"Prohibido quejarse por la lluvia, estaría bueno después de tanto tiempo esperando el agua, bendita sea el agua, también en Flora". Con frases como esta, numerosos cordobeses han celebrado el inicio del Festival Internacional de las Flores de Córdoba 2022, cuyas instalaciones en concurso se han abierto al público este viernes, y la lluvia que desde anoche está regando la ciudad. "En otro momento, podríamos decir que es una lástima que se mojen las obras de Flora, pero ahora hay no, además como son flores y plantas, el agua no les hará ningún daño". Con o sin lluvia, el flujo de visitas a las obras no se ha visto afectado y desde primera hora de la mañana, en localizaciones como la del patio del reloj de la Diputación de Córdoba, donde se exhibe el montaje de la británica Emma Weaver, se han podido ver las primeras colas. "Yo soy de Córdoba y vengo siempre el primer día para verlo, no me esperaba que hoy hubiera tanta gente, pero ha sido rápido y lo que he visto me ha encantado", ha asegurado Pilar, una empleada de banco jubilada, "el olor es fantástico y es una cosa distinta, a mí gusta".

En otros puntos de la ciudad como el Museo Arqueológico, donde expone el californiano Maurice Harris, el inicio ha sido más tranquilo, sin bulla, aunque con una pequeña incidencia en la entrada, que el agua ha anegado momentáneamente. La directora del Arqueológico, María Dolores Baena, ha estado presente en la inauguración. Encantada con el trabajo de Harris, ha llamado la atención a los detalles de vegetación sobresaliendo entre las ruinas del patio colocadas por el artista. Sobre el agua estancada, ha recordado que el museo es un edificio antiguo y que hace meses que no llueve por lo que es normal que tras una noche cayendo agua sin parar puedan ocurrir este tipo de cosas. En cuestión de minutos, el agua se ha consumido y las visitas han podido comenzar sin problema. Las impresiones de los turistas han sido diversas. "Me ha transportado a otro lugar", comentó Yolanda de Alicante, que visita Flora este año por primera vez junto a su marido, "no sabría explicar lo que el artista quiere decir, pero me ha impactado tanto color y la atmósfera que ha creado". Guía para visitar Flora 2022 en Córdoba: horarios, actividades, espacios y artistas En el Palacio de Orive, las primeras colas se han demorado algo más. Impactados por el intenso olor que da la bienvenida al visitante, los que asisten a la instalación de Kokon en el momento en el que suena la música y se ven los efectos coinciden en que se trata de una instalación muy original. Según María Dolores, restauradora, al principio sorprende porque no tiene tantas flores como uno pueda esperar en Flora, pero es cierto que "sugiere mucho el tema de la metamorfosis que sustenta esta edición". En su opinión, "Flora es un encuentro de artistas muy interesante que yo creo que aporta mucho a la ciudad y a la cultura, te hace pensar y no me parece que te guste más o menos, no deja a nadie indiferente". "Todos los años voy tempranito a ver lo que veo" Elisa, enfermera de profesión, ya había visto casi todas las instalaciones a media mañana. "Como buena cordobesa, soy una enamorada de las flores y de Flora y todos los años voy tempranito a ver lo que veo". Una vez más, las propuestas que ha visto le han llamado mucho la atención. "La pena es que en el Palacio de Viana han tapado la obra para protegerla y no la he podido ver, aunque se entiende que con el trabajazo que lleva esto no se arriesguen a que se estropee". Elisa, como otras cordobesas consultadas, cree que "Flora es una cosa muy importante para Córdoba porque atrae mucho turismo y nos enseña a mirar las flores de otra forma a la que no estamos tan acostumbrados". Aunque admite que "la primera edición fue la que más me gustó, quizás porque era la primera", está encantada con que el festival continúe porque "trae cosas frescas y nuevas a Córdoba". El Palacio de Viana ofrece 6 días de puertas abiertas con motivo de Flora Para visitar Flora, mejor, con paraguas o chubasquero Según las previsiones meteorológicas, la lluvia tiene previsto seguir cayendo sobre Córdoba de momento, así que lo mejor será hacerse con un paraguas y un chubasquero y recorrer la ciudad en busca de las sorpresas que esconde Flora. Sin prisas y con pausa. Hay mucho que ver. PDTA: Además de las cinco instalaciones en concurso, hay una sexta al otro lado del río, en el Centro de Creación Contemporánea C3A. Merece la pena el paseo por la instalación del exterior y por la exposición de dentro.