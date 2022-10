La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha denunciado este lunes que "el gobierno del PP no cumple nada. Nos gustaría que nos explicaran a este grupo municipal por qué no cumplen, la señora consejera de Hacienda, doña Carolina España, me la ha dejado votando. Viene a un Ayuntamiento como este a exigir una bajada de impuestos a Pedro Sánchez, a presumir de la bajada de impuestos de Juanma Moreno y lo hace escasos días después de que una vez más este gobierno municipal presente una bajada de impuestos tan ridícula como increíble".

"Ya os enseñé en el pleno los recibos del IBI del 19 y 22 y había subido en un céntimo la cuantía y ahora os pongo otro ejemplo. El IBI rústico quieren reducir el gravamen un 1% eso aplicado al IBI actual que es un 1,06% significa bajarlo un 0,01%. Esto trasladado al impuesto de vehículos supone que el cordobés que más se va a ahorrar gracias al Gobierno del PP, se ahorrará 21 céntimos al año. ¿Por qué ofenden a la inteligencia de los cordobeses?", ha criticado Badanelli.

Badanelli opina que PP y Cs "tienen millones y millones que no van a gastar y no son capaces de ayudar a los cordobeses a llegar a final de mes, es una auténtica vergüenza. Ya queda menos para que con Vox en el gobierno de esta ciudad en el próximo mandato se cambiarán políticas y no solo políticos y de verdad el cambio tan ansiado se notará en las calles, en los barrios y en los bolsillos que es donde tiene que notarse".

Por último, la portavoz de Vox ha insistido en que "nosotros seguimos con nuestro documento, con lo que firmaron, queremos ayudar al PP a ser un poquito mejor, a no mentir siempre, a que cumplan algo de lo que dicen. Queremos mejorar todas las propuestas del PP".