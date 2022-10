El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido este año el pregonero de las fiestas del Arcángel y custodio de la ciudad, San Rafael. El acto tuvo lugar en el Teatro Góngora y este es el texto íntegro del pregón:

Nuestro paisano Séneca decía que el agradecimiento había que demostrarlo en público para que tuviese valor. Y eso es lo que hago en primer lugar, no como una mera fórmula de cortesía sino porque es un sentimiento sincero y los sentimientos hay que compartirlos. Por eso quiero compartir con todos vosotros la gratitud que tengo por ser el pregonero de San Rafael a la Federación de Peñas Cordobesas, a su presidente, a su Junta Directiva y a todos los peñistas con los que compartimos muy a menudo el ocio y las tradiciones de nuestra ciudad, que es lo que realmente nos une y nos emociona.

Cualquier cordobés estaría agradecido por estar hoy aquí pregonando al Arcángel, pero que este acto coincida con el centenario de las peñas añade un plus de gratitud a mis palabras. Además, la Federación que las agrupa tuvo unos inicios estrechamente vinculados al Ayuntamiento, ya que sus dos primeros presidentes fueron sendos alcaldes de Córdoba. De verdad que hoy soy un hombre feliz por estar rodeado de amigos, hablando de lo que nos gusta y, además, por si fuera poco, en las vísperas de una de las fechas más grandes de la ciudad, las que festejan a nuestro San Rafael.

Por estas razones quiero agradecer de corazón que me hayáis elegido para pregonar al patrón de las peñas, que es el custodio de esta ciudad. Aceptar este pregón fue una decisión rápida, aunque no exenta de riesgo y esto me lleva a agradeceros en público y de corazón que esté en este atril.

Acepté de inmediato porque es difícil, si no imposible, negarse cuando la petición llega con San Rafael de por medio, cuando quien la hace es la Federación de Peñas y cuando se trata de hablar de lo que nos une, que es mucho. Pero esto conlleva el riesgo de suceder en esta tribuna a muchos otros pregoneros que lucen unas cualidades literarias superiores a las mías, y que lo han hecho de forma insuperable, porque algunas veces he sido testigo de ello. Mi compromiso hoy es poner mi corazón en este acto para ofreceros un puñado de vivencias que hasta ahora muy pocos conocen y, sobre todo, subrayar la importancia que la figura del arcángel tiene para la ciudad y para la mayoría de los cordobeses.

Pregonar en Córdoba de San Rafael es hacerlo de muchas cosas, como sabréis. Es hablar de la familia, porque casi en todas hay alguien que lleva su nombre; es hacerlo de la geografía y de la toponimia, ya que nos lo encontramos casi a la vuelta de cada esquina, y es también hacerlo de un sentimiento que por varias vías, no sólo la religiosa, articula a esta ciudad, dándole una personalidad propia que la hace distinta al resto.

San Rafael es la presencia constante: está en el azulejo del patio, en la estampa de la cartera o en el fondo de pantalla del móvil, en el llavero y en el imán de la nevera, en la medalla del niño y en la mesilla de noche, en el salpicadero del coche y en la lápida del cementerio. Está en el rótulo de la furgoneta y en el luminoso de la tienda, en el nombre del chalet y sobre una columna en el jardín de la parcela.

Hablar en Córdoba de San Rafael es hacerlo de algo muy serio y a la vez muy complejo. En este asunto no caben simplificaciones que reduzcan a la anécdota una presencia que es todo un hecho diferencial de los de verdad, de los que marcan la personalidad de un pueblo. Como dijo Ricardo Molina: “El cordobés siente hacia San Rafael una devoción especial, en la que veneración y amistad se confunden”.

Esta veneración y amistad hace que el arcángel no sea sólo patrimonio de los cordobeses sino también de los que llegan a esta ciudad, que lo asimilan como algo más que es intrínseco al paisaje que será su hogar por tiempo indefinido y éste es el caso de mi familia. Aunque nací en Córdoba, mi padre lo hizo en Jaén y mi madre en Madrid, en Chamberí concretamente, por lo que, como ven, carezco de raíces cordobesas.

