El arte se impone a la flor

Si alguien acude a Flora esperando contemplar un surtido espectacular de flores exóticas nunca vistas, se equivocó de evento. El Festival Internacional de Flores de Córdoba es ante todo una cita de arte contemporáneo que, desde su primera edición, ha ido evolucionando y si en la primera entrega fue la flor la protagonista absoluta en casi todas las propuestas (también hubo alguna como la del Palacio de Orive que se centró en el verde como color único), en cinco años de recorrido, ha ido avanzando hasta situar a la Naturaleza en la cúspide.

Cualquier especie vegetal que se encuentre en el campo puede encontrar su hueco en Flora y hacer que las flores ocupen un papel secundario. No es la primera vez que ocurre esto en Flora. Lola Guerrera, Thierry Boutemy, Mary Lenox o el ganador del año pasado, Tableau, ya jugaron esa baza, aunque quizás este año la perspectiva más artística que floral se haya impuesto de un modo más evidente. Esto no significa que el público que acuda a Flora no vaya a ver flores.

En los cinco montajes en concurso se podrán ver miles de liliums, muchos antorium, claveles negros, orquídeas gloriosas, physalis (farolillo chino), crisantemos, flores del ajo o flor de loto, entre otras especies. Sin embargo, en Flora la cosa no va de exhibir flores a tutti plen sino de contar una historia, de proponer un viaje, una reivindicación, de jugar con las perspectivas o el color, de confundir o de hacer pensar al espectador.

Con un tema tan sugerente como la metamorfosis, un presupuesto ajustado, el mismo para todos los artistas, y una inflación que también ha afectado al coste de materiales y flores, los artistas concursantes han optado por ensalzar la belleza con elementos más sencillos o menos costosos. Es el caso de Emma Weaver (Diputación), que en su obra Limiar propone un tranpantojo, un juego de perspectivas que transforman lo que vemos según desde dónde lo veamos y que agranda los espacios y duplica las imágenes empleando para ello espejos, malla de gallinero, lentes de metacrilato y ventanas giratorias en torno a un campo de flores.

Sara Uriarte, de Cordero Atelier (Viana), investiga la morfología, el color y los ecosistemas perdurables mezclando flores con musgo, liquen, musgo de reno rosa, setas shitake y hongos creando unas formas que evocan los bosques del Norte y el frío en medio de un patio cordobés.

María Eugenia Diego, de Kokon, enmarca sus seres mutantes de formas indefinidas en el lienzo en blanco que representa el patio del Palacio de Orive. Se vale para ello de un material predominante, el esparto, que no solo se podrá ver sino oler y que cambia de color según a qué hora del día se mire a través de las planchas de vinilo que circundan el montaje. Si Cordero Atelier crea formas a ras de suelo, Kokon las sitúa mirando al cielo, apostando por la verticalidad.

De la austeridad del color de estas dos propuestas, el ojo del espectador viajará a la explosión cromática de Maurice Harris (Museo Arqueológico). El artista californiano toma para ello una planta verde y básica como la esparraguera para disfrazarla mientras la hace salir de un cubo negro del que brotan todos los colores. Detrás de esa explosión está la reivindicación afroamericana y lgtbi que define al autor y que se deja notar en muchas de sus creaciones.

La obra del más veterano de los artistas de este año, el japonés Yuji Robayashi (Patio de los Naranjos) será la que ofrezca un mayor despliegue de flores, que ponen el contrapunto de color al obelisco estrella que apunta al cielo en el que el ruscus es la planta predominante junto a otras como el aloe vera. En su creación, el autor «explora el agua como elemento común de las tres religiones monoteístas , como un elemento transformador y generador de vida», según detalla en sus visitas guiadas la licenciada en Arte Contemporáneo Lola Molina, que al igual que sus compañeros, transmite en los recorridos Flora la esencia de cada una de las instalaciones expuestas.

Tras una jornada de jueves larga e intensa, marcada por los nervios y la amenaza de lluvia, los artistas deberán haber culminado sus obras antes de que salga el sol para su exhibición al público a primera hora de este viernes. Todas las obras cuentan con un plan de protección en caso de que la lluvia se intensifique y sea necesario tomar medidas para protegerlas. El jurado pasará esta mañana por los cinco patios para valorar el resultado y elegir las mejores. Los nombres de los ganadores se darán a conocer por la noche, en la gala de entrega de premios. Antes de eso, a las 18 horas, el ganador del año pasado, Tableau (Dinamarca), que visita el festival este año como invitado, ofrecerá una master class en el Palacio de Viana a los asistentes artísticos de Flora. Las actividades paralelas continuarán a lo largo de todo el fin de semana.

Visita libre y gratuita desde las 11 horas

Desde este viernes 21 y hasta el miércoles 26 de octubre, las instalaciones se podrán visitar con acceso libre y gratuito (es posible que haya colas) en cada uno de los enclaves de 11 a 20 horas, quedando el día 27 de octubre reservado a la guerrilla floral de Flor Motion en el Quiosco Joven (Paseo de la Victoria), también de acceso libre y gratuito. Además, todos los días, el festival ofrece de forma gratuita tres visitas guiadas diarias entre semana (por la tarde) y seis durante el fin de semana (mañana y tarde) aunque para participar en ellas, es necesario tener reserva previa.