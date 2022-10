Cesta de la compra en Córdoba: los frescos encarecen un carrito que tiene que tirar de temporada

Que hacer la compra es más caro que hace unos meses no hay nadie que lo niegue. Pese a la ligeras variaciones mensuales que el IPC registra, lo cierto es que este 2022 será recordado como el año de la inflación. Diario CÓRDOBA empezó en julio a registrar un ticket de compra de productos básicos en un supermercado de la capital, siempre el mismo. Que no varíen dentro de esa cesta alimentos como las frutas, por ejemplo, supone que no se introduzcan alimentos de temporada, como ahora sería la mandarina, que supondrían una rebaja a la hora de pagar. En este ticket se incluyen sandía, melocotón y melón, mucho más baratos en julio que en octubre, de ahí en algunos casos las diferencias sean abismales.

El IPC anual registra en Córdoba una subida de un 9,1% en septiembre con una ligera bajada con respecto a agosto Pero la balanza no la inclina únicamente la temporalidad de las hortalizas, hay productos fijos como la leche, el aceite o los huevos que en tres meses han registrado unas subidas tremendas. También cabe señalar que hay productos que bajan de precio, pocos, ya que de 32 cosas que componen este carrito, hasta 18 se han encarecido en octubre con respecto a julio, mientras que solo diez han bajado de valor y cuatro siguen costando lo mismo. Dejando a un lado frutas de temporada, como los citados melocotón, melón o sandía (con subidas de hasta un 99% en tres meses, como es lógico), hay productos cuya inflación pesa, y mucho, en el bolsillo de los cordobeses. Por ejemplo, las legumbres. Un kilo de lentejas pardinas extra (marca blanca) es ahora un 34% más caro que en julio y los garbanzos lechosos han subido más de un 21%. Se mantiene, eso sí, el precio del kilo de arroz. El litro de leche entera ha pasado de costar 0,95 euros a costar 0,99, la docena de huevos de gallinas criadas en suelo ha subido un 28,5% y el aceite de oliva sigue escalando (y se espera que siga haciéndolo en los próximos meses). Un litro de virgen extra marca blanca cuesta ahora 4,24 euros, cuando hace tres meses estaba en 4,15. Bajan, por el contrario, el aceite de girasol, cuyo precio se ha reducido más de un 13% tras las fuertes subidas del verano, el pan (una barra es ahora un 22% más barata que en julio) o las galletas (bajan un 11%). Carne y pescado Junto a las hortalizas y las frutas, carne y pescado protagonizan los frescos del carrito de la compra. Hay diferencias dentro de estos grupos. Por ejemplo, la ternera ha bajado de precio, mientras el solomillo de cerdo se ha encarecido un 7%. El pollo se mantiene igual. En cuanto al pescado, depende del producto el precio varía día sí día también. Hay pescados que son más baratos ahora en octubre que en julio, como el salmón o los boquerones, mientras la merluza y la dorada son más caras y los mejillones se mantienen (aunque con precios altos, casi 3 euros el kilo).