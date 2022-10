Comercio ambulante: Córdoba se queda sin mercadillos y una caravana de furgonetas recorre el centro

El comercio ambulante de Córdoba ha dejado este martes sin mercadillos a la ciudad, ya que no se han montado los puestos ni en el de Las Setas, ni en La Ladera, ni tampoco en La Unión. Además, de no llevarse a cabo los mercadillos, otra de las medidas de protesta de este colectivo ha sido una marcha de más de trescientas furgonetas que ha recorrido desde El Arenal, el centro de Córdoba y ha vuelto al punto de partida a lo largo de la mañana. Los comerciantes ambulantes se echaron a la calle este lunes y no van a parar de protestar hasta que se resuelvan todas sus reivindicaciones, que ellos han resumido en un trato "discriminatorio" por parte del Ayuntamiento de Córdoba, según ha afirmado este martes el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato.

La caravana de vehiculos del comercio ambulante ha partido desde El Arenal hacia el Ayuntamiento atravesando la avenida de Cádiz, Vallellano, el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares y la calle Alfaros. Para los comerciantes ambulantes el estar en esta protesta y no haber montado los puestos en los mercadillos supone, según Antonio Torcuato, "perder nuestro sueldo, que ya sea poco o mucho, es una pérdida grandísima", pero ha insistido en que no van a parar las protestas y que desconoce, de momento, cuándo se va a retomar la actividad en los mercadillos. Los comerciantes ambulantes protestan en el centro de Córdoba por la "discriminación" del Ayuntamiento La extinción de licencias, la falta de información, un trato "vejatorio y de acoso" por parte de los placeros y participar en la decisiones que les afecten son algunas de las reivindicaciones de este colectivo que no van a parar de movilizarse hasta que estén resueltas. Los comerciantes ambulantes han denunciado "acoso laboral" por parte del Ayuntamiento con una ordenanza municipal excesivamente restrictiva, lo que ha provocado la extinción de licencias y, "detrás de la extinción de una licencia hay una familia", ha asegurado el presidente de Comacor. Unas 600 familias forman parte del colectivo de comerciantes ambulantes en Córdoba. Este martes, Antonio Torcuato ha insistido en que lo más urgente es que la Delegación de Comercio cambie a los dos técnicos municipales a los que los comerciantes acusan de actitudes presuntamente discriminatorias contra su colectivo, al igual que la Delegación de Seguridad cambie a los “placeros”, los policías municipales, que controlan los mercadillos, a quienes también reprenden por su actitud. “No vamos a permitir trato discriminatorio en los tiempos que estamos”. Además, ha informado de que no tiene noticias de una posible reunión con los técnicos o responsables municipales. Según Torcuato, no hay fijada todavía una reunión para abordar el tema. “Unos dicen que el miércoles, otros que el jueves, pero yo no tengo ninguna cita oficial”, El presidente de Comacor ha pedido una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para que "no sea cómplice de este genocidio laboral" ni "tampoco del acoso que estamos padeciendo", ha afirmado. Próxima reunión este jueves Por su parte, el alcalde de Córdoba ha respondido a las peticiones de los comerciantes ambulantes con estas palabras: “Vamos a intentar el jueves a llegar a un acuerdo, al menos, mantener el diálogo”. Igualmente, ha trasladado su opinión de “respeto a sus reivindicaciones legítimas”. También ha añadido que “como entendemos la situación que subyace detrás, que afecta a la vida de esas familias, vamos a ver con la asesoría jurídica si hay una solución. A ver si el jueves que nos vemos, podemos llevar una propuesta”. Por último, Bellido se ha referido a otras peticiones como la de los mercadillos nocturnos o las ayudas que ha recibido este colectivo, que han debido ser “seguramente insuficientes”, a la vista de las protestas,