El Pleno de Córdoba aprueba de manera provisional y sin sorpresas las ordenanzas fiscales para el 2023

El Pleno de Córdoba aprobó hoy de manera provisional y sin sorpresas las ordenanzas fiscales para 2023 en una sesión extraordinaria que ha debido presidir la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, por la ausencia del alcalde José María Bellido debido a la muerte de su madre. Los partidos de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, aprobaron el expediente de tasas e impuestos municipales gracias a la abstención de los dos concejales de Vox y al voto positivo del concejal no adscrito, David Dorado. PSOE, IU y Podemos votaron en contra. Las tasas municipales del año próximo se congelan, mientras que los impuestos bajan un 0,5%.

La falta de un voto por la ausencia del alcalde en la sesión plenaria se ha suplido con la salida del pleno del concejal de IU Pedro García y en general las votaciones se han complicado por las cuestiones aritméticas derivadas de la salida de Dorado del equipo de gobierno.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, defendió la cuarta bajada fiscal del mandato y aseguró que “no ha habido un mandato” en la historia de Córdoba en el que se haya bajado la presión fiscal a los cordobeses cuatro años consecutivos “manteniendo los servicios públicos de calidad”. Fuentes entiende que esta bajada fiscal es “una muy buena noticia para los cordobeses que deben afrontar los meses difíciles que vienen”.

Bonificación a los quiosqueros y los taxistas

Respecto a las enmiendas planteadas por la oposición, se ha aceptado finalmente un total de 8 propuestas planteadas por la oposición como la rebaja de un 30% de la tasa que pagan los propietarios de quioscos de prensa por la ocupación de vía pública. La rebaja es similar a la que ya ha beneficiado a otros sectores afectados por la crisis como la hostelería (se rebajó un 20% la tasa de mesas y veladores), los mercados y los mercadillos. Aunque no irá en el expediente de ordenanzas, Fuentes anunció que no tendrán que pagar los taxistas que ya abonaron la tasa por la revisión del 2022 que no se llegó a hacer por falta de personal.

Además se bonificará el IBI cuando el propietario tenga dos viviendas unidas, pero se rechaza la que lleva de nuevo el PSOE sobre medidas fiscales para los habitantes del casco histórico y bonificar el 95% del IBI de los pisos de AVRA, que se había aprobado ya en una moción de pleno. ”Vamos a ver si hay posibilidad porque esto es pagarle a la Junta de Andalucía la deuda del IBI que tiene con el Ayuntamiento de Córdoba”, dijo Fuentes que alberga dudas sobre esta cuestión pero se comprometió a estudiarla.

Isabel Albás, portavoz municipal de Cs, entiende que con este expediente PP y Cs cumplen su palabra con la bajada de impuestos por cuarta vez consecutiva garantizando los servicios públicos, pero con un criterio de “prudencia”. Además defendió que recaudando menos se puede gestionar mejor y que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los cordobeses”.

Un debate previsible

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, consideró “kamikaze” la bajada fiscal y “demagógico” el discurso de PP y Cs, ya que aseguró que una familia humilde no ahorrará más de 2 euros con dicha rebaja “y una pudiente, miles de euros”. La formación morada presentó con Izquierda Unida un total de 19 enmiendas, entre las que incluyen bonificaciones para la tasa de revisión del taxis, la de los vendedores de kioscos de prensa, que sea gratuita la entrada al espectáculo nocturno del Alcázar y otros museos municipales o el recargo del 50% del IBI de los pisos desocupados, entre otros.

Pedrajas hizo una pregunta concreta a Fuentes: “¿Cuántos euros hemos dejado de ingresar estos años y cuántos dejaremos de ingresar en 2023?” y ha preguntado a cuántas personas benefician la bajada del IBI de rústica.

Por otra parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, defendió la abstención de su grupo municipal porque entienden que no es la bajada de impuestos comprometida al inicio del mandato con PP y Cs y que lo que se practica es “una pírrica” rebaja fiscal. Asimismo criticó “el despilfarro” del gobierno municipal —“Cuando uno gasta, gasta y gasta sin tino, lo pagan las clases medias rascándose los bolsillos”— y rechazó la postura “ideologizada” de la oposición: “¿Cómo puede haber tanta ideología y tan poca concreción en sus propuestas?”, espetó.

