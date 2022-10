«Criar a los niños en la abundancia no es bueno, aunque tengas mucho»

En un mundo en el que la felicidad no se entiende si no está ligada a la abundancia, donde los padres se afanan por llenar la vida de los hijos de cosas materiales, Francisco Vales desnuda su infancia en una novela autobiográfica titulada La universidad de la pobreza que da testimonio de que se puede vivir en la escasez total y tener una vida plena. A la venta en la tienda de la Fundación Prolibertas (calle María Cristina, 8), los fondos que se recauden se destinarán al comedor social trinitario, en el que el autor colabora como voluntario.

El protagonista de su novela se llama Paquito. ¿Quién es ese niño y qué cuenta de él?

Paquito soy yo, numerado en el registro institucional como H-75-64, un niño nacido en Sahagún (León) el 9 de abril de 1961 que a los tres años, tras quedar huérfano absoluto, ingresa en un hospicio llamado Ciudad Residencial Infantil San Cayetano, donde pasa toda la infancia hasta la mayoría de edad. El libro recorre en 12 capítulos las vivencias de ese niño contadas en primera persona, basadas en hechos reales. En cada capítulo intento transmitir un mensaje de humildad, de compañerismo o liderazgo.

¿Cómo perdió a sus padres?

Mi padre trabajaba como vigilante de una fábrica en Gijón y murió por inhalación de monóxido de carbono, la muerte dulce, le dicen. Mi madre murió meses después de «una enfermedad rara» en aquel tiempo, probablemente algún tipo de cáncer. Cuando fallecieron, mis tres hermanas mayores y yo pasamos a este internado, regentado por la Compañía de Jesús y las hermanas de la Caridad, pero separados y sin apenas contacto, ellas en el pabellón de niñas y yo en el de niños.

¿Cómo era ese sitio?

Era una ciudad sin calles ni semáforos en las afueras de León regida con una férrea disciplina donde también encontré mucho compañerismo, éramos como un pequeño ejército. En mis años de colegio, la educación y todo en la sociedad era muy sexista, había tres pabellones diferenciados de chicos, bebés y chicas y apenas había contacto personal entre unos y otros.

¿Diría que lo que vivió en aquel lugar fue traumático?

Hasta los seis o siete años, el hospicio era mi hogar y la gente con la que vivía eran mi familia porque no había conocido otra cosa. A esa edad, salí por primera vez a casa de unos tíos y me di cuenta, viendo a mis primos, de que lo que yo creía que era la vida normal de cualquier niño no lo era y que yo era diferente, eso me impactó. Sin embargo, creo que lo que viví me ha hecho de algún modo ser más empático con los que sufren. Todos los años voy a mi pueblo en verano y me paso las noches jugando con los niños porque hay algo que tengo ahí clavado, no puedo ver un niño infeliz.

¿Es peor la pobreza material o la afectiva?

Yo sentí la pobreza en la parte afectiva, mis necesidades materiales más básicas estaban cubiertas, pero esa no. Vivía en una institución masificada, con más de 100 huérfanos de todas las edades en el mismo patio, era imposible dar cariño a tantos niños. Hoy día, eso ha cambiado mucho y se buscan familias para que los niños crezcan con ese calor de un hogar.

«Hay algo que tengo clavado desde entonces, no puedo ver a un niño infeliz»

¿Cuál es su recuerdo más doloroso y el más feliz de esos años?

El más doloroso, el del patio en el que jugábamos todos, que estaba limitado por cuatro altavoces por los que se anunciaban las visitas. Yo nunca escuché mi nombre, eso me marcó mucho porque veía que venían a ver a mis compañeros y siempre me quedé esperando que me llamaran. El más feliz… cuando salí de allí y eso que... yo soy muy duro para llorar, pero ese día, con el poco equipaje que llevaba, me di la vuelta y viendo que dejaba atrás mi cama de tantos años, mis compañeros y el sitio que había sido mi casa desde niño, se me cayó un lagrimón.

¿Qué hizo cuando salió de allí?

Mis padres me habían dejado un dinero que yo no sabía que existía y eso me permitió sobrevivir hasta que me llamaron para hacer la mili, en 1981. Eso es lo que me trajo a Córdoba, llegué al centro de reclutas de Cerro Muriano con una mano delante y otra detrás. Luego me reenganché y eso se convirtió en mi profesión y he estado sirviendo casi cuarenta años como militar. Allí conocí a muchos chicos que sufrían al verse separados de sus familias. Yo eso ya lo llevaba aprendido del orfanato, así que intentaba apoyar a los demás. Llegué a cabo mayor y fui el encargado de subir la moral de la tropa, lo que me hizo sentir útil y feliz.

¿Es más fácil inculcar valores desde la pobreza?

En mi opinión, no es bueno criar a los niños en la abundancia, aunque se tenga mucho. Si les puedes comprar a tu hijo tres chupachups, cómprale uno o ninguno. Criar en la pobreza total no es bueno porque eso te lleva a veces a buscar lo que necesitas por otros medios, pero si tienes a tus padres como referencia aunque sean pobres, puedes aprender buenos valores que son los que te hacen ser mejor persona. En la pobreza, aprendes cosas que en la abundancia quizás nunca te plantearías. Esa es una máxima que mi mujer y yo hemos tenido siempre a la hora de criar a nuestros dos hijos. Cuando presenté el libro en León, el último director del hospicio fue quien hizo la introducción y él dijo una cosa que me impactó y me dio que pensar. Dijo que en esta sociedad, hay muchos más huérfanos que en la que me tocó vivir a mí, niños que, aun teniendo padre y madre, son huérfanos porque no reciben el afecto y el tiempo que necesitan porque se les pone una consola en el carrito para que no molesten.

¿Cuándo decidió escribir este libro y por qué?

Yo no soy escritor, este es mi primer libro y surgió en 1994 cuando pasé seis meses en Bosnia sin venir a casa. La gente echaba de menos a la familia y nos sentábamos y desnudábamos nuestros sentimientos porque en esa situación, lo que llevas dentro lo escupes. Alguien me preguntó por mis padres y conté mi historia, de la que nunca había hablado. Entonces alguien me animó a escribir lo que había vivido y aunque he tardado años hasta que he podido hacerlo, la verdad es que este libro me ha liberado del lastre que llevaba dentro, se puede decir que mi libro me ha hecho libre.

¿Con esta novela, de la que ya han salido tres ediciones, se planta o habrá más?

La gente que lo ha leído me ha dicho que se queda corto porque acaba cuando Paquito sale del orfanato con 18 años. Quieren saber qué pasa, cómo llega a formar una familia... y ya estoy trabajando en la segunda parte.

¿Qué le hizo ser voluntario del comedor trinitario cuando pasó ala reserva?

Me hice voluntario porque cuando pasaba por el Marrubial y veía esas colas de personas sin hogar me latía el corazón muy rápido, era algo que tenía en mi agenda, pero con el trabajo no tenía tiempo para ir. Cuando pasé a la reserva, me acerqué al comedor, hice el curso y ya llevo casi cuatro años. Allí me han dado la oportunidad de seguir sirviendo. Voy tres veces en semana, a la cocina, que siempre he odiado. En el Ejército nunca fregué tantas ollas como friego en el comedor, pero estoy muy a gusto.