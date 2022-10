El apuñalamiento de Ciudad Jardín alimenta la sensación de "miedo e inseguridad" en el barrio

La agresión a un empleado de un bazar de alimentación en la calle Albérniz, en el cordobés barrio de Ciudad Jardín durante la noche de este miércoles, ha vuelto a hacer saltar las alarmas de los vecinos del barrio, que no se acostumbran a que los incidentes en la zona se produzcan con más frecuencia de la deseada.

"No nos podemos acostumbrar a las peleas ni a que cada dos por tres haya robos en las tiendas y que haya coches con los cristales rotos", afirma Rosa, una vecina del barrio que ha salido a la calle con su carrito para ir a comprar al mercado municipal de Ciudad Jardín.

El hecho, que ocurrió a eso de las 22.00 horas, no ha dejado un rastro evidente en los comercios de la zona, que están abiertos este jueves al igual que el bazar, pero sí se ha quedado en el aire una "sensación de miedo" por lo que pueda pasar y un sentimiento de cansancio, porque "las cosas no mejoran en el barrio. Llevamos ya muchos años con altercados y jaleos y no se mejora nada", ha sostenido uno de los comerciantes de la zona.

La esquina entre la calle Albéniz y el parque Juan Carlos I, donde se encuentra el bazar es "una zona negra" del barrio y "una fuente de conflictos", ya que "en lo que va de año y en el mismo entorno, en no menos de 25 a 30 metros de distancia, se han producido tres apuñalamientos", ha afirmado este jueves el presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín, Antonio Gallego.

"Yo he cerrado hoy la puerta del comercio con llave por si las moscas, Pese a que llevamos muchos altercados, no nos podemos acostumbrar", ha comentado un comerciante de la calle, que no quiere ser identificado; mientras que otro ha afirmado que "este es el día a día en el barrio. Nos sentimos inseguros".

Para el presidente de la asociación de vecinos de Ciudad Jardín, la sensación de inseguridad que se vive en el barrio es una constante desde hace varios años y quien más la expresa son las personas mayores. "La gente te dice que se quiere ir a vivir fuera del barrio, si las condiciones económicas se lo permiten, porque no quieren que sus hijos vivan en este ambiente", ha afirmado Antonio Gallego.