Córdoba Califato Gourmet entrega los premios a las mejores tapas del 2022

Córdoba Califato Gourmet ha celebrado este martes en el Círculo de la Amistad la entrega de premios a los establecimientos ganadores del Califato in The Street, que este lunes llenó el Paseo de la Victoria de público deseoso de degustar las propuestas más novedosas de los restaurantes participantes. Un grupo de selectos chefs como son Borja Aguilar, Celia Jiménez, Paco Morales y Jesús Sánchez, además del maestro panadero José Roldán, han sido los encargados de elegir a tres de los premiados tras probar sus platos.

Los restaurantes que se han ganado el paladar de los cocineros han sido La Cazuela de la Espartería, por su canelón ibérico coreano bañado en su jugo, salsa kinchy, bechamel de parmesano y chile; La Conchinchina Xpress, con su bocado de la Conchinchina, y Cielito Lindo, por su tapa birria cielito. Por su parte, el público asistente ha destacado con su voto las tapas presentadas por Okapi, gracias a su tapa panqueque de carrillada, manzana asada, salsa a la miel, espuma de patata y crujiente de caramelo; Verde y Cazón, por el blini de mogote de ibérico braseado con salsa thai y encurtidos, y Casa Pepe Salinas, que presentó el salinero 2.0.

Córdoba Califato Gourmet ha contado este año por primera vez con la presencia de un chef con tres estrellas Michelín, Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, que ha agradecido la invitación y ha destacado el nivel de la gastronomía cordobesa y de los productos DO de la provincia.

El evento ha contado con la presencia del delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, que ha destacado cómo el elemento gastronómico constituye uno de los reclamos turísticos de Córdoba hoy por hoy. La delegada de Turismo del Ayuntamiento, Isabel Albás, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han participado en el evento, en el que han animado al sector a seguir trabajando por la excelencia desde una cita ya consolidada como el Califato Gourmet, un encuentro de ciudad que forma parte de la identidad de la marca Córdoba.

Show cooking para 250 personas

El show cooking oficial, que tiene lugar cada año en las cocinas y en el salón Liceo del Círculo de la Amistad, ha puesto el broche de oro a la octava edición del Califato Gourmet con la presentación ante unas 250 personas de las once tapas elaboradas por los chefs estrella Michelín y los establecimientos ganadores del Califato in the street del 2021. El año pasado, el público votó como favoritos los platos de Amazónica, Otaki y Misa de 12 y el jurado nombró como ganadoras las creaciones de La Cazuela de la Espartería, que repite como opción de los chefs, Equis Neotasca y Tienda Take. Además de las 11 tapas, entre los productos servidos destacan los ibéricos de COVAP, quesos de Casa Daniel y mariscos de Supramar.