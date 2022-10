La Diputación de Córdoba inicia los sondeos para levantar dos edificios en el aparcamiento

Esta semana han empezado en el solar del aparcamiento del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, los primeros trabajos de sondeo que se van a llevar a cabo para ver si es posible levantar en el citado espacio dos edificios para acoger servicios de la Diputación.

Por ahora, se están haciendo los trabajos previos a la excavación propiamente dicha y que pretende esclarecer si en el subsuelo del aparcamiento existen restos arqueológicos de la suficiente importancia como para impedir tal actuación.

En concreto, según el informe elaborado por la propia institución provincial, durante los próximos meses se va a desarrollar una actuación arqueológica preventiva en el aparcamiento anexo al Palacio de la Merced, en la esquina entre la Avenida de América y la Acera de Guerrita. Según han informado a este periódico fuentes de la Diputación, los trabajos arqueológicos propiamente dichos darán comienzo una vez que se retire la carpa que acoge las ferias de muestras que organiza la institución provincial y de la que solo queda por celebrarse la de los municipios, que concluirá el 13 de noviembre.

Esta excavación complementa a una anterior en la que se realizaron dos sondeos: en el oeste aparecieron pocas estructuras, ya que constituía una vaguada que se transformó posteriormente en la huerta del convento de la Merced; en el este se descubrieron algunos restos menores de construcciones romanas.

Desde la Diputación informan de que la intervención arqueológica ha sido adjudicada a Grupo Arathea, por 88.966 euros, y tendrá una duración de tres meses. Dichos trabajos serán dirigidos por Laura Ortiz y en ellos intervendrán ocho trabajadores.

En el informe de la Diputación se recoge que la intervención tiene por objeto "el conocimiento del subsuelo antes del comienzo de las obras de desarrollo urbanístico previstas en el Plan General de Ordenación Urbana; van a construirse dos edificios de equipamiento administrativo para la ampliación de las dependencias de la institución provincial y se liberará y urbanizará una plaza central situada entre los dos edificios".

Con esta actuación, indica el citado informe, "el Palacio de la Merced quedará reservado para usos institucionales, la Diputación contará con un nuevo espacio para prestar sus servicios y la ciudad dispondrá de una plaza central de uso público. Se pretende garantizar que la futura construcción se desarrolle sin incidencias arqueológicas".

La actividad arqueológica se realiza, según indica el informe de la Diputación, "en el entorno del recinto amurallado de la ciudad histórica, cerca de la Puerta de Osario, en el que desembocaba el cardo de máximo romano y la calzada del Pretorio". El propio Palacio de la Merced, concluye el trabajo, "conserva restos romanos, como el mausoleo, la piscina tardorromana y varios mosaicos". Los resultados que arrojen estos trabajos serán los que finalmente orienten el diseño definitivo del espacio, pues el valor de los vestigios que se detecten será el que determine la envergadura de la obra que se acabe acometiendo en el recinto.

Desde hace tiempo desde la institución provincial se ha venido pensando en aprovechar el actual aparcamiento para otros usos y siempre se barajó la posibilidad de crear en el mismo recinto un párking subterráneo de varias plantas, idea que no choca con la de la plaza y los dos edificios citados. Apuntan las fuentes consultadas por este periódico que si los trabajos arqueológicos desvelan que no hay restos de excesivo valor o que se pueden utilizar fórmulas de aprovechamiento o integración, no se descarta la idea de llevar a cabo la construcción de un edifico de varias plantas subterráneas en las que abrir, como se ha citado, un párking subterráneo, y en superficie levantar los dos edificios mencionados y la plaza central.

Por ese mismo motivo, es decir, por desconocer lo que deparará la prospección arqueológica, es por lo que tampoco se puede hacer una previsión presupuestaria de lo que supondrá la ejecución de la obra, ya que "no es lo mismo planificar una obra en superficie que hacer un proyecto de un calado mucho mayor con varias plantas subterráneas".