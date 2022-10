¿Puede la juventud cambiar el mundo? La respuesta es sí, pero siempre y cuando existan iniciativas que fomenten la participación de este sector poblacional en distintos ámbitos de la acción ciudadana. Desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba se promueve esta idea, sobre todo en el entorno de la programación municipal.

Ciudadanía Joven es un proyecto que fomenta la participación de los jóvenes cordobeses en la ámbito municipal.

En este sentido, el equipo técnico de Juventud trabaja para cumplir con este criterio a través del desarrollo de diferentes iniciativas. Un ejemplo de ello es el V Plan Córdoba Joven, un proyecto con el que se pretende dar voz y protagonismo a los jóvenes cordobeses. El plan se alberga bajo el título “Formar parte de pleno derecho de la ciudadanía”. También destaca Planneo Impulsa, que ofrece a este sector poblacional la posibilidad de atender sus ideas e incluirlas en la programación.

Por otro lado, la Delegación de Juventud intenta acercar sus propuestas a toda la ciudadanía. Es el caso de Planneo al Fresco. En 2021, la iniciativa se desarrolló en la zona Centro, Poniente Sur y Suroeste. Sin embargo, este año se ha ampliado su oferta y ha estado presente en Sur y Norte. De esta manera, se han atendido los criterios de proximidad y se han reducido las barreras espaciales de los jóvenes a la hora de acceder a la programación.

"Necesitamos que los jóvenes tengan voz y que sepan que sus decisiones y necesidades son escuchadas por parte de la Delegación de Juventud." Cintia Bustos - Delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.

En Córdoba aún no se ha creado un Consejo Municipal de Juventud, pero en su lugar, la Delegación promueve otras iniciativas como Ciudadanía Joven. Se trata de una herramienta que, a través de los consejos de distrito y las delegaciones de la alcaldía, canaliza las propuestas de los jóvenes. Desde el organismo, se presta especial atención a las ideas que trasladan los representantes de las asociaciones juveniles a los consejos. Su delegada, Cintia Bustos, ha señalado cuáles son los principales objetivos que se persiguen:

Fomentar la participación de los jóvenes en el ámbito municipal

Establecer una conexión con la Delegación de Juventud

Acercar a los jóvenes cordobeses a los distritos de la ciudad

¿Qué actividades ofrece Ciudadanía Joven?

Ciudadanía Joven ofrece a los cordobeses una amplia variedad de actividades culturales. Aunque la mayoría ya se han desarrollado, los jóvenes aún pueden disfrutar de un sinfín de actos que aún están por determinar.

17 de septiembre. Tributo a Queen en Poniente Sur

21 de octubre. Fiesta Joven Claret en Poniente Norte

22 de octubre. Jornada de Juventud en Santa Cruz

Asimismo, Bustos ha destacado que, al ser un programa "abierto a la participación y demanda" de los jóvenes, las actividades solamente se han ejecutado en aquellos distritos donde no ha habido "una petición" con carácter previo.

Música y Arte se dieron cita en el barrio de Santa Cruz

El pasado sábado 22 de octubre se celebró en la barriada de Santa Cruz el I Festival de Música y Arte. El evento, que ha sido organizado por la Delegación de Juventud y la Delegación de Alcaldía del distrito, ha tenido muy buena acogida por parte de los jóvenes cordobeses.

Guadalupe Morcillo, delegada de Alcaldía de la barriada de Santa Cruz, nos ha contado todos los detalles del I Festival de Música y Arte.

¿Cómo surgió la idea de crear el I Festival de Arte y Música de Santa Cruz?

Mi comunicación con el Consejo de Distrito de Santa Cruz es permanente y fruto de ese diálogo pensamos que teníamos una gran oportunidad de organizar un Festival de Arte y Música en nuestra barriada, pues contábamos con diversos artistas en arte y música que eran de nuestra barriada y esa materia prima teníamos que transformarla en un evento potente.

"Nuestros jóvenes no es que sean el futuro, son nuestro presente." Guadalupe Morcillo - Delegada de Alcaldía de la barriada de Santa Cruz.

La Delegación de Juventud les ha ayudado en la puesta en marcha, organización y planificación del festival, ¿cuál ha sido el proceso?

Estoy muy agradecida con Cintia Bustos, concejala de Juventud del Ayuntamiento, pues desde el momento que le trasladamos la iniciativa y la inquietud de celebrar el I Festival en la barriada, acepto la propuesta y puso en marcha los recursos necesarios para gestionar el evento. Su disposición, y la colaboración de todo su equipo ha sido extraordinaria, pero no solo la concejalía de Juventud ha colaborado con el evento también la Delegación de Participación Ciudadana ha puesto su granito de arena y también le estamos muy agradecidos.

Desde Juventud se promueven diferentes iniciativas para fomentar y promover el acceso de los jóvenes cordobeses en las acciones municipales, ¿qué opina al respecto?

Nuestros jóvenes no es que sean el futuro, son nuestro presente, y como tal se merecen el protagonismo y la atención de un Ayuntamiento que apuesta por ellos sin ningún tipo de complejos. Ese es el rumbo marcado desde el primer día y nuestra obligación es dotarlos de las herramientas necesarias para que exploten y disfruten de su creatividad con una oferta cultural y de ocio segura y de calidad.

"Estoy muy agradecida con Cintia Bustos. Su disposición y la colaboración de todo su equipo ha sido extraordinaria." Guadalupe Morcillo - Delegada de Alcaldía de la barriada de Santa Cruz.

¿Qué podría decir de la Delegación de Juventud?

Que no decaiga en su empeño y que siga con esa apuesta decidida y clara por los jóvenes cordobeses, teniendo en cuenta a toda la ciudad incluyendo, como no puede ser de otra forma, a sus barriadas periféricas. En la parte que me toca que cuente con los jóvenes de Santa Cruz para aportar y disfrutar de todas las actividades que pongan en marcha.

Como ha dicho anteriormente, los jóvenes son nuestro presente, ¿qué mensaje le enviaría?

Que disfruten construyendo, junto a nosotros, la ciudad en la quieran vivir, desde su libertad y el respeto a la libertad del otro.

Desde la Delegación de Juventud se trabaja por y para los jóvenes. Prueba de ello son las continúas actividades y formaciones que ofrecen en su programa. En Ciudadanía Joven, se apuesta por el futuro de estos. Su delegada, Cintia Bustos, anima a este sector poblacional a que "participe en los actos" y que además sea "productor de su programación".