El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha afirmado este viernes que su formación se muestra "abierta" y "tiene la mano" para lograr una confluencia que "multiplique" de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Valero ha señalado que IU está trabajando desde septiembre en una "hoja de ruta" que cree que va a "propiciar un cambio político en Andalucía" para lograr una "mayoría de izquierdas en el conjunto de Andalucía", informa la agencia Efe.

Ha añadido que ese cambio político se hará "contando con todos", si bien ha matizado que no debe ser "una cosa solo de partidos", sino que deber tener un "protagonismo ciudadano".

Para ello, según Valero, es necesario contar con "candidaturas plurales" donde "nadie vea negada su identidad, su expresión y su ser propio", por lo que ha asegurado que la formación va "con tiempo" para que esa confluencia "sea un éxito".

Implantación territorial

No obstante, ha reconocido que existen "mucho otros actores" en el proceso y "cada pueblo es un mundo", si bien IU cuenta con una implantación territorial que "la extiende por el conjunto de Andalucía" y el objetivo debe ser "sumar, multiplicar e involucrar a la gente".

Aunque no descarta a ninguna formación, Valero ha señalado que no puede "hablar por otras fuerzas políticas", en referencia a Adelante Andalucía, aunque ha reiterado que el proyecto "no puede quedar solo en manos de los partidos".

Aún así, ha asegurado que en cada uno de los municipios donde haya unidad ya "se han entablado contactos" y espera que entre enero y febrero esas candidaturas "ya estarán mucho más maduras" para reflejar la realidad de cada localidad, aunque "no todo está en la mano de Izquierda Unida", ha concluido Valero.

Suspensión de Bustamante

Por otro lado, Toni Valero ha defendido la decisión de la colegiada federal de IU de suspender de militancia al diputado en el Congreso por Sevilla Miguel Ángel Bustamante y ha explicado que se ha resuelto "en función de lo que dicen los estatutos" de la federación de izquierdas "de una manera clara". Así se ha pronunciado Toni Valero a preguntas de los periodistas y a propósito de la decisión de Izquierda Unida de suspender de militancia al citado diputado nacional tras conocer que ha sido denunciado por su todavía mujer por un presunto delito de violencia de género y maltrato en el ámbito familiar.

A raíz de la información adelantada por el diario El Mundo' y que indica que la demanda contra Bustamante ha sido elevada al Tribunal Supremo, la formación que dirige Alberto Garzón ha señalado en redes que adopta esta medida de suspensión de militancia ante la "gravedad" de la noticia publicada, y que continúa recabando información.