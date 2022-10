Más de 400 establecimientos de hostelería de Córdoba se unen a la Plataforma Hostelería por el Clima

Más de 400 establecimientos de hostelería de Córdoba se han unido ya a la Plataforma Hostelería por el Clima (Hostelería #PorElClima), impulsada por la Fundación Ecodes y Coca-Cola para que los bares y restaurantes sean más sostenibles y ayudar desde el sector hostelero a reducir el impacto ambiental con consejos y herramientas prácticas. Sumarse a esta iniciativa no acarrea costes adicionales a las empresas que quieran luchar contra el cambio climático. El proyecto cuenta con la colaboración a nivel nacional de la Confederación Empresarial Hostelería de España, y en el caso de la provincia de Córdoba con el respaldo de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), donde pueden dirigirse los interesados.

El Palacio de Congresos de Córdoba ha acogido la presentación oficial de esta plataforma que aspira a sumar a los más de 4.000 establecimientos que hay en Córdoba en el sector hostelero para reducir la huella de carbono que genera en el medio ambiente su actividad. Pablo Barrenechea, director de comunidad y clima de Ecodes, explicó que los establecimientos son los grandes protagonistas de esta iniciativa "al aterrizar las grandes políticas mundiales" al mundo real, empírico, poniendo en marcha medidas encaminadas a la reducción del gasto de agua, la colocación de luces led o el impulso a la recogida selectiva de cartón, papel y vidrio. "Se trata de poner nuestro granito de arena para poder cumplir con el acuerdo para que a finales de siglo la temperatura de la tierra no aumente 1,5 grados", dijo. Por su parte, Alejandro García, jefe de comunicación de Coca-Cola, recordó que esta marca tiene un compromiso con la sociedad y la sostenibilidad, y explicó que la plataforma nace en paralelo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 impulsados a nivel europeo.

Un contexto complicado para la hostelería

La Plataforma Hostelería por el Clima (Hostelería #PorElClima) se presenta en Córdoba en un contexto complicado para la hostelería por el incremento de los precios de las materias primas y del precio de los suministros. También por el marco legal y las iniciativas encaminadas al ahorro energético que deben aplicar desde este verano (principalmente la reducción de la temperatura del aire acondicionado), o el propio déficit de agua derivado de la sequía que asola al país. Los promotores de la plataforma trataron de explicar que la aplicación de medidas encaminadas al ahorro energético, a la eficacia energética o al autoabastecimiento redundarán no solo en beneficios para el medio ambiente en general sino para los propios hosteleros, y no supondrán un gasto añadido a sus negocios ni económico ni en tiempo. Se trata, explicaron, de seguir haciendo algunas cosas que se hacen ya, mejorar algunas otras e incluir nuevas ideas.

El presidente de Hostecor, Fran De la Torre, recordó que el 85% de la hostelería en Córdoba está formada por pequeñas empresas "sin departamento de sostenibilidad", algo que ofrece en su opinión este proyecto. "Ahora mismo el incremento del precio de los suministros es el primer problema de la hostelería desde el punto de vista económico. Gracias a este departamento de sostenibilidad podemos ordenar nuestras ideas, muchas de las cuales ya las estábamos practicando. No es una moda porque viene a a quedarse, es un servicio más que le vamos a dar a los clientes", aseguró.

Quizá de todas las exposiciones la más gráfica haya sido la de Miguel Cabezas, propietario de Grupo Cabezas, que ya se han integrado en el proyecto y que relató algunas ideas prácticas como comprar una furgoneta eléctrica que reparte por todos sus establecimientos para aminorar el impacto en el casco histórico donde se enclavan; su apuesta por la verdura ecológica que cultivan en el cortijo de la Reina a 8 kilómetros de Córdoba; la instalación de placas solares o el reciclaje de aceite usado que hacen a través de Solemcor.

Isabel Albás, primera teniente de alcalde, por su parte, cerro el acto de presentación animando a todos los presentes a aportar su granito de arena y agradeciendo a la multinacional implicada que dé visibilidad a los grandes retos medioambientales.

50 acciones para luchar contra el cambio climático

En concreto, a través de Hostelería #PorElClima se proponen a los bares y restaurantes más de 50 acciones que pueden realizar para mejorar su relación con el entorno en diversos ámbitos, como la energía, el consumo responsable, la movilidad, el uso racional del agua, la correcta gestión de los residuos y la citada reducción de su huella de carbono. No en vano, este proyecto, además de fomentar acciones concretas en los establecimientos del sector, también constituye «una plataforma virtual que reúne a una comunidad de establecimientos hosteleros que han decidido comprometerse con la sociedad, con nuestro entorno y con un futuro mejor», según Coca-Cola. Hasta el momento, y entre las iniciativas puestas en marcha desde el pasado año, se ha desarrollado un ciclo de webinars, «práctico y muy cercano al día a día de los hosteleros», para ayudarles a implementar acciones contra el desperdicio alimentario y el uso de energías verdes, entre otras.

De igual manera, el proyecto busca la constitución de zonas emblemáticas hosteleras que impulsan la acción contra el cambio climático.

De momento, 12 constituidas en toda España, y otras 12 en proceso de conformación, entre ellas Córdoba, para lo que Coca-Cola espera que la citada presentación en el Palacio de Congresos sea un revulsivo y acicate para unir aún más a todo el sector cordobés en este compromiso por el medio ambiente y el clima.

Para ello, este empresa no solo está premiando y reconociendo a los bares y restaurantes más comprometidos con esta iniciativa, convirtiéndolos en Casos de éxito de Hostelería #PorElClima; sino que también está ofreciendo a algunos establecimientos adheridos la posibilidad de una medición de su huella de carbono con el fin de tener «una visión más concreta de cuál es su impacto real en el medio ambiente».

Una medición que, aunque no forma parte del proyecto en sí, no solo ha permitido analizar en algunos casos las emisiones directas causadas por cada establecimiento, sino también las emisiones indirectas derivadas de fuentes de emisión que son propiedad de otras entidades que no dependen del negocio.

Adicionalmente, y gracias a la colaboración de Coca-Cola, los establecimientos que a nivel nacional ya han participado de estas mediciones se han convertido en cero emisiones, al poder compensar las emisiones que ya no pueden reducirse a través de proyectos de Cero CO2, enmarcados en el mercado voluntario de carbono.

«Esta compensación consiste en la financiación voluntaria de una cantidad económica y proporcional a las toneladas de CO2 generadas, a un proyecto de sumidero de carbono mediante la deforestación evitada o protección de un bosque primigenio para evitar su degradación», explican desde esta conocida firma de bebidas.

En definitiva, un proyecto que llega al sector hostelero cordobés y que ya cuenta con más de 3.300 establecimientos adheridos en toda España y 50.000 acciones por el clima ya realizadas; y que mediante ya el compromiso de 412 bares y restaurantes de toda la provincia está visibilizando la apuesta por la sostenibilidad y la Agenda 2030 de este importante sector para la economía y el turismo cordobés.