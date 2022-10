Palmeras y Moreras se desesperan y exigen acciones concretas para frenar la pobreza

Los barrios ignorados están hartos de esperar tiempos mejores. Mientras las estadísticas confirman año a año que Palmeras y Moreras se mantienen entre los barrios más pobres de España, llevan años esperando ver los frutos de los planes integrales prometidos, que entre pandemia y crisis no acaban de ejecutarse. El portavoz de los vecinos de Palmeras, Antonio Rodríguez Chache, recuerda que el plan del barrio se puso en marcha en el 2018, la Universidad Loyola presentó en 2019 el diagnóstico, pero más allá de los proyectos de investigación puestos en marcha por la Universidad Loyola y la UCO, que no han parado durante la pandemia, «seguimos en punto muerto». Relata Chache que tras el parón del covid, se ha retomado el grupo impulsor en una mesa de trabajo en la que están todas las partes implicadas, «pero hace falta que el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía empiecen a aportar dinero para poner en marcha los planes que se han planteado y que tenían objetivos a corto, medio y largo plazo».

En opinión de los vecinos, «estamos en situación de emergencia social y si después de cinco años, no vemos los frutos del corto plazo, ni te planteas lo que tardarán los de medio y largo». Los refuerzos de personal que aportaron los Fondos Eraci para La Foggara ya no están «y dos o tres personas no dan abasto para atender un barrio con tantísimas necesidades», lo que ha vuelto a espaciar cada vez más las citas, afirma. «Cuando nos sentamos, vemos que hay muy buen talante y mucha simpatía, pero poco compromiso real porque no hay fondos para lo que se quiere hacer», insiste Chache.

Según el análisis que han realizado hasta ahora, lo que más urge es «reforzar la educación y formación, actuar en el adecentamiento de las infraestructuras, viviendas y zonas comunes, deterioradas tras décadas de abandono (hay tuberías picadas y bajantes oxidados por los que se escapa el agua, agujeros en las aceras, falta de iluminación, palmeras que se caen) y la puesta en marcha los huertos y la cocina de La Foggara». Este es un claro ejemplo de cómo las iniciativas se van dilatando en el tiempo. Según el profesor de Loyola, Antonio Sianes, que participa en el plan de transformación social de Palmeras, «el Ayuntamiento renovó la cocina de La Foggara y está dotado desde hace tiempo, ahora se está estudiando qué quieren los vecinos que se haga con ella», pero los fogones aún no se han encendido.

En los últimos años, se ha conseguido acercar la ESO al barrio, dando respuesta a una demanda histórica como era la apertura de un nuevo instituto en Miralbaida, al que se han incorporado niños del barrio, pero «hay mucha decepción en otros temas». Consideran que van a peor en cuestiones clave como el paro, que afecta a más del 30% de los vecinos, «arrastramos las secuelas de la crisis del covid y tememos que el empeoramiento de la economía haga que resurjan focos de delincuencia o problemas de seguridad por los enganches ilegales, ya que las familias no pueden pagar la luz», comentan, «la presencia policial es escasa y no hay interacción con los vecinos, entran por una punta y salen por la otra, deberían bajarse y dar un paseo, que la gente se acostumbre a ver a la autoridad en Palmeras y que estén ahí cuando surja algún problema».

Moreras, aún peor

Si en Palmeras, donde existe un grupo impulsor están decepcionados, en Moreras ni siquiera existe un plan integral de acción. Según la presidenta de la AVV La Palabra, Ana Sánchez, «llevamos tanto tiempo abandonados, hay tantas carencias, las necesidades son tan grandes que lo poco que se hace son solo parches».

La presidenta de La Palabra muestra su desgana a la hora de enumerar los problemas, «de sobra conocidos por todos». Una de las cuestiones urgentes a las que no se ha dado respuesta es la falta de ascensores en los pisos sociales que son propiedad de la Junta de Andalucía (AVRA). «Tenemos vecinos que viven encerrados porque no pueden salir, se habló de hacer un estudio para arreglar los bloque más necesitados, pero no se concreta nada», señala. Como en Palmeras, las viviendas acumulan carencias de todo tipo. «El barrio se viene abajo, hay bajantes rotos, aceras levantadas, alcorques rotos, baches en las calles, aguas fecales, jaramagos, subterráneos con mosquitos y ratas, no tenemos ningún tipo de servicio más allá del centro cívico, no hay ni un banco ni un centro de salud ni nada, es como si no existiéramos para las instituciones».

Cuando alertan de un problema en los patios, «ninguna administración responde porque si actúa asume que es responsabilidad suya y no está claro si es vía pública y corresponde al Ayuntamiento o de la Junta, «pero el resultado es que los desperfectos se acumulan año tras año». Las tiendas de Moreras sobreviven «porque fían a los clientes y eso es algo que ya no se hace más que en los comercios de barrio". También se quejan de que la Policía «pasa de largo» por el barrio. «Deberían estar presentes, conocer a los vecinos, informar de las deficiencias y los problemas, como en otras zonas de Córdoba», apostilla.

Actuaciones previstas por el Ayuntamiento y AVRA

Por su parte, Ayuntamiento y Junta informan de las actuaciones previstas. Por un lado, la Consejería de Fomento, de la que depende AVRA, propietaria de las viviendas sociales de Palmeras y Moreras, tiene previsto iniciar en estos días las obras de rehabilitación energética de cinco bloques de Moreras, a lo que ha destinado 1,5 millones de euros. Las obras, adjudicadas a la empresa AFC Construcciones y Contratas, van destinadas a mejorar el comportamiento energético de los edificios de cuatro plantas localizados en el patio Poeta Gabriel Celaya números 11 al 15 con total de 76 viviendas. También está previsto contratar la mejora de la accesibilidad en los bloques 6 al 10 del mismo patio, con 80 viviendas, lo que supondrá una inversión de 214.313 euros y cuatro meses de ejecución.

En cuanto al entorno urbano de Palmeras y Moreras, que presenta graves deficiencias, el Ayuntamiento de Córdoba tiene prevista, según el concejal de Gestión e Infraestructuras, Antonio Álvarez, la remodelación del acerado norte del paseo Parque Verde, que se encuentra en la fase última de la contratación, con un coste de 338.563 euros, tres proyectos de mejora de tres calles de Palmeras y un cuarto proyecto que ya se está ejecutando en la calle Vicente de los Ríos de Moreras.