De niño sentía una atracción por San Rafael y muy especialmente por la imagen que está sobre el pretil del Puente Romano. Cada mañana, el autocar que me llevaba al Colegio Cervantes, dentro de esos recorridos interminables para recoger a niños de todos los barrios, pasaba por allí y siempre pegaba mi nariz al cristal de la ventanilla para verlo más cerca, casi a su misma altura, algo que me fascinaba.

Conforme crecía iba comprendiendo el papel del custodio en nuestra ciudad y poco a poco pasó a formar parte de mi vida y lo mismo ocurrió en mi familia, donde mi madre actualmente forma parte de la hermandad de San Rafael. Es sólo un caso que no crea categoría pero pienso que describe muy bien eso que hace un momento definía como un hecho diferencial que a quien le toca le cala hasta los huesos.

En ese proceso de asimilación descubría con frecuencia que el arcángel estaba presente en muchos más lugares que en aquellos en los que vemos su imagen, que no son pocos. Su huella en la ciudad es muy sólida y nos la encontramos de las formas más insospechadas, como puede ser el callejero, donde la norma ordena que no se le puede dedicar más de un espacio a un mismo sujeto y en este caso nos encontramos nada menos que tres de forma directa y objetiva: la plaza de San Rafael, la avenida del Arcángel y la calle Custodio.

De forma indirecta encontramos en el callejero referencias nítidas, como la calle Cinco Caballeros, la calle Roelas o la calle Siete de Mayo. En cuestión de templos tenemos el convento de San Rafael, que es el de las Capuchinas; la iglesia de San Rafael, en Campo Madre de Dios, y la del Juramento, a la que se le puso este nombre para diferenciarla de la anterior y evitar confusiones.

Las claves de esta presencia urbana de San Rafael pueden ser, acaso, entendidas por el cordobés que sienta un mínimo de interés por su ciudad, pero si hay algo que realmente fascina al que llega de fuera es la existencia de los triunfos, los elementos del mobiliario urbano más valiosos con los que cuenta Córdoba y que en los últimos 400 años han ido ornamentando diversos rincones. Hace unas tres décadas, el entonces cronista de la ciudad, Miguel Salcedo Hierro, elevó una petición al Pleno del Ayuntamiento para que éste pidiese a la Real Academia Española que incorporase al diccionario como acepción propia de la voz ‘triunfo’ la del monumento dedicado en la ciudad de Córdoba a San Rafael. La petición fue atendida a medias, ya que se incorporó al diccionario pero no como mención propia a nuestro caso, sino que se generalizó para toda aquella obra de arte “que exalta la victoria de un personaje histórico, bíblico o mitológico, o, alegóricamente, de una virtud cristiana”, por lo que nos podemos dar por satisfechos.

Si el primero de los triunfos levantados en la ciudad fue ése del Puente Romano que veía desde el autobús cada mañana camino del colegio, después le seguiría el de la Compañía, el del Alcázar -ahora ante la antigua estación-, el de Puerta Nueva, que hasta hace poco tenía visibles las huellas de disparos de los invasores franceses; el de la esquina de la iglesia de San Basilio, tan discreto como airoso; el de la plaza de Aguayos, que antes de que me lo digáis os reconozco que merece una limpieza y adecentamiento; el de la plaza del Potro, que hasta hace un siglo estuvo frente a San Hipólito; el de la Fuenseca o el que se puso para presidir el segundo puente que se construía en Córdoba desde tiempos de los romanos y que hoy lleva el nombre de Puente de San Rafael.

Cada generación de cordobeses ha ido dejando un triunfo en nuestras calles. Si los repasamos detenidamente, veremos que los hay plenamente barrocos, también neoclásicos y contemporáneos. Los cordobeses de hoy no podíamos quedarnos atrás y la aportación del siglo XXI a esta valiosa colección de triunfos tenía que estar a la altura y reflejar el arte de nuestros días y quiénes mejor para diseñarla que los profesores y los alumnos de la Escuela de Arte ‘Dionisio Ortiz’.

