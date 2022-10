Galerías Preciados: 50 años del mayor emblema comercial

Corría el año 1972. Era 17 de octubre. Ese día abría sus puertas el que, a día de hoy, sigue siendo el edificio más emblemático de todos cuantos el comercio acumula en Córdoba. En el espacio que había dejado la plaza de toros de Los Tejares empezaba a funcionar un gigante que nada tenía que ver con capotes o chicuelinas. Era Galerías Preciados, la empresa referente de los grandes almacenes en España.

La presencia de Galerías en Córdoba, eso sí, no era nueva. Es más, Córdoba fue la primera ciudad de Andalucía donde empezó a funcionar. Desde los años 50 del siglo pasado adquirir un producto de Galerías era posible gracias a su catálogo, pero en 1957 la empresa llegó a la ciudad instalándose en dos pisos de Gran Capitán. De ahí pasó a la calle Cruz Conde, en la esquina con la calle Góngora y después se amplió con otro local en la calle Eduardo Lucena, al que se conocía como El Anexo.

Allí, en aquellos locales que precedieron al gran edificio de Tejares, trabajó Mariela como dependienta. Tenía solo 15 años cuando empezó a trabajar en Galerías Preciados, 14 cuando hizo la entrevista. Mariela recuerda que las ventas por aquel entonces se asemejaban a lo que hoy es el comercio por internet, solo que ahora lo pides por el móvil y en aquellos años lo hacías por catálogo y llegaba a través del correo. Mariela fue dependienta en Gran Capitán y luego se pasó a Cruz Conde, pero no llegó a trabajar en el edificio de Ronda de Los Tejares. Se casó con un compañero de la tienda cuando tenía 20 años y reconoce que, por aquellos tiempos, «no estaba bien visto que una mujer casada trabajara».

Esta cordobesa confiesa que le dio pena no poder seguir trabajando, aunque nunca perdió el contacto con la empresa (de la que llegó a ser jefa de sección) porque su marido sí continuó. Incluso ella misma iba a veces a echar a una mano.

Mariela recuerda sus años en Galerías con alegría porque, reconoce, todos «éramos una gran familia» y a día de hoy muchos siguen manteniendo el contacto. Recuerda cómo las llamaban «las chicas de azul», debido al color de su uniforme, aunque la mayoría de fotos de la época no den buena cuenta de ello por ser en blanco y negro. Llevaban medias tanto en invierno como en verano, algo que a Mariela no se le olvida porque uno de los jefes afirmaba que «una mujer sin medias es como un pájaro sin plumas».

El éxito de Galerías, añade, era innegable y no existía nada parecido en Córdoba. «Cuando ponían las rebajas las colas eran inmensas», comenta Mariela, que también apunta que el resto de sitios en los que poder comprar lo que había en Galerías no dejaban de ser pequeñas tiendas.

De coso a centro comercial

Tras los locales y pisos señalados, Galerías se mudó a Ronda de Los Tejares. En febrero del año 1964 el Ayuntamiento aprueba el proyecto para que la plaza de toros pase a ser un edificio comercial. Como curiosidad, ocurrió un 29 de febrero, una efeméride sin duda llamativa. El Puri, Antonio Sánchez Fuentes y José María Susoni protagonizaron la última corrida en el coso de Los Tejares, que tuvo lugar en abril de 1965. A partir de aquí, la imagen de la ciudad, o al menos del centro de la ciudad, cambió para siempre.

Hay quienes cuentan que la decisión de tirar la plaza de toros para hacer un centro comercial no contentó a todo el mundo, sobre todo a los más puristas, a esos cordobeses senequistas que querían mantener las cosas tal y como estaban. La importancia de la plaza no era baladí. Allí actuaron los cinco califas del toreo y tomó la alternativa el quinto de ellos, Manuel Benítez El Cordobés en mayo de 1963. Pero la revolución llegó.

Inauguración

El 17 de octubre de 1972 tuvo lugar la inauguración del nuevo edificio de Galerías Preciados, aunque no sería hasta un día después, el día 18, cuando abrió a todos los públicos. El acontecimiento no pasó desapercibido para la prensa de la época.

El edificio fue obra de los arquitectos Fisac, Feduohi y Rebollo y el párroco de San Nicolás por aquel entonces, Casimiro Pedrajas, se encargó de bendecirlo. A la inauguración no acudió Pepín Fernández, el presidente de Galerías y un empresario archiconocido en la época, pero sí estuvo el vicepresidente, Jorge Fernández. En su discurso, Fernández aseguró que la empresa quería un proyecto mejor de Galerías en Córdoba, más allá de esos locales ya nombrados. «Galerías no estaba representada con la dignidad que la importancia actual -y no digamos histórica- que Córdoba exigía», pronunció Fernández, que dio las gracias a todo el mundo, incluido el Ayuntamiento e incluso a la prensa, de la que dijo «ha hecho suyos nuestros anhelos de que, por fin, se levanten aquí unos almacenes que pueden codearse con los mejores y más modernos de Europa. Todos -insisto- han tenido una participación, una intervención tan activa que garantizan el éxito de mañana y de futuro».

La flor y nata de la sociedad

El fotógrafo Ladislao Rodríguez Galán Ladis también estuvo en la inauguración y recuerda que por allí andaban la flor y nata de la sociedad cordobesa, incluido El Cordobés; el exalcalde Antonio Cruz Conde y su mujer; el alcalde Antonio Alarcón Constant; el presidente de la Diputación, Manuel Santaolalla Lacalle; el gobernador Manuel Hernández Sánchez; el gobernador militar Agustín Sánchez; o el presidente de la Cámara de Comercio, José Molleja.

