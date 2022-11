Esta tarde se ha presentado en el IES Fidiana la nueva Agrupación Electoral Asadián, que concurrirá en las próximas elecciones sindicales de educación a celebrar el 1 de diciembre. Esta entidad está conformada por los directores de Infantil, Primaria y Secundaria a través de sus respectivas asociaciones, Asadipre y Adián.

Tal y como explica Rafael Luque, presidente de Asadipre en Córdoba, la lista la forman 41 electores, yendo en cabeza de lista Mª Ángeles Domínguez, directora del IES Fidiana, y Charo Mazo, directora del CPR Ana de Charpentier. «Estamos muy ilusionados por poder concurrir a las próximas elecciones sindicales ya que esto nos va a permitir sentarnos en las mesas sectoriales de negociación a nivel educativo para presentar nuestras propuestas, tanto a nivel educativo como de claustro», apuntaba Luque.

Programa de Asadián

La nueva Agrupación Electoral concurre a los próximos comicios sindicales con una nutrida lista de propuestas, encabezada por la defensa de la enseñanza pública en Andalucía. También se apuesta por la promoción de un pacto por la educación, el compromiso de no tener ningún liberado sindical a tiempo completo, la mejora de las condiciones laborales del profesorado y miembros de los equipos directivos, la búsqueda de una solución definitiva a la problemática con el Personal de Administración y Servicios. «En este sentido, demandamos que este personal dependa de la Consejería con competencias en Educación y que haya una actualización periódica de la relación de puestos de trabajo (RPT) y que su horario laboral se adecúe al de los centros educativos», explica Luque. Asimismo trabajarán por conseguir cambios en la escolarización; impulsar los planes y programas educativos; el acceso a la inspección, promoviendo que se convoque para directores con tres o más periodos de dirección evaluados positivamente un tercio de las plazas como permite la normativa nacional, y no aplicar tantos por ciento reducidos. Igualmente, ofrecer la posibilidad de ofertar de forma voluntaria medias jornadas para el profesorado de Secundaria; demandar la convocatoria de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria; aumentar y dar estabilidad a las plantillas escolares mediante el estudio y modificación del documento de cupo de plantillas para la planificación de los cursos escolares; realizar un estudio y brindar propuestas de desburocratización integral del sistema educativo, permitiendo al profesorado centrarse más en la docencia y menos las tareas administrativas; equiparación salarial para que todos los cuerpos docentes no universitarios tengan la misma categoría salarial (grupo A1); actualización de las indemnizaciones por razón de servicios (kilometraje, manutención y pernocta) y mejora de las instalaciones y de los recursos en los centros con posibilidad real de firmar convenios para que los centros obtengan recursos propios