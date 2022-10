Las quejas por el ocio nocturno en Córdoba se trasladan al centro de la ciudad

Pero lo que ocurre en el casco histórico no es un hecho aislado y así lo expresan los vecinos, en este caso, del centro comercial de la ciudad. Una tríada de locales entre las calles Alhakén II y Fernando de Córdoba llevan generando desde hace meses molestias a los residentes de esta zona del centro comercial de la ciudad. Grandes concentraciones de jóvenes en la calle (tanto haciendo cola para entrar a la discoteca como charlando) e ingesta de alcohol crean un binomio que entorpece, y mucho, ese derecho al descanso del que tanto se habla.

A ello, denuncian los vecinos, se une la suciedad que se genera y que aflora a primera hora de la mañana tras la noche de fiesta, donde los restos de bebida (en ocasiones, incluso, de haber hecho botellón en la misma calle), vómitos y orines son los protagonistas.

Lo cuenta Ana Cuenca, vecina de Alhakén II, que habla directamente de «saturación» de locales de ocio en la zona, ya que también añade algún que otro de los aledaños, como los situados en la avenida Cervantes o al otro lado de la avenida América. «Hay demasiada concentración», cree esta vecina, que también denuncia que «ni hay vigilancia» ni tampoco «un refuerzo de limpieza. «Parece que la zona de fiesta se ha trasladado aquí y eso no ha venido acompañado de un refuerzo policial o de limpieza», considera Cuenca, que cree que, por ahí, pasaría una de las soluciones al problema. También propone a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que tenga en cuenta el número de locales de ocio que ya existen a la hora de conceder nuevas licencias y que no se sature más la zona.

Esta residente explica que el problema empezó a agravarse a partir de septiembre, cuando arranca la época universitaria, y cree que la concentración tanto en Alhakén II como en Fernando de Córdoba es, sobre todo, de chavales muy jóvenes.

A diferencia de lo que ocurre en el casco histórico, donde el asociacionismo vecinal es muy potente, en esta parte de la ciudad no cuentan con un colectivo de residentes que pueda dar traslado de estas quejas, más allá del Consejo de Distrito Centro. Aun así, los problemas que está causando el ocio nocturno empiezan a movilizar a los vecinos, que están organizándose para poder formar una asociación o, al menos, unirse en esta causa común de la que no se libra prácticamente nadie de la zona.

Lo cuenta José Vázquez Teja, representante de la Asamblea Ciudadana de Ciudad, al que numerosos residentes sí le han trasladado estas quejas y que está detrás del movimiento organizativo. Vázquez Teja extiende el problema a los jardines donde se sitúa Canal Sur e incluso a los de los Patos, donde asegura que se hace botellón. «Todos los días de fiesta aparece eso lleno de botellas de alcohol y de cristales rotos, incluso en la zona de columpios de los niños», explica Vázquez Teja, que recuerda que hay zonas por donde Sadeco no pasa hasta bien entrada la mañana y que esto genera un «conflicto» con quienes van a pasear con niños o a sacar a sus mascotas.

El representante de la Asamblea Ciudadana de Ciudad cree que la solución tiene que llegar de todas las partes. Anima a los dueños de los locales a impulsar medidas que impongan respeto a sus clientes, que en muchas ocasiones, aparte de llevar su propio botellón, sacan las bebidas a la calle cuando eso está terminantemente prohibido. También cree que es necesaria más presencia policial, tanto para evitar que se incumpla la norma como para castigar las conductas ilegales.

Vázquez Teja incide en que los jóvenes tienen que divertirse, en que los locales tienen que trabajar y en que los vecinos tienen derecho a descansar y lo necesario es buscar un equilibrio. Para ello llama la atención del Ayuntamiento de Córdoba, y asegura que lo que se pide «no supone un gasto de dinero», sino un servicio de seguridad y limpieza al que tienen derecho todos los ciudadanos que pagan impuestos.

Insiste Vázquez Teja en que estos problemas están animando a los vecinos a organizarse y a recoger firmas para poder poner solución a un problema que va cambiando de barrio tal y como van cambiando los gustos o los locales de ocio consiguen hacerse un hueco en la noche.

El comercio también denuncia las molestias: «El olor a orín es insoportable»

No solo los vecinos denuncian las molestias que causan los locales de ocio nocturno de la zona. Una de las comerciantes de la calle Alhakén II, que regenta una tienda de muebles, reconoce que si bien «a mí no me afecta al sueño, porque no vivo aquí, sí me afecta, y mucho, la suciedad». Durante los últimos meses ha dado numerosos avisos a Sadeco para que se pasen por la zona, porque «echan agua, pero no limpian». La acumulación de cristales rotos y cigarrillos, asegura, ha llegado a alcanzar alturas «de 60 centímetros».

Pero lo peor, explica, es el olor. «El olor a orín es insoportable», cuenta esta empresaria que además tiene el local justo al lado de la entrada techada de una cochera, donde los jóvenes parece que se meten a hacer sus necesidades. «La limpiadora del edificio echa garrafas de lejía, pero es imposible», lamenta.

Otro de los problemas que tiene es que la alarma de la tienda salta muy a menudo en las noches de fiesta. «En el momento en que dejan un botellín cerca, por ejemplo, ya nos avisan de la alarma», explica. A ello se une la acumulación de basura que se encuentra las mañanas posteriores a las noches de fiesta, donde aparte de botellas y restos de alcohol también aparecen restos de comida de algunos de los locales más cercanos.