El Ayuntamiento de Córdoba aprueba hoy por fin el llamadlo Bono 10 o Bono Comercio después de sortear más de dos años de problemas administrativos y dificultades técnicas y jurídicas que han impedido poner en marcha esta iniciativa antes. De hecho, fue una de las medidas propuestas para ayudar a los comerciantes cordobeses en tiempos de pandemia, pero no ha sido hasta ahora —en medio de otra crisis económica no menos importante— cuando empezará a funcionar. La junta de gobierno local aprueba hoy el Bono Comercio en una sesión extraordinaria para activar estos descuentos de manera previa a la campaña de Navidad, aunque de momento no se sabe cuándo estarán listos los bonos y la aplicación informática en marcha. “Aún no podemos dar fechas”, ha dicho hoy el delegado de Gestión, Antonio Álvarez.

Bono 10 en Córdoba o cómo ahorrarse hasta 10 euros por cada 30 de compra La empresa que gestionará la emisión de los bonos es Fidelización Moneder y diseñará el programa informático en el que tendrán que apuntarse tanto los comerciantes como quienes quieran beneficiarse del bono. Para la puesta en marcha de esta medida, el Ayuntamiento liberará 800.000 euros bajo la modalidad de pago anticipado a la empresa encargada de la emisión de los bonos, que a su vez tendrá que gestionar los pagos a los comercios adheridos. En qué consiste el bono 10 de comercio? El bono 10 o bono comercio busca estimular el consumo del pequeño comercio cordobés y activar ayudas para los autónomos y empresas de diversos sectores dedicadas al comercio en la ciudad. Asimismo, la idea es que el uso del bono sirva para aumentar las ventas, estimular la demanda y dinamizar las actividades comerciales en Córdoba. ¿Cómo funciona el bono 10 o bono de comercio? El pequeño comercio de Córdoba será beneficiario en primera instancia de los bonos pudiendo percibir un máximo de 300 bonos de 10 euros por comercio, 3.000 euros en total. Por su parte, los consumidores será beneficiarios indirectos, pudiendo descargarse un máximo de 10 bonos (100 euros por persona). Con el bono, 30 euros de compra tendrá una bonificación de 10 euros (20 euros restantes lo pagará el cliente); 60 euros de compra, 20 euros, y así sucesivamente. Los bonos serán nominativos e identificados, de modo que solo la persona que los descargue podrá beneficiarse de los descuentos. Cualquier persona podrá ser beneficiaria de dichos bonos independientemente de su nivel de ingresos, un requisito que no se solicita. Se espera que la medida genere un movimiento económico de 2,5 millones en el comercio de Córdoba.