El éxito fue instantáneo. Sobre la inauguración, la propia empresa publicó un anuncio en el que podía leerse lo siguiente: «Éxito espectacular de la inauguración. Con asistencia de las primeras autoridades se inauguró oficialmente en la gran capital andaluza nuestro nuevo centro de venta, que hace el número 24. Consta de 200 secciones especializadas, distribuidas en cinco plantas, con un total de 15.000 metros cuadrados. Del éxito de su inauguración da idea el que el día de la apertura fue preciso cerrar sus puertas, repetidas veces, por la gran afluencia de público. Público al que cordialmente damos las gracias por su asistencia».

El éxito de Galerías

Juan Luis Galisteo estaba haciendo prácticas de escaparatismo en la escuela de artes y oficios cuando un compañero le avisó de que estaban haciendo entrevistas para trabajar en Galerías Preciados. Tenía 19 años y, tras la formación, comenzó a trabajar en el edificio de Tejares. Galisteo recuerda aquella época como «los mejores años de mi vida» y su trabajo, relacionado con los escaparates de la tienda, lo desarrolló no solo en Córdoba, sino en otros centros que la empresa iba abriendo por toda España. Galisteo solo tiene buenas palabras para su etapa en Galerías, de la que todavía mantiene relación con muchísimos de sus compañeros de por aquel entonces, a los que recuerda como «una gran familia» que arrancó en Córdoba con, nada más y nada menos, que 470 empleados.

Siempre llena

El éxito de Galerías, entiende este trabajador de la compañía, se debió a varios factores. El principal, que lo que ofrecía Galerías Preciados no lo ofrecía ninguna otra empresa. También estaba la calidad de los productos y famosas eran también sus grandes ofertas. La tienda, recuerda, siempre estaba llena, más aún cuando empezaron con las rebajas, donde las colas se hacían desde primera hora para no perderse las gangas. Galisteo achaca a Pepín Fernández ese ambiente familiar que se respiraba en Galerías, pero también el éxito comercial que se materializó, por ejemplo, en las primeras campañas que hubo en España por el día de la madre, del padre o San Valentín. «Venía gente de toda Córdoba, no solo de la capital, sino de todos los pueblos», rememora.

«Galerías era el centro comercial por antonomasia de Andalucía», opina Galisteo, y es cierto que Córdoba fue pionera en contar con una tienda de la empresa. Una empresa que tenía prácticamente de todo y que ya empezaba a jugar con lo que hoy en día se conoce como best seller o superventas, esos productos más conocidos y más ansiados y, en definitiva, más vendidos. Galisteo recuerda algunos de ellos, como una almohada cervical que «tal y como llegaba se acababa» o unos osos de juguete llamados Tom y Lisa que eran el regalo más ansiado en Navidad y cuya familia iba creciendo con el paso de los años.

Galisteo explica otro concepto de la tienda en aquella época, el de «pájaros madrugadores», unos cuantos productos, como por ejemplo abrigos de visón o bicicletas, de los que se sacaba una pequeña tirada a un precio más bajo y que volaban con solo sacarlos a la tienda.

Pero todo se acaba. Galisteo apunta con tristeza como en el año 1995 El Corte Inglés absorbe Galerías Preciados. Muchos trabajadores se quedaron en la nueva empresa, incluido él, pero permaneció allí poco tiempo porque no era un ambiente al que estuviera acostumbrado y se situaba lejos de ese concepto familiar antes señalado. Un concepto que muchos de los trabajadores de Galerías Preciados siguen manteniendo con quedadas anuales, desayunos e incluso con alguna obra social para la que consiguen fondos con la venta de lotería.

Despedida

Fue en julio de 1995 cuando El Corte Inglés se hizo con Galerías Preciados. Durante años, ambas empresas (cuyos orígenes tienen los mismos apellidos) protagonizaron la guerra comercial más famosa de este país. Pero fue a El Corte Inglés al que le salieron bien las cosas. Que una empresa como Galerías desaparezca no se debe a una sola causa, pero sí existe unión de criterios en algunas de ellas. La principal, que Galerías Preciados inició una expansión sin precedentes y a toda prisa para evitar que El Corte Inglés le alcanzara. Mientras, El Corte Inglés también se expandía, pero con sus beneficios, cuando Galerías Preciados se echaba grandes deudas a sus espaldas.

Fue a finales de los 70 cuando Galerías pasa a mano de sus acreedores, el Banco Urquijo, y en 1981 la Rumasa de Ruiz Mateos se queda con el paquete de acciones de la entidad bancaria. Rumasa controlaría Galerías dos años más, hasta que pasa a manos de Cisneros, un grupo venezolano, que vende la empresa a una firma británica en el año 1987. Pese a los esfuerzos por renovar la marca, los nuevos dueños no son capaces de sacarla a flote. La empresa pasa a otro grupo inversor en 1992, pero se declara en suspensión de pagos dos años después. Lo que viene luego es de sobra conocido. En julio de 1995, El Corte Inglés, el gran rival, absorbe Galerías y mantiene abiertos la mayoría de sus edificios. La historia, eso sí, se empezó a escribir mucho antes.