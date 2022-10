¿Realizan los niños de Córdoba demasiadas actividades extraescolares?

En la actualidad existe una inmensa oferta de actividades extraescolares, adaptadas a todos los gustos y nuevos modelos educativos y formativos, incluso desde que los niños apenas tienen meses. Diario CÓRDOBA ha pulsado la opinión de varios expertos en educación y psicología sobre los beneficios o perjuicios que puede aportar a un niño asistir a una o más actividades a la semana fuera del horario lectivo, teniendo en cuenta que los menores ya pasan a diario una media de 25 a 30 horas semanales en escuelas infantiles, colegios e institutos.

La psicóloga clínica del hospital QuirónSalud Córdoba Alba María Jurado señala que «muchas veces se acude a las actividades extraescolares, con motivo de la conciliación familiar, pero hay que determinar si se escoge esta programación para que ayude a estimular a los niños o si es porque los padres necesitan dejarlos en algún sitio mientras trabajan. «Por otro lado, hay que decidir lo que aporta la actividad en sí, si el tiempo que una familia tarda en llevar y traer a un hijo de una extraescolar va a condicionar el resto de necesidades de los demás o que no les quede tiempo para jugar o estudiar», apunta.

Sufren estrés y ansiedad

«Los niños no son impermeables al estrés de los padres. Cuando hay sobrecarga de actividades, los niños pueden empezar a manifestar indicadores de estrés y de ansiedad. Se vuelven irritables y pueden sufrir incluso depresión y problemas de comportamiento. Nos centramos en esos problemas, pero a lo mejor no reparamos en descubrir el origen del síntoma», expone esta psicóloga.

«Para hacer una buena elección de una extraescolar, además de pensar en los intereses de los niños, se deberían potenciar áreas que no se pueden abordar en el colegio. Hay que tener en cuenta que hay niños con necesidades concretas que requieren más estimulación, pero el resto del tiempo lo que quieren es que su familia esté con ellos y también saber equilibrar el tiempo que los menores pasan delante de una pantalla con el de estudio, no dejar que ellos solo gestionen su tiempo para que no abusen de las nuevas tecnologías», añade.

Crecen las consultas

En la misma línea, la psicóloga infantil del hospital San Juan de Dios de Córdoba Celia González expone que está detectando un incremento de consultas de niños con ansiedad. «Los padres acuden a la consulta porque refieren que sus hijos presentan problemas de comportamiento y, muchas veces, detrás de esa conducta negativa hay niños agobiados, que no tienen tiempo de imaginar ni de aburrirse», sostiene.

Ansiedad que se manifiesta de diversas formas

«La sociedad actual es demasiado exigente. Nos encontramos con niños que desde los 7 años ya están registrando brotes de ansiedad, que se pueden reflejar en dolor de cabeza o estómago, insomnio, cambios de humor y de comportamiento o dificultad para concentrarse y aprender, lo que les causa más ansiedad. Y esto provoca que muchas veces estos pequeños se desmotiven y no quieran hacer nada», indica Celia González.

«Que hagan una actividad que les guste está bien, preferiblemente deportiva, de carácter lúdico o de movimiento, pero no se les puede llenar la agenda también por la tarde de lunes a viernes, ya que el cerebro de los niños necesita descansar como el de los adultos. Muchos niños de hoy no conocen el juego simbólico y no son capaces de aburrirse, que también es necesario para crear», añade esta psicóloga infantil.

"Debemos leer y pasar tiempo con los hijos"

«Debemos leer y pasar tiempo con los hijos. Que realicen una actividad física o artística es sano y beneficioso para su salud, pero no hay que pensar que los pequeños tienen que estar todo el día ocupados, ya que esa sobreestimulación tiene su repercusión, porque el cerebro puede hacerse más flexible pero los pequeños viven continuamente acelerados», subraya Claudia Carmona, psicóloga del hospital Cruz Roja.

Mejorar su autoestima

«Cada vez los niños quieren conseguir cosas más rápido, no saben esperar ni respetar turnos. Además, presentan déficit de atención, tienen poca tolerancia a la frustración y presentan problemas para gestionar sus emociones. A los padres cuando vienen a la consulta les pregunto si pasan tiempo con sus hijos, si juegan con ellos y lo que un niño quiere es pasar tiempo con sus padres y que les den calma y tranquilidad. Si los apuntan a más actividades no son mejores padres que otros ni quieren más a sus hijos», añade Claudia Carmona.

«Una buena recomendación para los niños con problemas de autoestima es que sus padres pueden probar a apuntarlos a actividades gratificantes que mejoren aspectos positivos de su personalidad y en las que puedan destacar. Mi consejo es que no hagan más de una o dos extraescolares a la semana, que disfruten de las mismas, que ya bastante tienen con las horas del colegio», recalca Lourdes Herrero, psiquiatra infantil del hospital Reina Sofía.

Tiempo para ir al parque

«Los niños pequeños menores de 8 años tienen que ir al parque, con tiempo para jugar, inventar y relacionarse con otros niños, no solo en espacios cerrados que es donde más habitualmente se hacen las actividades extraescolares, para que no parezca que siguen en el colegio», argumenta esta experta. Además, potenciar también en los niños inquietudes, además de deportivas, artísticas, musicales, de ocio, para que creen e inventen, añade Herrero.

Por su parte, María Luisa Lucena, presidenta de la Concapa en Córdoba, apuesta por fomentar más la lectura en familia, dentro del espacio que existe fuera del colegio. «Debemos pensar en sus intereses y no en los nuestros. Que hagan alguna actividad física y lúdica, pero no llenarle la tarde, porque necesitaban también de nuestro afecto y de nuestro tiempo», defiende.