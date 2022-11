«No hay sitio que no conozcan los expoliadores»

¿Es posible estimar lo expoliado en Córdoba?

Absolutamente no, entre otras razones porque, a pesar de los catálogos autonómicos y las cartas arqueológicas municipales (cuando existen), ni siquiera conocemos con exhaustividad nuestra red de yacimientos. Andalucía lleva ocupada por el ser humano miles de años, han pasado por nuestra tierra las más importantes culturas, y el número de sitios arqueológicos existentes en nuestro territorio es poco menos que inabarcable. Por otro lado, el expolio suele moverse en ambientes clandestinos, lo que hace muy difícil calibrar su alcance. En cualquier caso, existe y es muy activo, de eso no cabe la menor duda.

¿Qué yacimientos son los que más sufren este y otros delitos?

Todos aquellos que no están debidamente protegidos, es decir, la mayoría. Entre los arqueólogos existe la certeza de que no hay un yacimiento al que podamos acudir que los expoliadores no conozcan ya.

¿Cómo afecta el expolio a la conservación de las obras?

Existen muchos tipos de expolio y no de todos ellos son responsables los «profesionales» de esta actividad. Expolio es también realizar un grafito de tamaño gigantesco sobre las murallas del Marrubial, arrancar de cuajo la cruz de la Cuesta del Bailío o que Córdoba haya barrido de su faz urbana la mayor parte de los restos arqueológicos excavados durante los últimos 40 años con la falaz excusa de que eran incompatibles con el progreso de la ciudad.

¿Qué tipo de piezas han sido las más expoliadas?

Esto es prácticamente imposible saberlo. La figura del expoliador más conocida es la del pitero, la del individuo o los individuos (porque a veces van verdaderos equipos) que se lanzan al campo con sus detectores de metales, pero lo cierto es que el expolio alcanza frecuentemente dimensiones extraordinarias y alimenta un mercado negro de piezas excepcionales que muchos arqueólogos no llegan a encontrar jamás.