El expolio, un mal que no cesa en Córdoba

Los yacimientos arqueológicos cordobeses continúan sufriendo expolio debido a una actividad clandestina e ilegal que, por tanto, no puede medirse. La situación se conoce, fundamentalmente, por el rastro que dejan los expoliadores y porque en ocasiones sale a la luz el hallazgo, en manos de particulares o en el mercado negro, de piezas importantes cuyo valor económico puede llegar a ser muy elevado. Expertos del sector consultados por este periódico confirman la existencia del problema e indican, además, que es imposible calcular el número de piezas que habrían sido robadas en estos espacios en Córdoba. «En el mercado negro hay piezas de Córdoba, seguro, y siguen saliendo, seguro. Eso supone que se abren muchos sótanos sin autorización», apunta con firmeza la arqueóloga y coordinadora de la Red de Espacios Culturales de Andalucía en la provincia, Camino Fuertes. La actividad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en esta materia también pone de manifiesto la preocupación por el problema.

GUARDIA CIVIL

Un reloj solar de época romana

El Instituto armado informa de que su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha instruido 16 informes de denuncia en lo que va de año en diferentes puntos de la provincia, frente a los 17 realizados en todo el 2021. Estas actuaciones han sido motivadas «por diversas irregularidades relativas al patrimonio histórico, entre ellas, el uso indebido de aparatos detectores de metales», señala.

El Seprona vigila y protege los yacimientos declarados, así como otros lugares en los que podrían existir piezas de interés arqueológico. El año pasado inició dos actuaciones por supuestos delitos de apropiación indebida de piezas arqueológicas que fueron obtenidas de forma irregular, usando un aparato detector, en Montilla, y después se intentaron vender en una página web.

Además, detectó la supuesta falsificación de un informe arqueológico relativo a una actuación en las fincas Bañuelos Bajos y El Salobral, de Espejo, donde se ha impulsado una planta fotovoltaica y líneas de evacuación. El asunto se encuentra judicializado. El Seprona apunta que entre los restos aparecidos se encuentran varias piedras de forma conoidal de 80 centímetros de diámetro y 30 centímetros de grosor, así como una pieza de mármol fragmentada en dos, con decoración moldurada y forma cóncava, que es «un reloj solar de época romana».

Por otra parte, desde el Instituto armado recuerdan que en la primavera del año pasado autores desconocidos causaron daños en el yacimiento arqueológico Los Paseíllos, que forma parte de la zona arqueológica Cisternas Romanas de Monturque, declarada Bien de Interés Cultural. Estos individuos rompieron sillares, muros de época romana y el sistema de iluminación, e hicieron pintadas.

POLICÍA NACIONAL

Una brigada para el patrimonio

De otro lado, la Policía Nacional cuenta con la Brigada de Patrimonio Histórico. Fuentes de la Comisaría provincial explican que este tipo de delitos, habitualmente, son más frecuentes en el ámbito rural, por lo que se ocupa de ellos la Guardia Civil. Sin embargo, también destacan la labor de este cuerpo en la materia. El grupo se encuentra en contacto con responsables de la Junta de Andalucía y diferentes entidades, y entre sus actividades están las formativas. La misma fuente recuerda que existe una base de datos a nivel nacional y cuando se denuncia el robo de una pieza se difunde para contribuir a su localización.

Entre las intervenciones de la Policía Nacional, cabe recordar que el año pasado recuperó un capitel del siglo segundo d.C., que había sido incorporado como elemento de construcción de una vivienda en el barrio de El Brillante de la capital. La pieza fue depositada en el Museo Arqueológico de Córdoba.

ADMINISTRACIONES

La Junta apuesta por reforzar la seguridad

La Junta de Andalucía es titular de las zonas arqueológicas de Medina Azahara y Ategua en Córdoba. Desde la Consejería de Cultura adelantan que «vamos a conocer la situación de cada una y determinar si hay alguna medida más que se pueda tomar para mejorar la protección y seguridad». A esto añaden que «estamos muy involucrados con las Fuerzas de Seguridad del Estado» en esta materia.

Acerca de las repercusiones del expolio, la misma fuente señala que «siempre que se expolia una pieza de yacimiento es un hecho lamentable no solo por la sustracción, sino porque se pierde riqueza patrimonial y material importante a la hora de entender el contexto histórico de ese enclave. Cualquier vestigio, por pequeño que sea, entronca con un contexto mayor que permite a los arqueólogos reconstruir nuestro pasado».

CERCADILLA

«El máximo expolio» en Córdoba

El yacimiento de Cercadilla es de titularidad municipal desde el 2016 y fuentes del Ayuntamiento de Córdoba afirman que «no se han registrado expolios».

Sin embargo, la coordinadora en Córdoba de la Red de Espacios Culturales de Andalucía, Camino Fuertes, subraya que «Cercadilla ha sufrido el máximo expolio al que se ha sometido un yacimiento en Córdoba; en Andalucía, posiblemente, y en España, en general, junto con otros muchos». Esta arqueóloga ha dirigido las últimas excavaciones y ha sido coordinadora de Cercadilla. Recuerda que «el edificio principal es un palacio imperial romano que pensamos que es atribuido al emperador tetrarca Maximiano Hercúleo», y habría sido construido entre los años 293 y 305 después de Cristo.

