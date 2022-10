El turismo llena el casco histórico en el Día del Pilar

Ya haya sido porque era algo programado o por aprovechar este miércoles festivo del Pilar, pero lo cierto es que el casco histórico de la capital estaba hoy a rebosar de turistas. Entrar esta mañana por las sinuosas calles de la Judería era tarea complicada porque en muchas de ellas, por ejemplo en la calle Céspedes, los grupos de turistas llegaban a colapsar el paso.

El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral era un reguero constante de idas y venidas de personas que, en mil idiomas, esperaban para hacerse con una entrada para visitar el conjunto monumental. Se juntaba la cola de los visitante con otra tan larga que salía a la calle. Esta no era de turistas sino de asistentes a la Eucaristía de las 12:30 en la Santa Iglesia Catedral por el Día de la Patrona de la Guardia Civil. ¿Pero de dónde sale tanta gente? Se preguntaba una señora con un indiscutible acento cordobés que ha aprovechado la jornada de asueto para hacer algo que nunca hace con su marido, "pasear tranquilamente". Más allá el Puente Romano se podía otear abarrotado como en esos días de puentes festivos en los que no cabe un alma más. Dos empleados del autobús turístico Sightseeing intentaban conseguir usuarios para iniciar la ruta pero, como explicaba uno de ellos, "hoy hay más ajetreo de gente pero no más turismo, por lo menos para nosotros que venimos de unos días espectaculares", y es que, según añadía, "hoy hay mucho movimiento pero son cordobeses".

Las colas en el Alcázar de los Reyes Cristianos también son remarcables. La pequeña oficina turística de los Mártires apenas se veía de la cantidad de gente agolpada alrededor. La paciencia hoy ha sido una virtud al alza. En la calleja del Salmorejo Cordobés un guía bromeaba sobre los efectos del fifty, refiriéndose con ello al típico medio de vino. El grupo de turistas nacionales lo atendían tan divertidos que más bien parecía público asistiendo a un monólogo de humor de la Paramount Comedy.

"Muchos de los tours con extranjeros están ya programados de antemano, han coincidido con el día de fiesta" apuntaba una guía oficial con su paraguas en mano a su paso por la Sinagoga. "Yo llevo a uno alemán pero mis compañeros van con filipinos, franceses y algún inglés también" añadía casi sin detener el paso.

El turismo nacional también ha estado muy presente, como dos parejas de jubilados que han venido a disfrutar del día desde Ciudad Real, "hemos cogido el tren, que tarda nada y es muy cómodo y mañana nos volvemos" explicaba Angelina, una de las visitantes manchegas. Un poco más allá un grupo de catalanes procedentes de Gavá intentaba elegir dónde ir a comer, "hay mucha oferta y ya no sabemos ni a cuál ir porque todos pintan muy bien" confesaba Beatriz, que se quedaba sopesando la difícil elección.