Este triunfo -el último, de momento- respondía a una antigua demanda los vecinos del barrio que echaban de menos la imagen del San Rafael que coronaba el acceso principal al antiguo estadio de El Arcángel y que fue destruida sin justificación. Se inauguró en diciembre del 2014 frente al lugar donde estaba esa puerta, en la glorieta que hay entre las calles Escritor Sebastián Cuevas y Venerable Juan de Santiago, quien, por cierto, fue el promotor del triunfo de la plaza de la Compañía.

Como bien sabéis, la creatividad de los cordobeses no conoce límite y suele buscar soluciones ingeniosas. Aquellas imágenes de San Rafael que quedan huérfanas de ubicación por derribo de los edificios que coronaban, no han encontrado mejor destino que presidir plazas y jardines como triunfos de nuevo cuño. Es el caso del San Rafael que coronaba el antiguo Ayuntamiento y que ahora esta en la plaza de los Padres de Gracia, ante la fuente y mirando a la Biblioteca Central.

Otra imagen del arcángel estaba en el antiguo Hospital Psiquiátrico que, al ser derribado, fue situado sobre una antigua columna en los jardines de la calle San Antonio de Padua, al final de la calle Muro de la Misericordia. Son dos triunfos que a lo mejor no son tan monumentales ni artísticos como los demás pero tienen el encanto de evitar que se pierdan unas valiosas esculturas, así como el de reafirmar un sentimiento popular hondamente arraigado en este suelo.

Llegados a este punto, después de recorrer los distintos triunfos que jalonan nuestras calles habrá quien haya echado en falta uno, acaso el más monumental de todos. Intencionadamente lo he dejado el último porque este triunfo, créanme, es algo que modestamente forma parte de mi vida y le tengo un aprecio especial. Por avatares de la vida creo que lo conozco bastante bien y, modestamente, no hay dato de él que se me resista.

Como le ocurre a cualquiera, es frecuente pasar junto a este triunfo, vecino principal de la Mezquita Catedral, del Puente Romano y de la Puerta del Puente. Cuando esto ocurre, recuerdo, como si lo hubiese conocido, el Hospital de los Ahogados, que estaba en ese lugar y que a finales del siglo XIII era el precedente del Hospital de San Sebastián, actual Palacio de Congresos, al que se mudó un par de siglos después.

Fue demolido y su solar se convirtió en enterramiento de quienes fallecían en el nuevo hospital, aunque esta triste finalidad no duró mucho tiempo y pasó a tener otros usos muy diversos, como taller de fundición de campanas o caballerizas, entre otras.

Ya a comienzos del siglo XVIII, concretamente en 1736, se comenzó a hablar de construir un triunfo a San Rafael en este lugar, que no se terminó hasta 1781. Se tardó nada menos que 45 años en levantarlo, por lo que, la demora en la materialización de los proyectos no es un mal e n d é m i c o d e n u e s t ro s d í a s , s i n o q u e desgraciadamente ha sido una constante en la historia de esta ciudad. Y ahí tenemos el caso del murallón, que es el paradigma de esta situación que no se debería repetir más. Hace ahora ocho años que el triunfo de la Puerta del Puente se convirtió en una obsesión de mi día a día, algo que siempre agradeceré. Pasado el tiempo, cuando lo miro, reconozco sus avatares a lo largo de los tiempos, como si los hubiera vivido codo con codo con los obispos Martín de Barcia y Baltasar de Yusta, así como con el escultor Miguel de Verdiguier, su autor, un francés tan enamorado de nuestra ciudad que un día abandonó su Marsella natal y decidió quedarse en Córdoba, donde vivió tres décadas y falleció con 90 años de edad.

