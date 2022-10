Beatriz, paciente de 35 años: «Tener cáncer de mama y perder el pelo no es sinónimo de muerte»

Beatriz tiene 35 años y hace menos de un año que le diagnosticaron cáncer de mama. Se enteró en enero tras una autoexploración en la que se detectó un pequeño bultito en un pezón. «En ese momento, una amiga estaba luchando contra un cáncer después de que se le rompiera la cadera, ese fue el detonante que la llevó al médico y por lo que supo que sufría un cáncer metastásico que ya le había llegado a los huesos», recuerda.

Afortunadamente, aquello la llevó a explorarse el pecho una primera vez en la que no detectó nada y una segunda en la que se encontró con «un garbancito» al que no supo si debía dar más o menos importancia. Además del bulto, se sentía muy cansada y tenía anemia, lo que finalmente la llevó a decidirse. «Tardé dos meses en ir al médico, esperaba que desapareciera solo, tenía miedo, pero cuando fui la oncóloga me dijo que no era ningún garbancito, que tenía un tumor de siete centímetros de evolución rápida con dos tipos de cáncer distintos y que había que extirparme un pecho».

En su opinión, «todas las mujeres deberían ser conscientes de la importancia de explorarse el pecho para poder prevenir el cáncer de mama, no somos conscientes hasta que nos pasa». Ni siquiera cuando, como ella, hay antecedentes familiares. «Mi abuela murió de cáncer de mama y pese a ello, yo no me he hecho revisiones periódicas». Según su experiencia, lo más traumático para ella fue perder el pelo. «Más incluso que el pecho, eso no lo he llevado tan mal, pero lo del pelo era muy evidente y sentía las miradas de lástima de la gente por la calle», señala, «tener cáncer hoy en día y perder el pelo por la quimioterapia no es sinónimo de muerte, no significa que nos vayamos a morir, asociamos las dos cosas, pero esto ya no es así gracias a la cantidad de tratamientos y a la posibilidad de detección precoz».

Agradecida al personal del hospital Reina Sofía por el trato recibido, el pasado 5 de septiembre se sometió a una mastectomía y afortunadamente está bien. «No tengo metástasis, los ganglios dieron negativo, aunque tengo que seguir un tratamiento de al menos un año y es posible que tenga que recibir radioterapia».

El cáncer le ha cambiado la vida. «Me ha hecho ver con más distancia los problemas que surgen en el día a día, a relativizarlos y a ser más empática con otros pacientes oncológicos, a los que te sientes muy cercana porque han pasado por lo mismo que tú», asegura, «ahora intento disfrutar de cada minuto».