Las reservas indebidas con los bonos de Renfe siguen generando malestar entre los viajeros

Fuentes de Renfe consultadas por este periódico aseguran no manejar, de momento, datos concretos ni generales ni regionalizados respecto al uso indebido de reservas detectadas en el bono gratuito de Media Distancia. Pero el problema parece que sigue ahí a tenor de las quejas de los usuarios.

El pasado 16 de septiembre Renfe empezó a aplicar unas medidas contra el uso indebido de algunos viajeros del bono gratuito para Media Distancia que, de manera poco responsable, reservaban varias plazas copando así un número de asientos que luego no se llegaban a cubrir y que provocaba que otros usuarios no pudiesen hacer uso de ellas. Las primeras voces de alarma de quienes se veían afectados por la picaresca empezaron a sonar y la empresa ferroviaria se vio obligada a aplicar dichas disposiciones. Por un lado, se permite realizar un máximo de cuatro formalizaciones al día, con el objetivo de evitar perjudicar a quienes realicen dos viajes de ida y vuelta (cuatro recorridos en total). Por otro lado, ya no es posible reservar varios trayectos de ida hasta completar la vuelta entre el mismo origen y destino.

"Me sigo viendo en la situación de no tener plaza en el tren que necesito"

Un mes después de su puesta en uso las aguas parecen más calmadas aunque aún hay viajeros como Rocío que afirma que “me sigo viendo en la situación de no tener plaza en el tren que necesito, que es el que va hasta Jaén porque estoy haciendo allí un máster”, asegura la joven, que admite que “no sé si es porque se sigue reservando de alguna manera más de lo debido o porque realmente estén todas las plazas ocupadas, pero me extraña”. En las taquillas de Renfe han asegurado no tener noticias de reclamaciones por esta causa.

Cristina, usuaria del bono de Media Distancia a Sevilla recuerda que “al principio tuve algún incidente, pero es verdad que luego he reservado plazas sin problema”, explica mientras pliega su bicicleta plegable.

Desde Renfe señalan que esta medida de gratuidad de los servicios de Media Distancia está pensada para beneficiar a viajeros recurrentes. En este sentido, subrayan, "es comprensible que haya reservas formalizadas con mucha antelación. Si estudiantes o trabajadores saben sus horarios de desplazamiento con seguridad, es lógico que en lo posible adelanten su reserva de plaza para garantizar el viaje". Aunque afirman que, por la falta de datos, no pueden clarificar si el número de quejas o incidencias por esta causa ha fluctuado desde que se pusiera en marcha el paquete de las dos medidas, insisten en que continúan monitorizando la situación y han recordado que un mal uso de los títulos gratuitos genera un perjuicio al resto de ciudadanos, limitando su movilidad.

Bonificaciones del 100% en el transporte ferroviario

Cabe recordar que el Gobierno central aprobó el pasado 1 de agosto bonificaciones del 100% en el transporte ferroviario de Media Distancia de Renfe a los usuarios recurrentes, para ayudar a hacer frente al alza de los precios como consecuencia de la guerra y para fomentar el transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado y contribuyendo así a disminuir la dependencia energética y la huella de carbono. Desde el anuncio de la medida, Renfe ha puesto en marcha toda una operativa para ofrecer a los usuarios, de una manera rápida y sencilla, los nuevos abonos gratuitos que estarán en vigor hasta el próximo 31 de diciembre.