Esta inmersión que realicé hace casi una década en este triunfo se debió a la disputa surgida en aquellos años sobre la titularidad del mismo. En aquel entonces yo era delegado de Gestión y el asunto decidí abordarlo con tanto rigor como intensidad en la defensa de los intereses de la ciudad.

En el proceso participaron diversos servicios municipales como el Archivo Municipal, la Unidad de Museos y la de Patrimonio, entre otros. El resultado de tan pormenorizado trabajo, después de confirmar todas las fuentes documentales, es un informe de una quincena de folios en el que queda demostrado que “no existe documento alguno en los archivos municipales, ni consta documentación que acredite o sirva como título para acreditar, que el Triunfo de San Rafael situado en la Puerta del Puente pertenece o perteneció en algún momento histórico al Ayuntamiento de Córdoba”. Así de claro.

Por si alguien no lo sabe, el arcángel está presente todos los años en la dinámica municipal. Aparte de las numerosas actividades relacionadas con el custodio, a través de la Federación de Peñas o de otros colectivos ciudadanos, hay una que de forma obligatoria tiene que figurar cada año en el orden del día de la Junta de Gobierno. Me refiero a la aprobación del calendario laboral, al que el Ayuntamiento aporta dos fiestas a las ocho de carácter nacional y las cuatro de ámbito autonómico.

A diferencia de otras ciudades, en las que este asunto es materia de disputa social y política, en Córdoba tenemos claro que estas dos fiestas son las que siempre lo han sido: La patrona, la Virgen de la Fuensanta, y el custodio San Rafael. La única variación que se admite es su pase automático al lunes siguiente en el supuesto de que el 8 de septiembre o el 24 de octubre caigan en domingo. También San Rafael es el patrón del cuerpo de la Policía Local, que cada a año lo celebra con un solemne acto en el que se reconoce la labor que los agentes día a día y hora a hora, realizan para garantizar la seguridad y la libertad de todos los cordobeses.

Como vamos viendo, el arcángel es una presencia tan fuerte en el Ayuntamiento como lo es en el resto de la ciudad. Para muchos cordobeses es un orgullo que así lo sea, y para los que tenemos la responsabilidad política también es una gratificante tarea mantener estas señas de identidad.

Para que esto no se nos olvide a los concejales, hay un gran lienzo de San Rafael, obra del gran pintor barroco cordobés Antonio del Castillo, que ocupa un lugar destacado en la primera planta del Ayuntamiento. Fue el capitular José de Valdecañas quien lo encargó a mediados del siglo XVII para situarlo junto a la puerta de la sala de reuniones. Así fue hasta que en una reforma del viejo Ayuntamiento se trasladó a la escalera y tras la inauguración del actual edificio, en 1985, el entonces equipo de gobierno, presidido por Julio Anguita, decidió que el lienzo recuperara su finalidad y desde entonces está junto a una de las puertas del Salón de Plenos.

Este lugar destacado en la casa de todos los cordobeses no es una casualidad, ya que San Rafael es Regidor Perpetuo de la ciudad de Córdoba por acuerdo de 2 de febrero de 1971, un reconocimiento que se ha ido diluyendo en el tiempo y que se tendría que revitalizar, como el principal de los vínculos que une al arcángel con los cordobeses a través del Ayuntamiento.

Hablaba hace un momento del cuadro de Antonio del Castillo. Sin lugar a dudas es el más conocido, porque en sus casi cuatro siglos de existencia ha sido infinidad de veces reproducido en grabados, luego en litografías y, por último, en fotografías. Así, su imagen se multiplicaba por doquier en los domicilios de una punta a otra de la ciudad. Es curioso este dato, porque nunca ha estado en un templo ni un lugar que se pueda visitar de forma masiva, pero desde un primer momento cautivó a los cordobeses. Es el San Rafael, junto con el del Juramento, que ha tenido, y tiene, una presencia mayor en los hogares.

