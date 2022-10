Flora metamorfosea Córdoba en arte

Una palabra, todo un mundo de especies florales y vegetales y que surja la magia. Así funciona Flora. Con el concepto metamorfosis como inicio, los cinco artistas que participan en esta quinta edición del Festival Internacional de las Flores de Córdoba están trabajando desde hoy (sus equipos iniciaron los preparativos la semana pasada) en el montaje de una serie de instalaciones que de momento, solo están en sus cabezas y a las que tratarán de dar forma en solo cinco días, adaptándose a lo que pueda ir surgiendo por el camino.

Emma Weaver lo tiene muy claro y, rodeada de una estructura azul añil tras la que se esconderá su creación, no da detalles sobre lo que hará porque "vamos a dejar que los materiales y el espacio nos vaya indicando hacia dónde discurrir", asegura, "mi obra es muy intuitiva y aunque tengo un diseño de lo que quiero, no estoy cerrada a incorporar lo que el patio y el resto de elementos nos vayan indicando". El calor de este mes de octubre no parece incordiarla, al contrario, afirma que "es perfecto" mientras sugiere apenas que usará el color de un modo abstracto y minimalista y que además de las flores, habrá otros materiales de los que no suelta prenda.

En el primer día de trabajo, nadie quiere dar demasiados detalles sobre lo que hará para no romper la magia ni provocar el spoiler prematuro. Por eso y porque es muy probable que lo que imaginaron vaya cambiando a medida que se vaya adaptando al espacio. Hay que dejar que Flora metamorfosee Córdoba en arte.

Maurice Harris estaba este lunes emocionado de trabajar en la ciudad. "Siento que es un lugar muy especial, para mi representa de algún modo el corazón de la cultura española porque encierra elementos de la cultura árabe, cristiana y judía y porque hay lugares como la Mezquita donde se funden elementos artísticos de todas ellas, lo cual me parece muy excitante e interesante", señala sincero, "es algo que no se aprende en los libros, pero que te impacta cuando lo ves físicamente". Para Harris, que nos atiende en el Museo Arqueológico afectado aún por el jet lag, en Córdoba hay "algo muy honesto que se nota en la paz que transmite la ciudad, en su ritmo, muy distinto a Los Ángeles, donde todo pasa muy deprisa y todo el mundo quiere todo de ti en el momento aunque nunca es suficiente".

Considera que "la vida aquí transcurre como debe ser, te puedes tomar un café tranquilo y concentrarte en lo que estás trabajando". Sobre su instalación, tiene toda una filosofía en torno al color que parte de su propia identidad. "Cuando pensé en el concepto de metamorfosis, me vino a la cabeza la idea de la vida y el color como un elemento de evolución del ser humano. Pienso en mi mismo y en cómo el negro absorbe todos los colores mientras que el blanco lo refleja", expone, "no hay más que verme para comprobar que estoy lleno de colores, que adoro el color y que soy color y por eso quería mostrar el proceso de cómo el color sale de lo negro". Para ello, ha construido una caja blanca de la que literalmente explotará el color. También juega con el concepto de la Naturaleza y las especies invasoras "que parecen inocentes, pero que si las dejas crecer se apoderan de todo". Para ello, utilizará una planta que vio que estaba por todas partes en Córdoba y que, metamorfoseada, será la protagonista de su montaje.

Yuji Kobayashi, como buen japonés, es más comedido en su definición. Expuesto ante la mirada del público, en medio del Patio de los Naranjos de la Mezquita, se afana por mantener la discreción de su instalación cubriendo el trabajo que se va concluyendo. Según relata, le preocupa que el calor sea excesivo para la conservación en alguna de las tres especies que empleará en su Circulation of Life. "Me inspiré en la instalación después de ver el Patio de los Naranjos y comprobar cómo la fuente en la que trabajamos es la que provee de agua a todos los árboles del conjunto". Su instalación ha vaciado de agua de momento la fuente central del patio, donde él y su equipo han instalado una estructura que pretende simbolizar la mirada al cielo del mundo cristiano, creo entender, simbolizada de algún modo en el agua que volverá a brotar rodeada de flores. Una vez más, las líneas rectas y la geometría son la clave de su trabajo, en la que está tan absorto que ni siquiera le deja tiempo para ir a comer. "Tomaré algo aquí", le dice a uno de sus ayudantes para que le acerquen un sandwich.

El plantel de artistas se completa con dos mujeres españolas. Sara Uriarte, el nombre que hay detrás de Cordero Atelier y Kokon.

La primera, Cordero Atelier, está trabajando en uno de los patios del Palacio de Viana, que cierra los lunes. Según relata, la idea de la instalación es remontar al público a un pasado remoto a partir de biomateriales que empleará como sustrato del montaje. "Podremos ver cómo la instalación se transforma en el tiempo y cómo estará en el futuro porque irá mutando en sí misma e incluso podría seguir viviendo si la dejáramos porque tiene capacidad para regenerarse". Es su forma de concebir la metamorfosis aplicada al arte floral. Encantada con estar en Flora, un festival que ha seguido desde el principio, no tiene miedo al factor tiempo porque su equipo está acostumbrado a trabajar a contrarreloj para grandes firmas, aunque esta es la primera vez que tiene la oportunidad de crear desde la base una gran instalación desde cero y desarrollar la idea sin ningún tipo de indicación.

La otra española es Kokon, una arquitecta que se enamoró del arte floral a gran escala en Córdoba, cuando fue asistente del festival y que por primera vez tendrá la oportunidad de diseñar una instalación de grandes dimensiones con Patio Talento. Ella eleva aún más la conceptualidad de Flora con su planteamiento, basado en el poema de Ovidio de las metamorfosis. En su obra mostrará "a una serie de seres que están mutando y cuya identidad está en los límites de lo animal, lo vegetal y lo mineral", expone, "el espacio irá mutando a través de elementos que cambiarán la manera de recorrerlo y percibir la luz". Será pues "un patio en total metamorfosis".

El punto de partida para su creación fue el propio espacio asignado, el patio central del Palacio de Orive, "un lugar superblanco, un espacio muy limpio sin mucha información de plantas, empedrados o texturas" en el que situará un material como protagonista absoluto al que sacará de su contexto habitual. El material en sí no se puede decir. "Habrá color, pero este procederá de un elemento poco habitual en el mundo floral", añade, "intento crear un espacio que provoque cierta confusión, reflexión, sorpresa, una atmósfera poco definida que haga que el público piense y saque sus propias conclusiones sobre lo que ve". De momento, todo está por descubrir, pero todas las instalaciones prometen no dejar al público indiferente.