Urgen al Gobierno a aplicar la ley de IVA cero a la donación de alimentos

Conseguir que todo el dinero que empresas y ciudadanos destinan a la donación de alimentos se emplee en la adquisición de productos y que no se les aplique el Impuesto del Valor Añadido (IVA). Ese objetivo, perseguido durante años por la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (Andas) y la Federación de Bancos de Alimentos de España, quedó plasmado este año en una ley, la 7/2022, que, pese a estar en vigor, sigue sin tener efecto real en las donaciones de particulares, ya que hasta la fecha no se ha articulado un mecanismo con el que hacer posible que cuando un ciudadano compra en un supermercado un producto destinado a la donación, se le aplique el IVA cero. De momento, no se ha habilitado ningún sistema para llevarlo a efecto para las donaciones en especie ni tampoco para las aportaciones dinerarias. Otra solución que plantean es que «las comunidades autónomas que gestionan y administran el 50% del IVA generado apliquen el descuento o destinen los ingresos a comprar más alimentos con fin solidario.

El presidente de Andas, Santiago López, ha explicado a este periódico que, si se toman los datos de la Gran Recogida del 2020, que logró una recaudación global en España de 31 millones de euros, la aplicación de un tipo medio del IVA del 7,5% revela que algo más de dos millones fueron a pagar este impuesto. En Andalucía, el impuesto se llevó en torno a 226.000 euros mientras que de las donaciones realizadas por los cordobeses a los bancos de alimentos, más de 23.000 euros fueron para pagar el porcentaje del IVA. Según Andas, que cuenta con el respaldo de la Federación de Bancos de Alimentos, «la pronta aplicación de esta norma permitirá motivar a la ciudadanía para implicarse con la donación, en un momento de grave pobreza y vulnerabilidad social». Asimismo, Santiago López critica «la pasividad» que están percibiendo de parte del Gobierno y de las grandes superficies «que desde que se aprobó la ley tienen más fácil aplicar el IVA cero a sus donaciones». El presidente de Andas recuerda que hasta ahora, cuando un supermercado quería donar una cantidad de alimentos a los bancos, tenía que pagar previamente el IVA. «Observamos que desde que se ha aprobado la ley, las grandes superficies se han relajado a la hora de exigir que esta medida se aplique de forma generalizada a todos los ciudadanos, que tienen el mismo derecho a disfrutar de esta medida». La asociación reclama que la norma se aplique de cara a la Gran Recogida de Alimentos que tendrá lugar en toda España el próximo mes de noviembre, ya que temen que el impacto de la inflación y la subida generalizada de los precios de los alimentos retraiga las donaciones solidarias este año, pese a que las necesidades son crecientes. El número de kilos recogidos en los últimos años por los bancos de alimentos se ha mantenido con ligeros descensos, pese a lo cual España es el país de Europa que más aporta en las grandes recogidas que se realizan cada año. Mientras tanto, las oenegés cordobesas ya han alertado de una nueva «oleada» de familias vulnerables en otoño.