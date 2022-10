Surcando los cielos en globo

Para hacer una ruta turística en globo hay que madrugar un poco. Si se preguntan por qué la respuesta es bastante sencilla. Desde un punto de visto técnico, el despegue se debe hacer junto al amanecer para evitar el aire que se genera cuando el sol comienza a calentar la atmósfera y el suelo. Desde una visión más prosaica, se puede decir que ver salir el sol desde las alturas de un globo es una experiencia difícilmente igualable.

Globotur nos citaba en la mañana de este viernes en los aledaños del Estadio Nuevo Arcángel. Allí personal de esta empresa daba los primeros pasos en una actividad que requiere mucha preparación (antes y después del trayecto). “Lo primero que hacemos es lanzar un globo de helio para ver la dirección y velocidad del viento”, explicaba Ángel Melero, piloto de la empresa que tripulará la aeronave en esta aventura. Sabedor de que le atendía un público neófito, nos indica que la ruta a seguir solo depende de una cosa: la dirección del viento. Estar a merced de un factor climatológico que no se puede controlar brinda un plus de entusiasmo al viaje pero, eso sí, sin nada que temer. Los globos, al igual que los aviones, están regulados por la Dirección de Aviación Civil y por tanto, para poderlos pilotar hay que disponer de una licencia que faculte para ello. También en este caso es necesario acumular cierto número de horas de vuelo, en concreto 300. Ángel tiene más de 36 años de experiencia y un total de horas acumuladas que superan las 1.000.

Surcando los aires

Como no tienen ningún tipo de propulsor, los globos aerostáticos se dejan llevar por las corrientes de aire. Éstos pueden controlar la altura mediante el quemador para ascender, y una válvula en su parte superior llamada paracaídas que enfría el aire interior a demanda, para descender. El límite de velocidad del viento para realizar el inflado de un globo es de 20 km/h. Pasando esta marca, el viento se considera demasiado fuerte para realizar un vuelo seguro. “Los vientos fuertes deforman el globo aerostático, complican su hinchado, y hacen que el aterrizaje sea más brusco, por lo que no es recomendable volar a más de esa velocidad” explica el piloto. El aeróstato en el que hacemos la ruta turística sobre Córdoba es un clase N-210 lo que significa que tiene capacidad para 210.000 centímetros cúbicos de aire o 6 millones de litros de aire, según se quiera decir. La tela (de 40 metros de largo) es como la de los paracaídas con un tratamiento de resina para evitar pérdidas de aire. Para calentarlo se emplea gas propano, que no deja huella de CO2 ni contamina con otras gases de efecto invernadero.

La duración del vuelo suele oscilar entre una hora u hora y media si bien depende de la velocidad del viento, el campo de aterrizaje que se encuentre, el combustible, etc. Este tipo de aeronave, al disponer de poca maniobralidad, tiene máxima prioridad. Eso sí, el Plan de vuelo que se tenga en ruta debe ser comunicado al Aeropuerto de la ciudad en la que se realice.

La experiencia

Para que pueda organizarse la actividad tiene que haber un número mínimo de seis participantes. “Pero es muy raro que se suspenda un vuelo” asegura Javier Benítez, CEO de Globotur. De hecho, ya tiene ocupado el calendario hasta diciembre. La tournée de hoy ha congregado a ocho entusiastas de las alturas. Eloy y Manuela han sido dos de ellos. Provenientes de la localidad gaditana de Arcos de la Frontera (donde también operan estos aeróstatos), han decidido desplazarse hasta nuestra ciudad para conocerla “desde otra perspectiva” apunta ella, que le regaló esta experiencia a su marido para Reyes. “Me encanta todo lo que tenga que ver con volar, me hubiese encantado ser piloto pero no pudo ser”, asegura Eloy, que hoy ha disfrutado como un niño con juguete nuevo desde los aires. “A mí se me ha hecho corto” admitía su mujer que venía con cierto resquemor, “tenía miedo pero me ha sorprendido lo tranquilo que va” asume satisfecha. Lola y Fernando es otra pareja que también han ido a aprovechar el regalo que le hicieron a ella sus compañeros por su reciente jubilación como docente. “Lo tengo desde junio pero pensamos que esta es la mejor época, y hemos acertado” apuntaba en pleno vuelo desde su lado de la barquilla ratificada por él, gran aficionado a los vuelos de motor.

El resto de pasaje lo conformaban tres alemanes que se encuentran aquí de vacaciones y Roger, el guía y propietario de la casa rural de corte premium en Montoro en la que están alojados. ”A Christian le ha gustado mucho el vuelo, es la primera vez que hacía un vuelo en globo y ha quedado muy satisfecho” apuntaba Roger en un español con deje de alemán y francés. “A Christian y Heinz, aunque ya lo habían probado antes, también les ha gustado mucho porque pueden ver desde la altura un paisaje muy distinto al que están acostumbrados” recalcaba. Y es que Globotur, tal y como reseñaba su CEO, propone un tipo de turismo aerostático, “queremos que nuestros clientes disfruten del gran patrimonio monumental que tenemos en Andalucía y queremos que lo hagan con un perspectiva distinta, queremos hacer de nuestra región un destino para hacer turismo en globo como ocurre por ejemplo en Capadocia”.

El precio de cada pasaje ronda los 120 € y en este se incluye el vuelo, un desayuno con buffet libre, fecha abierta, transporte, agua a bordo, cava, vídeo de la experiencia y, lo más importante, un diploma en el que se acredita haber realizado un vuelo en globo “manteniendo en todo momento el tipo con alegría y entereza”. Las instantáneas para el recuerdo hablarán por sí solas.