Cientos de mayores realizan gimnasia en Las Margaritas: "Esto saca lo mejor de cada uno"

Centenares de mayores realizan gimnasia este jueves en la actividad Muévete por tu salud, que se desarrolla en las instalaciones deportivas municipales Margaritas y reúne a usuarios del programa de actividad física destinado a este colectivo, que realiza el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco).

Los participantes han llegado a las instalaciones deportivas a pie, algunos ayudados por sus andadores, e incluso en silla de ruedas. La mayoría son mujeres que, preparadas con su ropa deportiva, disfrutan de la gimnasia al ritmo de la música mientras son dirigidas por una monitora.

Algunos éxitos de música de baile actual y clásicos como La Campanera, Macarena y Soy cordobés han animado al público de la actividad, que también ha llevado abanicos para acompañar las coreografías y "ponernos flamencas, porque guapas ya somos", ha señalado la monitora.

Un encuentro para la convivencia de vecinos de varios barrios

María Zamorano, de 74 años de edad, es vecina de El Higuerón y afirma que realiza deporte en el centro cívico, con lo que "me relaciono con otras personas y no estoy en la casa". "La gimnasia me viene muy bien, porque trabajamos con las piernas, los brazos, pelotas y gomas", comenta.

Su monitor, Luis Lacalle, que también es operario y monitor de sala en el polideportivo municipal Las Margaritas, explica que con la gimnasia "trabajamos la fuerza, la lateralidad, el equilibrio y la coordinación, que son habilidades que se van perdiendo con la edad, para tratar de retrasar esa pérdida todo lo posible".

Ana Márquez (79 años) y Milagros Reina (85) también han acudido este jueves a Muévete por tu salud. Son usuarias del polideportivo El Naranjo y Ana ha valorado que "esto está muy bien, saca lo mejor de cada uno y por eso es muy importante". Al atender a este periódico, llama la atención sobre su camiseta, en la que se puede leer "No a la violencia de género", que según explica, es su "lema". Ana asegura que el encuentro de convivencia "es lo mejor que nos puede pasar, una reunión de vecinos de todos los barrios".

Junto a las personas que realizan gimnasia, otras han optado por ser solo acompañantes, sentándose en las gradas. Atanasio Rodríguez, vecino de Miralbaida, ha reconocido que "el baile no va conmigo", pero ha acudido a esta iniciativa para acompañar a su esposa. "Hemos venido otros años y hoy hay menos gente", ha observado. El tiempo, que amenaza con llover, ha podido disuadir a algunas participantes.

Regreso tras la pandemia

El concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Torrejimeno, ha recordado que "después de la pandemia, no habíamos tenido esta actividad física que el Imdeco promueve". Este responsable ha agradecido a Emacsa que haya realizado un obsequio a los mayores y ha destacado la implicación de la delegación de Servicios Sociales y Mayores, porque "conjuntamente, hacemos las actividades".

Torrejimeno ha destacado que el Imdeco está retomando el programa de actividad física dirigido a este grupo de población y ha recordado que en el 2019 "llegamos a tener 1.100 personas, casi todas, de entre 70 y 80 años, y mujeres. Por esto, queremos que cada vez haya más hombres". En la actualidad, el programa tiene cerca de un millar de participantes, aunque confían en que hom"muy pronto" supere la cifra previa a la crisis sanitaria.