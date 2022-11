El 'ciberbullying' se dispara en Córdoba por la pandemia y el uso indiscriminado de internet

Los efectos de las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia y el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías por parte de menores y adolescentes se están dejando notar ahora. El número de familias y centros escolares que acuden a los juzgados para presentar denuncia por casos de acoso escolar, y en especial, ciberbullying, se ha disparado según José Ignacio Ordóñez, miembro de la comisión de Menores del Colegio de Abogados de Córdoba. «Cada vez nos llegan más casos de acoso porque, por un lado hay más sensibilidad social y se detectan antes, y por otro, porque el uso incontrolado de internet está provocando que un número creciente de menores se aficionen al insulto y la descalificación continua al que consideran diferente», asegura, «pocas veces el acoso llega a ser físico, pero los efectos del ciberacoso pueden ser peores si se tiene en cuenta que no acaban a la salida del colegio porque continúan 24 horas en muchos casos a través del teléfono».

Según el sindicato Csif, casi el 20% de la población en edad escolar sufre episodios de bullying o ciberacoso y la mayoría «lo sufre en silencio por miedo a represalias y vergüenza que puede devenir en situaciones trágicas». Asimismo, recuerda basándose en un estudio de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña que el ciberbullying representa ya uno de cada cuatro casos de acoso escolar, una proporción que aumenta con la edad, de forma que, a partir de los 13 años, el 36,5% de los casos de bullying son por ciberacoso La mayoría de los ciberacosadores menores ni siquiera con conscientes de que lo que hacen es un delito. «Creen que es una broma y cuando les preguntas, te dicen que ellos no han tocado a nadie», comenta Ortega, que señala la efectividad de las medidas correctoras que se aplican en los juzgados. «La mayoría de los menores no reinciden después de pasar por el juzgado porque se trabaja muy bien con ellos la sensibilización y el uso controlado de las pantallas», comenta. Esto da idea de que la falta de valores y de empatía hacia el otro está en la base de estas situaciones.

El perfil del acosador

Si en otros tiempos, el acosador tipo se podía vincular a alguien con perfil disruptivo, en la actualidad la mayoría de los menores ciberacosadores tienen unos rasgos muy distintos. «Suelen ser de clase media o alta, 50% niños y 50% niñas, y con buen rendimiento escolar», afirma el letrado, de ahí que muchos padres rechacen la acusación cuando se les plantea porque la impresión que tienen de su hijo es la de un niño tranquilo que no da problemas. En el ámbito del ciberacoso, el papel del coro es determinante, ya que actúa como amplificador del insulto. «Lo normal es que uno lance un insulto insistente en un grupo y muchos lo respalden con un jajaja o un XD o, en el mejor de los casos, no digan nada, lo que hace que la víctima sienta que son muchas las personas que lo desprecian».

Rastro en internet y en los móviles

A la hora de defender la causa ante el juez, lo más importante, como en cualquier pleito, es aportar las pruebas suficientes para demostrar el acoso. «Antes era más complicado conseguir pruebas, pero el ciberacoso deja rastro en las redes sociales y en las pantallas de víctimas y autores, que en la mayoría de los casos insultan o amenazan por escrito e incluso publican vídeos en Tic Toc, grupos de Whatssapp y otros canales».

El objeto de la burla o el escarnio no está definido. «Cualquier diferencia puede ser objeto de acoso escolar, desde un defecto físico a no pertenecer al mismo equipo de fútbol que la mayoría», expone el abogado de la comisión de Menores. La memoria de la Fiscalía de Menores de Córdoba no dedica un epígrafe específico a los casos de acoso escolar o ciberacoso, que se engloban entre los delitos de lesiones y otros. El año pasado, se incoaron en Córdoba 244 casos de lesiones cometidos por menores a otros iguales fuera del ámbito familiar y 124 causas por «otros delitos» cometidos por menores.

Teléfono gratuito contra el acoso escolar: 900018018

En España, existe una línea telefónica gratuita para atender los casos de acoso escolar (900 018 018). Se trata de un número que no deja rastro en la factura y que funciona 24 horas los 365 días del año, atendida por profesionales.