El registro de parejas de hecho en Córdoba está en el limbo desde el mes de julio

Así las cosas, hoy por hoy la inscripción de parejas de hecho está, podríamos decir, en un limbo, y quienes han presentado la documentación estos meses ya sea de manera telemática, ya sea por el registro están recibiendo respuestas en las que se confirma la situación. «Nos encontramos a la espera de orden de traspaso de expedientes y documentación Los funcionarios que venían ocupándose desde esta sede han causado baja en los sistemas electrónicos debido al cambio de competencias».

Aunque la página web del Ayuntamiento de Córdoba sigue ofreciendo en el catálogo de servicios la posibilidad de inscribir a dos personas como pareja de hecho, lo cierto es que hace ya unos meses que el Consistorio no lo hace. La administración local argumenta la eliminación de este servicio por falta de personal y el trabajo extraordinario que debe asumir el departamento que hacía hasta hace poco estas labores. El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, explicó en el pleno de la semana pasada que no es una competencia obligatoria de los ayuntamientos y que por tanto simplemente ha dejado de prestarse el servicio. Lo único que sí se hará desde el Ayuntamiento de Córdoba es mantener actualizados los expedientes que se iniciaron allí, por lo que darán de baja aquellas uniones que se rompan cuando así se le comunique.

Un poco más complicada es la explicación que ofrecen desde la Junta de Andalucía, donde hoy por hoy tampoco se están inscribiendo las parejas de hecho. La previsión es, no obstante, que la semana próxima esté resuelto el traslado y en marcha de nuevo los expedientes, indican fuentes de la Delegación de Gobierno en Córdoba.

En el mandato anterior, las competencias de las parejas de hecho las tenía la entonces llamada Consejería de Salud y Familias. Después de las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio, el Gobierno andaluz decidió un nueva distribución de áreas que afectó, entre otras cosas, a este registro. En un principio se pensó que fuera la nueva Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública quien asumiera la tarea, pero finalmente será la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad la que lo haga.

Fuentes de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía aseguran a CÓRDOBA que en la próxima semana este asunto estará zanjado -- «es cuestión de días», apuntan-- con la aprobación de un decreto para el traspaso de competencias y se implementarán medios personales y técnicos para inscribir a las parejas de hecho en la Delegación de Inclusión Social (en el mandato anterior esta consejería era la de Igualdad).

¿Qué es y cómo se hacen las parejas de hecho?

La ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, entiende que la pareja de hecho es la unión entre dos personas que quieren convivir de forma estable, en una relación similar a la conyugal, y que para ello deciden hacerlo constar en un registro de modo que figure de forma oficial.

La inscripción se realiza en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para lo que a partir de la semana próxima o, mejor dicho, cuando se apruebe el decreto para el traspaso de competencias se puede acudir a cualquiera de las delegaciones territoriales de la Consejería de Inclusión Social. En la web de la Junta de Andalucía aún se mantiene que el sitio al que hay que dirigirse es a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

También se puede formalizar la inscripción en el Ayuntamiento de algunas localidades andaluces siempre que alguno de los miembros de la pareja tenga su vivienda habitual allí, es decir, donde esté empadronado. También es posible realizar el trámite de forma telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía.

Para hacerse pareja de hecho es preciso presentar la certificación del Registro Civil acreditativo de la emancipación, certificación de estado civil, declaraciones responsables, escritura pública o medio de prueba acreditativo de la voluntad de constituir pareja de hecho.

Podrán inscribirse como parejas de hecho, quienes acrediten las siguientes circunstancias: ser mayores de edad o menores emancipados, no estar incapacitados judicialmente, no estar ligados con vínculo matrimonial, ni formar pareja estable no casada con otra persona, ni ser pareja de hecho anteriormente inscrita en el Registro o en cualquiera de los registros de uniones o parejas de hecho creados por los municipios de Andalucía, sin que conste inscripción de baja por disolución de la pareja de hecho. Además se debe tener residencia habitual, al menos uno de sus miembros, en cualquier municipio andaluz; no ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción ni colaterales por consanguinidad en segundo grado.

La declaración de voluntad de constituir una pareja de hecho podrá realizarse mediante comparecencia personal de los interesados ante el titular del órgano encargado del Registro correspondiente o ante el alcalde o concejal o personal funcionario en quien se delegue, en la que manifiesten su consentimiento de mantener una relación de convivencia estable.