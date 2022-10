Así queda el calendario vacunal gratuito en Córdoba y Andalucía a partir de enero del 2023, con la novedad de vacunar a los niños frente al papiloma virus, comenzando por los varones nacidos en el 2011.

Prenatal

Se aconseja a las gestantes que reciban la vacuna de la tosferina a partir de la semana 27-28 y que se vacunen frente a la gripe.

0 meses

El menor, antes de las 24 horas de vida, recibirá la vacuna frente a la hepatitis B.

2 meses

A esa edad el calendario contempla la administración de las vacunas de difteria, tosferina y tétanos; VPI (poliomelitis); hepatitis B; HIB (haemophilus influenzae B; VNC (neumococo conjugada, Prevenar) y meningococo B (Betxero).

4 meses

Están indicadas las vacunas de difteria, tosferina y tétanos; VPI (poliomelitis); hepatitis B; HIB (haemophilus influenzae B; VNC (neumococo conjugada, Prevenar); meningococo B (Betxero) y meningoco C.

11 meses

Difteria, tosferina y tétanos; VPI (poliomelitis); hepatitis B; HIB (haemophilus influenzae B y VNC (neumococo conjugada.

12 meses

Vacuna frente al meningococo ACWY (Nimenrix) y triple vírica (sarampión, parotiditis y rubéola).

15 meses

Vacuna frente al meningococo B y varicela zóster.

3 años

Triple vírica (sarampión, parotiditis y rubéola) y varicela zóster.

6 años

Difteria, tosferina, tétanos y poliomielitis. Además, desde los 12 meses hasta los 18 años se pueden administrar las tres dosis de la vacuna de la hepatitis B si no se pusieron a los 2, 4 y 11 meses.

12 años

Vacuna frente al meningococo ACWY y vacuna frente al virus del papilomavirus humano (VHP) a las niñas de 12 años y desde el próximo año se incluyen los niños, a partir de los nacidos en 2011.

14 años

Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto. A partir de esa edad, en caso de que estuviera pendiente de recibir esta dosis, se recomienda su administración en cualquier momento.

13-20 años

Todas las personas nacidas entre 2002 y 2010, que tengan hasta 20 años y que no hayan recibido la vacuna frente al meningococo ACWY, pueden recibir esta vacuna si no lo hicieron a los 12 meses y 12 años, que es cuando estaba fijado en el calendario vacunal. Además, Salud tiene posibilidad de vacunar a las chicas de 13 a 18 años, que no se vacunaron en su día frente al papiloma virus o que les falta una dosis, así como también se puede aplicar la vacuna de la triple vírica y la de la varicela entre los 6 y 50 años a quienes no se la pusieran cuando les correspondía.

50 o + años

Se recomienda la administración de la vacuna del neumococo conjugada trecevalente de forma sistemática a los nacidos entre 1951 y 1962 (ambos inclusive), si no la habían recibido antes. Además, anualmente deben vacunarse frente a la gripe los mayores de 65 años, enfermos crónicos de cualquier edad y desde este año también pueden los niños de 6 a 59 meses.