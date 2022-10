En el Ayuntamiento de Córdoba llevamos meses dándole vueltas a la figura del tránsfuga y en la Diputación han resuelto la duda de manera eficaz, efectista y en un solo día. Un diputado que era de Ciudadanos (hoy es no adscrito) se ha pasado a Vox disfrazado de Luis de Góngora y Argote en el sarao que organizó Vox el fin de semana en Madrid para celebrar la hispanidad. El personaje en cuestión se llama Miguel Castellano y ha saltado dos casillas a la derecha porque antes de Cs ya había estado en el PP, de donde se fue, dicen los populares, por no conseguir, digámoslo fino, «la relevancia» que perseguía.

El diputado transmutado al culteranismo, que optó por vestir lechuguilla en vez del hábito sacerdotal quizá para subrayar el cariz carnavalesco del evento, dice que apoyará a Vox en lo que le requiera, pero que «no» se plantea concurrir a las elecciones locales con ellos. Se verá.

Por cierto que Vox ha pedido esta semana al alcalde de Córdoba, José María Bellido, «menos fotos y mayor compromiso» con la tauromaquia, algo que no sabemos si se traducirá en obligarlo a disfrazarse de torero como a Castellano de Góngora. ¡Que le den la oreja a todos!

En la casa de los socialistas, que son como los Targaryen pero sin dragones, ya se han puesto los naipes sobre el tapete de croché. El diputado Antonio Hurtado -que ya estuvo en el Ayuntamiento de Córdoba entre 2003 y 2007 pero que no fue candidato porque el partido se decantó entonces por Rafael Blanco- dio el lunes un paso al frente (en la sede del partido y con oficialidad) para ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba en el 2023. Así las cosas, ya hay dos militantes (Carmen Victoria Campos y Antonio Hurtado) dispuestos a celebrar unas primarias para competir en buena lid (¡Kia!) y ensanchar la democracia interna del partido como dictan sus estatutos eligiendo al mejor (¡Kia!).

Antonio Hurtado ya estuvo en Capitulares, pero no fue candidato en 2007 porque el PSOE eligió a Rafael Blanco

¿Habrá primarias? Algunas agrupaciones exigen que sí o sí. ¿Habrá mesa camilla? Algunos militantes dicen que por favor. ¿Habrá derramamiento de sangre? Nadie lo quiere, claro está, pero son Targaryen. ¿Habrá vida en el más allá? Se verá.

Esta semana hemos sabido que quien no tiene ni mijita de ganas de volverse a presentar a la reelección es Cristina Pedrajas, la portavoz de Podemos, que no sabemos si ha terminado más cansada de leer expedientes y de redactar mociones o de su propio partido. La concejala explicó que lo hace por motivos personales y que volverá a su instituto, donde quiere jubilarse, después de su paso por la política municipal (esa gran desagradecida). La echaremos de menos, la verdad. Para sustituirla hay ya cinco precandidatos a las primarias moradas, uno de ellos, Ana Mercedes Muñoz, actual concejala en Córdoba. Las primarias de Podemos, a diferencia de las del PSOE, se harán por internet y sus datos nos los ofrecerá una página web. Así que estas no se verán, serán más bien cuestión de fe.

En asuntos de gestión municipal, el Pleno aprobó el jueves por unanimidad la ordenanza de movilidad que obligará a los dueños de patinetes eléctricos a suscribir un seguro a terceros antes del mes de julio y ordenará la circulación en su nueva realidad del siglo XXI (sin coches espaciales, como creíamos, pero con VMP mucho más traicioneros). También se aprobó, aunque con menos consenso, la ordenanza de uso del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones que trabaja ya para abrir las puertas y celebrar sus primeros eventos. Por contra, el organismo que parece que cerrará las suyas es el Instituto de Turismo, Imtur, como había exigido Vox a PP y Cs a cambio de votar a favor de los presupuestos del 2022.