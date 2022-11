El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba que actúe en defensa de la convivencia ante las demandas que tiene planteada el vecindario del entorno del colegio Cervantes sobre las agresiones al descanso y al bienestar familiar que supone la actividad extraescolar que se desarrolla en el centro educativo.

Las denuncias por ruido excesivo y por uso en horario nocturno de las instalaciones alteran gravemente la convivencia y suponen una vulneración de la legalidad. Este organismo entiende que las instalaciones construidas no están convenientemente insonorizadas, cuando se encuentran a escasos metros de las viviendas, "por lo que debe cesar la actividad hasta que se asegure que deja de generar molestias" señalan en un comunicado. "Es absolutamente paradójico y muestra de incoherencia que a la par que se está elaborando un plan de acción contra el ruido para la ciudad, se permitan estas actividades tan ruidosas y molestas. Esto demuestra lo que el CMC ha alegado a dicho plan, que se basa en un mapa de ruidos ficticio" continúan. También señalan que es necesario que la actividad deportiva extraescolar que se desarrolle en la instalación tenga como límite las 8 de la tarde "como se les impone a los colegios por parte de la delegación". Para el CMC, las actividades extraescolares "son siempre bienvenidas, pero deben adecuarse al entorno y no suponer un ataque al mismo, máxime cuando son instalaciones construidas tan próximas (menos de diez metros) a las viviendas". Por último, piden, "se debe impedir el desarrollo de actividad de hostelería encubierta que no debe tener cocina ni música y que pervierte la actividad educativa, además de que en un centro educativo no se debe autorizar la venta de bebidas alcohólicas. El centro educativo debe atenerse a la licencia concedida y a la calificación del suelo y no delegar en la entidad que gestiona las actividades deportivas y/o pseudohosteleras de tarde-noche. La responsabilidad es del centro, y del ayuntamiento lo es que se cumpla" concluyen.

Respuesta del colegio Cervantes

Por su parte el centro de los Maristas ha respondido también a través de un comunicado a estas quejas, en lo siguientes términos:

"Somos sensibles a las quejas vecinales y el colegio lleva tiempo (más de un año) escuchando y atendiendo las peticiones vecinales a través del equipo directivo del centro a través de reuniones, aportación de información, etc. De hecho, las incomodidades que manifiestan estos vecinos se están solventando. Algunas están solucionadas y otras están en vías de solucionarse. En concreto, el complejo deportivo, que incluye pistas de pádel, campo de fútbol 7 y cafetería, cambió su gestión el 1 de enero de 2022 y, desde entonces, cumple estrictamente con el horario establecido cerrando sus instalaciones a las 20:00 horas. El pabellón polideportivo lo gestiona el propio Colegio Cervantes y se dedica a actividades de su alumnado en horario escolar y a entrenamientos y partidos de los equipos en las diversas disciplinas (baloncesto, fútbol sala, etc) y competiciones. Se trata de una instalación deportiva al servicio de la ciudad, que alberga competiciones y eventos deportivos organizados por instituciones como el IMD (Instituto Municipal de Deportes) o la FAB (Federación Andaluza de Baloncesto) y que sí tiene actividad pasadas las 20.00 horas para poder conjugar la actividad escolar y lo ya mencionado del calendario deportivo y competiciones (locales, provinciales, regionales y nacionales). Ni el complejo ni el pabellón tienen expediente sancionador, de clausura o similar propuestos por ninguna autoridad ni administración. Nuestra voluntad es facilitar la convivencia con el vecindario y, por ello, estamos realizando mejoras en las instalaciones y en la actividad. Así, por iniciativa propia, hemos elaborado una exhaustiva medición acústica a partir de la cual está en proceso de aprobación un plan de mejora de la acústica de las instalaciones para conseguir reducir el sonido que emite la propia actividad deportiva. Al mismo tiempo, nos gustaría poner en valor que tanto el Colegio Cervantes como las instalaciones deportivas aportan mucho al barrio, siendo activos que enriquecen y revalorizan la zona, puesto que son espacios de enseñanza y deporte que contribuyen al desarrollo de niños y jóvenes, fomentan la educación en valores, la vida saludable, etc".