Vox votó a favor de algunas de las enmiendas presentadas por la oposición y planteó como enmiendas propias la eliminación del Impuesto de Construcción (ICIO), la rebaja de las tasas de los quiosqueros de prensa o un 50% de bonificación de la tasa de los feriantes a cambio de que sean dos en lugar de un día de descuentos de precios en la Feria de Córdoba. Pese a la abstención de Vox, la portavoz fue muy dura con PP y Cs porque dijo han perdido la esperanza de que se vaya a hacer realidad el acuerdo fiscal firmado por los tres grupos municipales en 2019: “Lamentablemente la rebaja de impuestos no se va a ver en la calle”. Por último, Badanelli aseguró que en el Ayuntamiento de Córdoba “nunca ha habido tanto dinero y nunca la ciudad ha estado tan sucia y abandonada”.

Por su parte, la coportavoz de IU, Alba Doblas, criticó que de nuevo venga el expediente de ordenanzas fiscales sin informe del Consejo Económico y Social, a pesar de que estén recurridas las ordenanzas fiscales del 2019 por esta misma razón. La edil de la oposición negó, en cualquier caso, que se hayan rebajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras, mientras que asegura que beneficiarán “a los terratenientes y a los especuladores” con la rebaja del IBI de rústico y del impuesto de plusvalía. “El expediente de ordenanzas sirve para algo más que para mentirle a la ciudadanía; nos es lo mismo quitarle la tasa de museos de visitas de escolares o no quitársela”. Entre las propuestas de IU, Doblas pidió bajar el IBI a quienes arrienden pisos a beneficiarios de Vimcorsa.

EL PSOE pide progresividad en la bajada

José Antonio Romero, portavoz del PSOE, negó el titular de la bajada de impuestos porque “el gobierno local baja muy poquito y solo a los que más tienen”. El edil socialista asegura que si gobernara el PSOE apostaría por la congelación de impuestos y tasas y por la redistribución de la riqueza y la progresividad fiscal. “El PSOE reactivaría la economía, crearía empleo y ayudaría a las clases medias y trabajadoras”. Romero repasó uno por uno los impuestos que se rebajarán en 2023 para defender que se bajará solo a los grandes propietarios de tierras (IBI rústica); a los grandes especuladores (plusvalía) y que bajarán por igual a todos por el sello del coche sin aplicar la progresividad fiscal (59 céntimos por un Ford Focus). Los socialistas estiman que la rebaja fiscal supondrá una rebaja de ingresos superior al millón de euros, que afectará a los servicios municipales y a la limpieza de la ciudad.

El PSOE presentó 6 enmiendas para pedir, entre otras cosas, bonificaciones a empresas que creen empleo en torno a la base logística del Ejército y a las cooperativas para la producción de energía renovable, que se apliquen medidas de fiscalidad a los ciudadanos del casco histórico o la bonificación del IBI a las viviendas de AVRA que ya se aprobó el año pasado pero no se ha aplicado aún.

En la réplica, Salvador Fuentes preguntó a la oposición si quieren o no que se rebajan impuestos y defendió su política fiscal frente a la merma de ingresos municipales que está llevando a algunos ayuntamientos a promover una reforma de la fiscalidad local. “¿Que no están de acuerdo con la bajada? ¿Entonces qué hacemos, si nosotros así?”, cuestionó para negar las críticas de que la ciudad esté más sucia o descuidada en este mandato. “Los cordobeses se sienten más cómodos con un Ayuntamiento que no tiene voracidad al contrario que pasa con el Gobierno de España”, concluyó.

Qué impuestos bajarán

En concreto se bajan cuatro de los seis impuestos que se cobran desde el ámbito municipal. Cae un 1% el IBI de rústica, lo que supondrá, ha asegurado en otras ocasiones el delegado de Hacienda, que Córdoba ya entre en la media ponderada de lo que se cobra en España. Este era, precisamente, uno de los objetivos marcados en el acuerdo firmado entre PP, Cs y Vox al principio del mandato.

En cuanto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, también baja un 1% con el objetivo de armonizarlo al resto de España. Las motocicletas ya pagaban lo mínimo.

El tercer impuesto para el que se plantea una bajada es el de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, que baja dos puntos. Por último, también se prevé una bajada del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía, que se reduciría otro punto, en este caso, entre vivos. La plusvalía mortis causa prácticamente se eliminó con las ordenanzas del 2022. Además, se le introduce una modificación técnica que tiene que ver con las personas mayores que viven en residencias. Se establece que la primera vivienda de esas personas sea su casa original, y no la residencia en la que vivan, aunque tengan que estar censados en las mismas. Sin la modificación, los herederos perdían oportunidad de acogerse a la bonificación.

Además, en el IBI de naturaleza urbana se actualiza la previsión contenida con el objetivo de contrarrestar una posible actualización de los valores catastrales de los bienes por parte del Gobierno central.