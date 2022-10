Rafa Vera: «Quiero mostrar al mundo la grandeza de Flora desde lo pequeño»

Rafa Vera es fotógrafo, videógrafo y actor. Inmerso este año en la promoción de su última película, Los Gentiles, en octubre ha vuelto a hacer un alto en el camino para dar testimonio con su cámara de lo que acontece en el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, una cita ineludible en su agenda. «Cuando empecé en el 2017, no tenía idea de botánica, pero me pareció un proyecto apasionante y muy distinto a todo lo que había hecho hasta entonces, con el que he ido aprendiendo poco a poco sobre cómo mostrar al público el mundo de las flores», explica. Según relata, la seña de identidad de la organización de Flora, que también han subrayado los artistas participantes en el encuentro es «la libertad creativa más absoluta a la hora de crear, algo que te permite experimentar, con el objetivo ya no solo de hacer un trabajo digno sino de crear un producto nuevo cada año, que refleje el mundo de la flor de un modo distinto en cada edición».

En su opinión, Flora es para mí «una ventana donde mostrar al mundo mi trabajo» y para Córdoba, «la ventana desde donde enseñar la ciudad, ya sea a las personas que vienen a visitar in situ las instalaciones o a los que la conocen a través de los vídeos que él elabora y Flora difunden en las redes sociales». Para Rafa Vera, trabajar con flores significa jugar con el color. «A partir del color, construyo las imágenes que varían según la textura de cada material, el volumen y el juego de luces, que me permite contar en cada instalación algo diferente». Cuando trabaja, una de sus máximas es no interferir en el trabajo de los creadores, que sientan que todos forman parte del mismo equipo y que entiendan que su trabajo consiste en realzar su trabajo contando con su colaboración. «El día de la gala de entrega de premios, cuando ven el resultado en el vídeo de Flora, los artistas se dan cuenta de por qué les dije que hicieran esto o lo otro y valoran el trabajo que hacemos al grabar el desarrollo de la instalación desde el minuto uno», relata @vera_audiovisual. Conseguir que Vera pare un momento durante los diez días que dura el festival es complicado. Es fácil encontrarlo en los encuentros de Flora, en las instalaciones y en el entorno de estas, pero detenerlo es más difícil. Cada edición intenta mostrar una perspectiva distinta de la flor. «Mi propósito es mostrar la grandeza de Flora desde lo pequeño, para lo cual trabajé primero con los macros, metiéndome en las flores y enseñando lo que hay dentro». Este año, su objetivo ha mostrado la flor completamente iluminada y limpia. Si se cruzan con él, sepan que tiene permiso para saltarse la cola, todo sea para captar cada detalle de Flora y sus flores.