Pero esta circunstancia no ha impedido que otros artistas se fijaran en el custodio para convertirlo en obras de arte de primera fila. Ahí tenemos al gran Valdés Leal que lo pintó varias veces, a Palomino, a Monroy y muchos más. Su potencia artística no es algo del pasado y artistas del presente también lo han plasmado en el lienzo. Romero de Torres, que lo llevó a muchas de sus obras, lo pintó hace un siglo por encargo del Ayuntamiento y en las últimas décadas lo han hecho pintores de la talla de Antonio Povedano, Miguel del Moral o Ginés Liébana, que lo lleva dibujando de forma tan brillante como prolífica desde hace más de ocho décadas.

En el campo de la escultura es Alonso Gómez de Sandoval, con la imagen que preside la iglesia del Juramento quien establece el canon, la silueta oficial luego repetida hasta la saciedad. Pero este acierto no debe hacernos olvidar que, por ejemplo, Duque Cornejo lo situó en la parte más alta del coro de la Catedral, que Damián de Castro lo modeló magistralmente en plata, que Martínez Cerrillo envió uno a Argentina, que Amadeo Ruiz Olmos lo simplificó en sus volúmenes para el puente nuevo y que José Manuel Belmonte es el autor del que campea sobre la puerta principal del estadio El Arcángel y al que se encomienda la afición cada tarde de partido.

El perfil de San Rafael está hecho para recortarse en el cielo de Córdoba. Por esto está subido a los triunfos, para recordarnos que vino de las alturas cuando se le apareció un 7 de mayo al padre Andrés de las Roelas. Lo suyo es estar muy arriba y si nos subimos a una parte elevada del casco histórico y miramos a nuestro alrededor veremos decenas de San Rafaeles coronando torres, espadañas, azoteas y tejados.

Las veletas con el arcángel son uno de esos detalles exquisitos con los que se distingue la ciudad. Nadie lo ordenó en ningún momento del pasado, ni tampoco estuvo de moda en ninguna época. Los cordobeses lo han decidido así de forma libre y voluntaria, y así se mantiene con el paso de los tiempos.

He hablado del casco antiguo, pero en cualquiera de las parcelaciones que hay en el término municipal veremos cómo muchas viviendas, en lo más alto del tejado tienen un arcángel como dueño y señor de los vientos. La tradición sigue viva y crece al mismo ritmo que lo hace la ciudad.

Precisamente, esta estampa de San Rafael sobre los campanarios y los tejados de Córdoba es la que ha llamado la atención de los poetas a lo largo de los tiempos. Dentro de dos años se cumplirán dos siglos desde que nuestro paisano el duque de Rivas escribió uno de sus poemas más conocidos, ‘Al faro de Malta’, compuesto en esta isla mediterránea durante su exilio, ya que en España estaba condenado a muerte.

Allí, sin saber si algún día volvería a su tierra, Ángel de Saavedra hace un canto a Malta, la tierra que le acogió en momento más que difíciles. Habla del esplendor del faro y señala que su belleza sólo es comparable a “los fúlgidos destellos/ que lanza, reflejando al sol naciente,/ el arcángel dorado que corona/ de Córdoba la torre”.

Esta estampa lírica de San Rafael presidiendo los cielos de la ciudad es la que mucho después cogerían los poetas de Cántico a la hora de cantar al arcángel. Este grupo poético no podía quedar ajeno a la figura del custodio, que constantemente asoma, de una u otra manera, entre sus páginas. Casi todos ellos coincidieron, cómo no, en buscarlo en esa Córdoba de las azoteas y los tejados, esa ciudad que nos sobrevuela al ritmo de las campanas y a la que a veces no somos capaces de encontrar todos sus encantos. Así lo hizo Julio Aumente al comprobar que “en las candelas rojas de los cielos/ imágenes te erigen centinela”.

Ricardo Molina, por su parte, se imagina a Córdoba como una mole, gran fábrica de piedra “sobre la cual se extienden serenas, luminosas, las alas protectoras del Santo Arcángel Custodio”.

