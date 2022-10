El 24 de octubre es una fecha señalada en el calendario para la ciudadanía cordobesa, residente en la capital, por conmemorarse la festividad de su custodio, San Rafael. Sin embargo, también es el Día Mundial de Lucha Contra la Polio. Por tal motivo la Asociación Cordobesa de Polio y Síndrome Postpolio (Acopypos) recuerda que en Córdoba hay al menos 1.367 personas con polio registradas en el Centro de Valoración de la Discapacidad.

La polio es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al sistema nervioso y al aparato locomotor. Se llama infantil porque este virus afecta principalmente a niños menores de cinco años. Por su parte, el síndrome postpolio es una patología neurodegenerativa que está afectando actualmente a los pacientes infectados en la infancia con el virus de la polio paralítica a partir de los 40 años, dificultando enormemente su vida laboral, familiar y social. Tal es así que causa una mayor dependencia, aumentando la fatiga y la debilidad muscular generalizada que se desarrolla años o décadas después de una infección de poliomielitis.

El colectivo de afectados señala que algunas normas son "anacrónicas"

En 2022, Acopypos secunda las recomendaciones de acción que el Instituto de Salud Carlos III de Madrid realiza al Gobierno de la Nación en su último informe sobre la revisión del estudio de la situación de la polio en España. Recomendaciones que, junto a las demandas y necesidades, “los distintos gobiernos desatienden”, declara Carmen Flores, presidenta de la asociación.

Asimismo, en materia legislativa, la entidad considera "anacrónico el RD 1851/2009, de 4 de diciembre", por el que se desarrolla el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que ampara el derecho de las personas con discapacidad a poder prejubilarse a partir de los 56 años, siempre y cuando tengan un 45% de discapacidad reconocido durante un mínimo de 15 años.

"Este mínimo no se ajusta a la realidad", ya que el colectivo considera que "hubo una etapa en la vida y una época social en la que las personas afectadas de polio y síndrome postpolio no tenían información sobre lo que significaba el grado de discapacidad y la importancia que éste iba a tener en su futuro. Aún hoy, hay mucha confusión entre los tipos de incapacidad del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el grado de discapacidad”, argumenta Flores.

La promesa pendiente del ministro Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá reconoció, el 3 de noviembre de 2021 en el Senado, que "esto no debería ocurrir", mientras que aseguró abordar este problema al tildarlo de “inaceptable”.

Tan solo 2.675 personas con discapacidad han podido beneficiarse de la jubilación anticipada desde que se firmó la ley en 2009. “Cuando he constatado las cifras no he podido más que comprender que la regulación es insuficiente", admitió Escrivá. Sin embargo, pese a la promesa de realizar una flexibilización de los requisitos en este sentido, a fecha de hoy estas personas aún no han obtenido más noticias al respecto.

Los 'niños de la polio', en la ley de memoria democrática

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática en su Disposición adicional undécima otorga el reconocimiento a las personas afectadas por el poliovirus durante la dictadura franquista, instando a la promoción de investigaciones y estudios que esclarezcan la verdad de lo acaecido respecto de la expansión de la epidemia durante la dictadura franquista, así como las medidas de carácter sanitario y social en favor de las personas afectadas por la polio, efectos tardíos de la polio y post-polio, que posibiliten su calidad de vida, contando con la participación de las entidades representativas de los afectados sobrevivientes a la polio.

Por todo ello, Acopypos reclama que estas medidas de carácter social y sanitario, respaldadas por diferentes investigaciones, se pongan en marcha con celeridad.