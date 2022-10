El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado este viernes que el Ayuntamiento reiniciará el expediente de contratación para la concesión del estadio de El Arcángel con objeto de sacar a licitación "la culminación completa y de una sola vez", lo que implicará una concesión "con todos los usos, los deportivos, los hoteleros y los de oficinas".

En una atención a los medios de comunicación previa a su participación en el foro Córdoba es digital, el alcalde ha explicado que esta decisión "solo tiene un inconveniente" y es que, "evidentemente, al sacar el estadio al completo no se puede limitar la concurrencia a clubes deportivos. Es más, tendrán que presentarse grupos, por ejemplo, hoteleros, porque tendrá que haber alguien que sepa gestionar un hotel", ha comentado.

En su opinión, "ese es el único inconveniente, pero creo que hay un interés claro del CCF en hacerlo de esa forma. Han manifestado que era una opción preferible avanzar en todo el conjunto del estadio y, por tanto, para atender esas alegaciones, reiniciamos el proceso", ha indicado.

La concesión del estadio

Este viernes se ha conocido que la junta de gobierno local aprobará previsiblemente el próximo martes una proposición del concejal de Gestión, Antonio Álvarez, para la resolución de las alegaciones presentadas y la desestimación del expediente de contratación que el Ayuntamiento de Córdoba impulsó hace unas semanas para la concesión del estadio de El Arcángel.

El regidor municipal ha puntualizado hoy que "habíamos planteado un concurso solo de la parte deportiva, limitado a clubes deportivos, para facilitar que fuera más una regularización de lo que hay actualmente. Para hacer más, vamos a hacer la parte deportiva del estadio, se va a concluir el hotel y se van a hacer las oficinas".

Más canon, más plazo

José María Bellido ha avanzado que, con la ampliación de la actuación, el canon se incrementará y, en todo caso, "habrá que volver a recalcularlo", porque "la fórmula es completamente distinta. Antes hablábamos de hacer una obra, que es la tribuna, y ahora hablamos de terminarlo al completo".

Con ello, "aumenta también la inversión necesaria. Ya no son 13 millones de euros, es mucho más", ha precisado, y esto "modifica los plazos". De este modo, José María Bellido ha abundado en que "si sacamos una concesión demanial, que ese detalle nos queda por estudiarlo, podría alargarse porque la inversión será mayor y se modifica al canon porque no es solo sobre la parte deportiva, sino sobre todo el estadio. Evidentemente, todo varía". Acerca de los plazos, ha anunciado que "vamos a intentar llegar para antes de la temporada que viene, para que no haya problemas en ningún caso".

Bellido ha hecho hincapié en que el plazo de cesión "subirá seguramente al haber más inversión. Tenemos que reiniciar el expediente y poner los detalles sobre la mesa", ha recordado. El alcalde ha confiado en que "esta sí sea la definitiva, que lo saquemos todo a la vez y que se den las circunstancias para que esa situación se regularice". En la misma línea, ha manifestado que "esperemos que quien ha mostrado interés siga mostrándolo en el futuro, para que esta situación se resuelva".