Mario López, en cambio, tan fiel a sí mismo, a San Rafael lo hace de pueblo y lo humaniza en Cañete de las Torres, y en Bujalance lo sitúa para que avise al atardecer del incendio de las torres “que parecían fugarse de la tierra/ abriendo el cielo con veletas de oro”.

Por último, Pablo García Baena tiene a San Rafael siempre presente en su obra, en la que asoma de forma constante, como lo hacen sus más íntimas devociones. Así, en uno de sus poema, lo encuentra en el cielo de Córdoba y nos lo presenta “vigía de las nubes y el lucero/ fulge San Rafael en llamarada/ y la torre se alza coronada/ por el celeste canto pregonero”.

Estamos hablando de que nuestro arcángel está presente en las mejores páginas de la poesía que se ha escrito en España en el último siglo, entre las que también hay que añadir en lugar destacado el romance ‘San Rafael (Córdoba)’ en el que Federico García Lorca, a diferencia de lo que hicieron después los poetas de Cántico, lo baja de las veletas y de los triunfos, y sitúa a “el arcángel aljamiado/ de lentejuelas oscuras” junto al Puente Romano, en la misma orilla del Guadalquivir, para caer rendido ante esa “Córdoba quebrada en chorros./ Celeste Córdoba enjuta”.

Un fenómeno popular de la hondura y el arraigo de San Rafael en nuestra ciudad no podía quedarse al margen de la canción española. Son muchas las coplas en las que el arcángel tiene su parcela de protagonismo vinculado a Córdoba. Unas canciones tuvieron más éxito que otras, pero en todas ellas rezuma ese lazo devocional, casi de amistad personal con el custodio, como decía Ricardo Molina.

De entre todas ellas me voy a quedar con dos solamente por ser, acaso, las más conocidas por todos nosotros. En una de ellas Antoñita Moreno pregunta al puentecito de San Rafael que “¿dónde está Julio Romero,/ dónde está, por qué se fue?” en esa larga melancolía en la que entró la sociedad española tras la muerte del pintor de la plaza del Potro.

En la otra copla, la voz insuperable de doña Concha Piquer nos narra el amor imposible entre el pintor y la modelo, entre Romero de Torres y la Chiquita Piconera, que queda resumida en la súplica que remata el estribillo: “¡Válgame San Rafael,/ tener el agua tan cerca/ y no poderla beber!”.

Esta presencia del arcángel en el mundo de la copla no es casual, ni mucho menos. Adquiere este protagonismo porque ya lo había tenido con anterioridad en el mundo del flamenco. Las viejas tabernas de Córdoba, las de las láminas taurinas en sus paredes y mesas con tapas de mármol sobre las que llevar el compás con los nudillos, saben perfectamente que el arcángel no tardaba en aparecer en cuanto alguien se arrancara a cantar.

Las letras flamencas son en su mayoría flores efímeras de las que al cabo del tiempo no queda constancia de ellas. Nacen y mueren de forma espontánea y son pocas las que pasan a esa transmisión oral que hace que podamos disfrutar de ellas. Éste es el caso de una vieja soleá que nos habla de amores y que pone como intercesor al custodio: “Le pido a San Rafael/ que en la mitad de tu sueño/ te acuerdes de mi querer”.

Como estamos viendo, nuestro custodio abarca una infinidad de terrenos y la antropología es uno de ellos, porque en él entra de plano San Rafael cada 24 de octubre con la apertura de la temporada de peroles, que luego se extiende por los meses posteriores.

He hablado de antropología y no de gastronomía porque considero que el perol cordobés no es un plato, ni una receta, sino un comportamiento social que tienen los cordobeses como un modo de expresión, como una forma de ocio con una identidad propia.

Lo de perol no es más que una metonimia que coge el nombre del recipiente donde se guisa el arroz para denominar así una jornada de campo con la familia o con amigos. Todo lo demás es accesorio para enriquecer lo fundamental, que es compartir unas horas de convivencia al aire libre. La tradición del perol está tan viva que evoluciona con el paso del tiempo. Las crónicas antiguas nos cuenta que al perol se iba andando y que quien podía alquilaba un borriquillo para portar los avíos. Esto se hacía de madrugada porque no sólo había que coger sitio, sino que también había que acarrear la leña y el agua.

