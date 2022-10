¿Cómo está afectando el alza de los precios a la presente edición de Flora?

El precio de la flor ha subido mucho este año con respecto al año pasado. Cuando hacemos un presupuesto se pone un precio aproximado de lo que van a costar las flores, de acuerdo a los años anteriores, pero este año hay flores que han subido el 30%. Por otro lado, está lo que se ha incrementado el coste de otros servicios como son el transporte, la gasolina que permite traer el género o instalaciones para poder montar las obras, como pueda ser hierro u otros materiales.

¿Hay alguna flor en concreto que haya subido más que otra?

Las plantas verdes no han subido, pero sí lo han hecho mucho las flores más exóticas, como la gloriosa o la brunia. Estas flores, aunque se producen en viveros de Holanda, proceden de países muy lejanos como Tanzania, en el caso de la gloriosa, y hubo problemas para que llegara a Holanda por la crisis del transporte. Los artistas te piden una flor pero hasta que no la vez que la tiene en los cubos pues no sabes si llegará para la obra que se necesita. Me consta que el artista japonés Yuji Kobayashi tenía la idea de que su única flor fuera la gloriosa, pero a última hora no pudo salir la gloriosa de Tanzania, por lo que hablamos con él y le propusimos que utilizara otra flor que le iba a durar todo el festival y que iba a resultar acorde a su instalación. Estamos muy contentos con el resultado que le ha dado.

¿Cómo se consigue que las flores luzcan con la máxima belleza?

Respecto a las flores que vienen de fuera, el jueves o viernes antes del festival se hace la subasta y sale la flor de Holanda para España. A Córdoba llega a Mercacórdoba. La subasta tiene que ser muy próxima a la celebración del festival. Por eso, también intentamos contar con flor local, procedente de Galicia o de Chipiona (Cádiz), principalmente. Algunos artistas solo usan flor española. Hace unos años en Flor Motion solo se empleó algodón y el esparto que lleva la instalación ganadora de este año es de Albacete.

¿Se cuenta con algún vivero de Córdoba?

De Córdoba hemos comprado plantas de Viveros Santa Bárbara, de La Carlota. Llevamos colaborando con esta firma unos tres años, de forma que si la obra usa alguna planta nos la lleva directamente al patio donde la necesitamos.

¿Ha afectado la actual sequía a la presente edición de Flora?

No la ha condicionado porque las flores y plantas se crían en viveros fundamentalmente.

¿Aprovechan los artistas participantes en Flora para conocer los patios cordobeses?

Sí y se quedan encantados.