DGT. El número de vehículos de este año se espera que sea similar, según Gómez