Ahora vamos en coche y con el sofrito hecho en casa. Antes, se buscaban los parajes cercanos a la ciudad, como el Cañito Bazán o La Palomera y ahora tenemos en Los Villares el espacio necesario para disfrutar de un día al aire libre como alternativa a hacerlo en alguna casa de campo o parcela.

Los peroles forman parte de mis primeros recuerdos. He ido de perol desde niño y a lo largo de todo este tiempo he visto y he participado en peroles de todos los colores y en la evolución de los mismos, desde aquellos con el coche con la puerta abierta para escuchar los partidos de fútbol, cuanto todos se jugaban el domingo por la tarde, hasta los más reciente, en los que siempre hay alguien que pregunta si hay wifi.

El perol es todo esto y es mucho más. Es el tapeo de mediodía y el arroz a la caída de la tarde, es el chandal y el altavoz ‘bluetooth’, el corrillo, la broma, el chiste y el pastelón cordobés para rematar la jornada.

Esa evolución del perol en nuestros días abre un abanico de posibilidades gastronómicas que han hecho perder al arroz el protagonismo que tuvo en tiempos pasados. Ahora, incluso, en días de frío, a alguien se le ocurre proponer un perol de migas y enseguida cuenta con el respaldo de todos.

Os contaba hace un momento cómo la evolución de los tiempos había hecho perder los parajes tradicionales para la celebración del perol. Vosotros, peñistas, también sabéis de cambios y mudanzas en la tradicional jornada de convivencia organizada por la Federación de Peñas que cada año se celebra en torno de un perol.

Recordaréis los tiempos en los que estos peroles se celebraban en El Arenal. La mudanza a Las Setas me tocó también hacerla y se pudo llevar a cabo porque tuve como interlocutor en la Federación de Peñas a quien ahora en su presidente, Alfonso Morales, quien hizo que todo fuera más fácil.

Los peroles en El Arenal le suponían al Ayuntamiento un gasto y un esfuerzo enorme. Había que preparar el terreno, montar los módulos para cada una de las peñas, hacer el tendido eléctrico y mil detalles más que hacían que cada año saliera mucho más caro que el anterior.

La solución estuvo en el Centro de Iniciativas Ciudadanas, que todos conocemos como Las Setas, en Noreña. El recinto es ideal, ya que reúne todos los requisitos necesarios y además aporta una mayor comodidad y limpieza para los participantes, así como una parada de Aucorsa, que no es poco.

La apuesta era arriegada, al pasar del tipismo de la orilla del Guadalquivir a un recinto con arquitectura de vanguardia. La iniciativa salió adelante y desde entonces en las vísperas de San Rafael hay una cita fija en este lugar, donde Córdoba, las peñas y el arcángel se fusionan con la mayor naturalidad. Voy llegando al final y volvemos al punto de partida. A lo largo de estos minutos he intentado trasladaros que estos tres elementos -la ciudad, el arcángel y las peñas- no se entenderían por separado. Para saber mejor de cada uno de ellos hay que enmarcarlo siempre en los otros dos y eso es lo que he procurado hacer con este pregón.

Así, pues, amigos peñistas y público en general, estamos en estas vísperas de San Rafael en las que la ciudad se prepara para vivir uno de sus días grandes.

Sólo me queda invitaros a disfrutar de este 24 de octubre como en Córdoba se viene haciendo desde antiguo: con amistad, con alegría, y con un profundo amor por nuestra tierra.

Termino pidiéndole a San Rafael que la fiesta de este día nos haga superar los momentos tan duros vividos en los dos últimos años y que mantengamos nuestras señas de identidad con el objetivo de construir entre todos una Córdoba mejor para las generaciones venideras.

Muchas gracias