Camino Fuertes rememora que «la destrucción» del yacimiento fue motivada por la construcción de la estación de tren, cuyas obras se iniciaron en mayo de 1991. Entonces, «empieza una destrucción que se ve imposibilitada por la enormidad de la obra arquitectónica romana. Las máquinas contemporáneas no pueden con la arquitectura del edificio romano. Esto hace que se ralenticen los trabajos el tiempo suficiente para que la ciudadanía alerte. La Universidad pone la denuncia un viernes y no se hace efectiva hasta el lunes siguiente. En esos dos días, se destruye el yacimiento con nocturnidad y alevosía. Es un expolio en máximo grado permitido por quien dio la orden de que se hicieran los trabajos habiéndose denunciado ante las fuerzas de seguridad del Estado que se estaba destruyendo un yacimiento arqueológico».

La experta subraya que «el edificio está considerado un unicum, lo que significa que no hay nada igual en el mundo». Respecto a su expolio, comenta que los responsables fueron «la mayoría, políticos, que son los que dan los órdenes, y técnicos. Están todos los nombres en la hemeroteca», asegura. En aquellos años, Herminio Trigo era alcalde de Córdoba y la llegada del tren de alta velocidad, que coincidió con la celebración de la Expo 92 en Sevilla, se recibió como un avance en la ciudad.

«La gente iba a recoger las cosas: la cerámica, el metal, se habla de sarcófagos y piezas de primerísima categoría... No somos capaces de dar un valor a lo que se ha perdido, imposible», señala, para añadir que «Córdoba, como ciudad, ha perdido su esencia». Acerca de la situación actual del yacimiento, Camino Fuertes indica que «está abandonado». Esta experta apunta también que «ahora mismo, la ciudad tiene una buena gestión arqueológica y es más difícil que haya expolio, pero eso no quiere decir que no exista».

UNA VOZ EN LA UCO

«Mueve un dinero impresionante»

Ana Ruiz es arqueóloga e historiadora del arte, y profesora de la Universidad de Córdoba. Consultada por el expolio de yacimientos, comenta que «desde hace mucho tiempo, las campiñas cordobesa, jienense y sevillana son de los lugares donde más actúan estos grupos, porque seguramente la riqueza patrimonial que guardan ha hecho que hayan proliferado estas actividades. También porque son zonas de labor agrícola, lo que hace que puedan aflorar con más frecuencia restos arqueológicos».

Esta especialista explica que existen redes preparadas para comercializar los elementos sustraídos en el mercado negro. Respecto a los expoliadores, señala que «existen los piteros, que van con detectores de metales. Hay grupos organizados que van a saquear buscando, sobre todo, monedas y pequeños tesoros». Entre otras ideas, Ana Ruiz hace hincapié en que «es un mercado que mueve unas cantidades de dinero impresionantes».

MEDINA AZAHARA

La reutilización de materiales

El expolio de yacimientos arqueológicos «ha sido natural a lo largo de la historia, se reutilizan materiales, en muchos casos, como símbolo de poder. Pero no es natural cuando ya existe legislación sobre la protección del patrimonio», explica Ana Zamorano, arqueóloga y presidenta de la Asociación de Amigos de Medina Azahara, para contextualizar el problema.

Esta profesional señala que el expolio de la ciudad palatina empieza cuando se abandona, pero «de forma contemporánea no existe allí. Desde que se empieza a excavar (a principios del siglo XX) comienza la protección del yacimiento», afirma. No obstante, matiza que se refiere al expolio «entendido como destrucción sistemática, otra cosa es que de forma puntual se pueda sustraer alguna pieza».

Ana Zamorano manifiesta que «Córdoba es una ciudad con cuatro patrimonios mundiales y muy protegida. Hasta que se alcanzado el nivel de protección actual, se han producido otras situaciones, pero esperemos que no se repitan».

ATEGUA

Un espacio en alerta continua

La presidenta de la Asociación Amigos de Ategua, Guadalupe Morcillo, lamenta que en esta zona arqueológica, ubicada en la barriada periférica de Santa Cruz, «los expolios son continuos» y detalla que «el yacimiento no solo es la zona que protege la Junta, que tiene delimitado con una valla un 7% (lo que ha expropiado). Los expolios se hacen en los alrededores y se llevan piezas». En este sentido, indica que «en la campiña, entre olivares y vegetación, hay abalorios, cerámicas, joyas antiguas, monedas... Se llevan todo lo que encuentran. Se suele detectar que hay expolio porque normalmente hacen un surco en la tierra».

Esta responsable afirma que «no hay seguridad permanente, que yo tenga constancia», e indica que el colectivo da la voz de alarma cuando observa una actividad sospechosa. También celebra que «están trabajando para poner en valor el yacimiento». Los presupuestos de la Junta para el 2023 recogen una partida de 75.000 euros para Ategua.

ALMEDINILLA

La arqueología, vía para el desarrollo

A modo de ejemplo de la riqueza patrimonial que se puede encontrar en la provincia, cabe citar, asimismo, espacios como la villa romana El Ruedo y el poblado íbero El cerro de la Cruz de Almedinilla. El técnico del Museo Arqueológico de esta localidad Emilio Morente hace hincapié en que «en Córdoba hay excavaciones, pero musealizadas, muy pocas», y advierte de que «cuando un yacimiento no se pone en valor ni se protege, todos son saqueados» o sufren el deterioro de sus piezas.

De este modo, Emilio Morente defiende que «la ciudadanía abandera la cultura cuando esta hecha raíces y tiene un desarrollo económico», lo que ocurre con las zonas arqueológicas que son preparadas para las visitas. Este profesional explica, de forma muy ilustrativa, que antes de comenzar su actividad en torno a la arqueología Almedinilla, un municipio de alrededor de 2.400 vecinos, no tenía restaurantes, pero ahora cuenta con tres que se llenan con la llegada de los turistas.