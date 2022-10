Partido Popular y Ciudadanos han sido los únicos que han votado a favor de las ordenanzas fiscales para 2023 en la comisión de Hacienda previa al pleno, que está previsto que se celebre el miércoles 2 de noviembre. El concejal de Vox Rafael Saco se ha abstenido y su grupo municipal anuncia que presentará enmiendas al expediente fiscal que supondrá una bajada del 0,5% de los impuestos municipales y la congelación de las tasas del 2023 en Córdoba.

Aunque el partido de Santiago Abascal no ha especificado cuáles serán esas enmiendas, hasta ahora siempre han sostenido que la rebaja fiscal propuesta por el equipo de gobierno es “insuficiente” y que no se ha cumplido el acuerdo firmado al inicio del mandato con PP y Cs para rebajar impuestos.

El PSOE, por su parte, ha votado en contra de las ordenanzas, mientras que Izquierda Unida y Podemos no han asistido a la reunión. La concejala socialista Carmen González se mostró contraria rebajar impuestos “a los que más tienen” y no a “quienes más lo necesitan”, rebajar el IBI rústico pero no bonificar el IBI al parque de vivienda pública en Moreras o Palmeras a pesar de que fue un compromiso del PP. Asimismo los socialistas entienden que cualquier reducción de ingresos irá en detrimento de la calidad de los servicios públicos prestados.

Voto de calidad

Con este posicionamiento el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha tenido que acudir al voto de calidad de la presidencia para sacar adelante las ordenanzas, una situación que puede volver a repetirse en el pleno donde PP y Cs necesitan que tanto Vox como el concejal no adscrito David Dorado --que no está presente en la comisión-- se abstengan para aprobarlas de manera definitiva. Dicho de otro modo sería suficiente con que hubiese más votos positivos que negativos para dar luz verde al acuerdo. Previsiblemente todos los partidos de izquierdas votarán en contra de la política fiscal del gobierno de José María Bellido.

El teniente de alcalde de Hacienda ya dijo el martes cuando la junta de gobierno local aprobó las ordenanzas fiscales que había “poco margen de maniobra” y que el escenario internacional y económico invitaban a “la prudencia” en cuanto a la rebaja de impuestos.