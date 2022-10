«El olor a orín es insoportable». No solo los vecinos denuncian las molestias que causan los locales de ocio nocturno de la zona centro de Córdoba. Una de las comerciantes de la calle Alhakén II, que regenta una tienda de muebles, reconoce que si bien «a mí no me afecta al sueño, porque no vivo aquí, sí me afecta, y mucho, la suciedad».

Durante los últimos meses, esta comerciante ha dado numerosos avisos a Sadeco para que se pasen por la zona, porque «echan agua, pero no limpian». La acumulación de cristales rotos y cigarrillos, asegura, ha llegado a alcanzar alturas «de 60 centímetros». Las quejas por el ocio nocturno en Córdoba se trasladan al centro de la ciudad Garrafas de lejía contra el orín en los portales Pero lo peor, explica, es el olor. «El olor a orín es insoportable», cuenta esta empresaria que además tiene el local justo al lado de la entrada techada de una cochera, donde los jóvenes parece que se meten a hacer sus necesidades. «La limpiadora del edificio echa garrafas de lejía, pero es imposible», lamenta. Vídeo: Imágenes grabadas por un vecino durante la madrugada del fin de semana entre las calles Alhakén II y Fernando de Córdoba. Acumulación de basura por las mañanas Otro de los problemas que tiene es que la alarma de la tienda salta muy a menudo en las noches de fiesta. «En el momento en que dejan un botellín cerca, por ejemplo, ya nos avisan de la alarma», explica. A ello se une la acumulación de basura que se encuentra las mañanas posteriores a las noches de fiesta, donde aparte de botellas y restos de alcohol también aparecen restos de comida de algunos de los locales más cercanos.