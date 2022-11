El doctor Manuel D. Gahete ha sido reconocido por la European Society of Endocrinology con el premio Jens Sandahl Christansen 2023, por su trabajo Altered splicing process in metabolic (dysregulation)- associated fatty liver disease (MAFLD) progression. Este premio viene a reconocer el trabajo de un endocrinólogo europeo joven en el campo del metabolismo.

La principal línea de investigación de Gahete ha estado dirigida al estudio de la interacción entre ciertos componentes moleculares de sistemas neuroendocrinos clave (somatostatina, ghrelina, hormona del crecimiento , y especialmente sus variantes de splicing) e importantes patologías humanas, fundamentalmente patologías metabólicas, hepáticas y tumorales, lo que ha resultado en la publicación de más de 120 artículos científicos en el campo del metabolismo, la endocrinología y la oncología celular y molecular. Manuel Gahete es Licenciado en Biología y Doctor en Ciencias por la Universidad de Córdoba. Desempeña su trabajo como Profesor Titular en el Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba y como Co-IR del grupo GC27 del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).