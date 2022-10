«La vuelta a la normalidad en los veladores debería ser en enero»

Miguel Ángel Morales (Córdoba, 1990) es el presidente de la asociación de hostelería de Córdoba y provincia Horeca y copropietario del restaurante Los Chopos, junto con su hermano. Considera que la subida de los precios está haciendo un flaco favor al sector, aunque ve con ilusión el futuro con iniciativas como el espectáculo del Alcázar, que «permitirá al público poder disfrutar de nuestro patrimonio cultural y también del gastronómico que hay cerca del monumento».

Casi ocho meses van ya desde la creación de Horeca en febrero de este año, ¿con cuántos socios cuenta la asociación de profesionales de hostelería?

Estamos alrededor de doscientos, porque empezamos doscientos treinta, pero en estos dos últimos meses lamentablemente han cerrado muchos negocios debido a la inflación que estamos sufriendo todos. Ayer, precisamente, recibimos otra baja, porque tras siete años de tener el negocio cerraba su actividad.

Sus socios eran de pequeños negocios, pero con varias generaciones a la espalda, ¿continúa siendo así?

Efectivamente, contamos con negocios que se encuentran ya en la tercera generación con vistas, esperemos, de una cuarta y una quinta. La inmensa mayoría somos pequeñas familias que estamos sobreviviendo a la crisis. Y también contamos con algún negocio de reconocido prestigio en la capital y en algún pueblo.

¿Está de acuerdo con que vuelva la normalidad a las terrazas tras las medidas extraordinarias por el covid como ha acordado la Mesa de Veladores de Córdoba?

Darle las gracias a Salvador Fuentes por querernos incluir en la Mesa de Veladores y gracias a los componentes. Ahora mismo, el sector estaba empezando a levantar un poquito la cabeza, ya que hemos tenido un buen mes de septiembre y esperamos que octubre siga siendo igual. Creemos que ha sido un poco rápido, pero es la decisión que se ha tomado y tendremos que acatarla.

¿Muy conforme no le veo con la vuelta a la normalidad de las terrazas?

Sí, en gran parte, porque parece ser que ya no hay covid o, al menos, ya no hay ese miedo al virus. La medida la hemos visto un poco rápida. Pienso que podríamos haber esperado hasta el año próximo. Haber tomado esa decisión para enero, después de las fiestas, para volver a empezar. Y para ver si las cifras de la pandemia se mantienen igual de bajas o incluso descienden más.

¿Qué opinión tiene del plan de vigilancia y control para comprobar que las terrazas cumplen con lo autorizado?

Me parece normal, porque si alguien no ha pagado las tasas o no tiene licencia hay que controlarlo y exigirle que se legalice y pague sus impuestos, que todos tenemos que pagar. Si no lo hace es competencia desleal con el resto del sector. Si no se acatara y fuera una persona reincidente se deberían de tomar medidas más serias, aparte de las multas.

«La mayoría de los cierres de negocios, casi el 80%, se están produciendo en la capital»

¿Han solicitado estar presente en otros organismos como, por ejemplo, el Imtur?

Sí, pero no hemos obtenido todavía respuesta. También estamos pendientes de que nos llamen de otros organismos como de distintas mesas de las concejalías municipales que estén relacionadas con la hostelería y el turismo. Sí, es cierto que lo más importante era estar en la Mesa de Veladores y después en el Imtur.

¿Qué perspectivas tiene de cara a este otoño y al invierno?

Ahora mismo, son buenas, pero somos conscientes de que la inflación está alta, que los precios van al alza y que la luz está carísima. Ahora bien, el mes de septiembre ha sido bueno, especialmente los fines de semana. Todos los eventos que se han hecho, por ejemplo, los conciertos han venido bien para la ciudad como reclamo turístico. Seguimos a expensas de que siga habiendo turismo y estamos a la espera del turismo internacional, que todavía no acaba de levantar, sobretodo el asiático.

¿Qué considera que retiene más a las personas a acudir a la hostelería, el covid o los precios?

Ahora están reteniendo más a las personas los precios que el virus. Estamos notando que a todos, a las familias también, les está costando llegar a final de mes. La caña que antes valía un euro se ha tenido que subir a 1.20 o a un 1.40, y, evidentemente, como eso todos hemos tenido que subir los precios. Al final, la persona que se tomaba tres cañas se toma una y gracias.

¿A cuánto han subido los precios a los clientes un 5%?

La subida de los precios, según un estudio que hemos estado observando, entre un 3% y un 12% de media en los productos, incluso hay alguno que ha subido un 20%. Como mínimo un 3% ha tenido que subir todo. El 12% de subida ha afectado sobre todo a productos perecederos como la carne y el pescado

¿Les está afectando mucho la subida de los precios?

Las ventas se están igualando, aunque parezca que haces más caja. Al subir el precio de los productos parece que se ingresa más, cuando realmente se está ganando prácticamente lo mismo. Por eso, no podemos decir que todo va bien. El ejemplo más claro, la luz. El que antes pagaba 1.600 euros al mes ahora paga 3.000 largos, incluso tenemos casos de que han llegado a pagar 4.000 euros. Si sumamos a la luz, el mantenimiento de los trabajadores, que se mantienen, más la subida de seguros sociales... Se hace una bola que es muy difícil de sostener.

¿Diría que el mayor obstáculo que tienen para mantener los negocios es el precio de la luz?

Los principales problemas son inflación, luz e impuestos. Tenemos ingresos no para hacernos ricos, sino para sufragar gastos. Hay veces que la bola de las deudas se hace tan insoportable que hay que cerrar.

¿Dónde se producen más cierres de negocios, en la ciudad de Córdoba o en la provincia?

La gran mayoría de los cierres, casi el 80%, se está produciendo en la capital. Estamos intentando buscar una explicación de por qué se producen más cierres en Córdoba ciudad, pero no lo encontramos. Queremos pensar que se debe a la alta competencia que hay.