La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha defendido este viernes la necesidad de "educar desde abajo en igualdad" como la mejor fórmula para combatir el incremento en el número de mujeres víctimas por violencia de género en Andalucía, que ascendieron a 9.372 en el segundo trimestre del año, lo que supone un 11,9 más que en el mismo periodo de 2021.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha inaugurado junto al alcalde, José María Bellido, el Festival Eutopía 2022, que organiza el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Loles López ha reaccionado así al ser preguntada sobre los datos que recoge el informe anual sobre violencia de género hecho público este jueves por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ante ello, López ha señalado que "esos datos nos tienen que hacer reflexionar a todos", pues son "preocupantes", aunque también reflejan que "las mujeres, afortunadamente, también dan el paso ya de denunciar y no mantienen el silencio", y es entonces, según ha subrayado, cuando "tenemos que estar las administraciones", para respaldarlas, y "en Andalucía tenemos a un grupo de profesionales que atienden 24 horas a las víctimas", a las que ofrecen, "no solo acompañamiento psicológico, sino también legal y asesoramiento hasta el último momento, hasta que decide o no, porque lo decide la víctima, interponer denuncia".

Sin embargo, la consejera de Igualdad entiende que es preferible prevenir y evitar la violencia de género con "la educación", es decir, "hay que educar desde abajo en igualdad", dándose la circunstancia, según ha avanzado, de que "el próximo lunes celebramos en la ciudad de Cádiz un congreso de coeducación", para tratar sobre "educar en igualdad".

El congreso, según ha precisado, contará con "más de 1.300 participantes, gran parte de ellos profesorado" y también "funcionarios de distintas instituciones que trabajan conjuntamente para esa educación en igualdad, y funcionarios que trabajan conjuntamente con aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género".

Junto a ello, López ha recordado que la pasada semana se reunió con la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la que logró el compromiso de incrementar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que anualmente recibe Andalucía y que actualmente ascienden a unos 15 millones de euros, siendo esa, a juicio de la consejera, "la línea en la que tenemos que trabajar todas las administraciones".

Por último, Loles López ha señalado que "la violencia de género no es un problema de la mujer, es un problema de toda la sociedad que sufren las mujeres, pero el problema es de la sociedad y, por tanto, toda la sociedad conjuntamente tenemos que atajarlo".