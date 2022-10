El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, se ha autodescartado de la carrera para elegir candidato a la Alcaldía de la capital cordobesa en las próximas elecciones municipales del 2023. El concejal socialista lo ha dicho de manera diáfana para que no quede ningún género de duda: “Yo no me voy a presentar a las primarias”, ha asegurado a preguntas de la prensa un día después de que el diputado del PSOE Antonio Hurtado haya dado un paso al frente en este sentido. Es más, José Antonio Romero, que también es vicesecretario general de Acción Electoral, ha expresado su opinión “como militante de base” anunciando que dará su apoyo a Hurtado para que sea alcaldable del PSOE en los futuros comicios. “Voy a estar a su lado para lo que él necesite y para afrontar las primarias con muchas ganas”, ha dicho.