La Mezquita-Catedral contará con casi medio millón de euros de inversión estatal. Ese dinero servirá de ayuda para restaurar la capilla Real, que en los presupuestos vigentes tenía 50.000 euros. Ese dinero no será el único que percibirá el principal monumento de la ciudad, ya que en la proyección temporal de las cuentas aparecen 150.000 euros más para el 2024.

La Mezquita-Catedral reapareció en las cuentas del 2022 y ya había estado antes en las del 2019, que no llegaron a salir adelante por lo que el equipo de Gobierno actual trabajó con los presupuestos prorrogados del 2018 del PP. Pese a que no es una cantidad muy cuantiosa, los casi 500.000 euros convierten este monumento en el principal objetivo del Ministerio de Cultura en el 2023.

De esta manera el Museo Arqueológico no será la obra estrella del Ministerio de Cultura el año que viene una vez concluida la construcción de la biblioteca de los jardines de la Agricultura, según se desprende de los presupuestos, que plasman solo 100.000 euros para la restauración del palacio renacentista de los Páez de Castillejo, recién adjudicada al arquitecto Fernando Pardo por un presupuesto de 570.515 euros y con un plazo de ejecución de 48 meses que incluye ya la coordinación de la seguridad y salud durante las obras. Al igual que ha ocurrido con otros proyectos, el del Arqueológico, que lleva años anunciado, logró también una cantidad testimonial en el proyecto de presupuestos de este año, 100.000 euros. En realidad tampoco es que necesite más. Hasta que no culmine la redacción del proyecto no será necesario dinero para las obras.

La biblioteca del Estado, ya construida y a la espera de su apertura cuando termine de estar equipada, vuelve a estar presente pero ya con poco dinero, solo 200.000 euros que pueden servir para actuaciones que queden pendientes por pagar. El inicio de su construcción se remonta al 2014, aunque se gestó casi una década antes, y durante las obras sufrió una paralización de tres años.

Infraestructuras hidráulicas

En cuanto a infraestructuras hidráulicas, las cuentas vigentes ahora mismo ya contemplaban 2,8 millones para los riegos del Genil-Cabra, que el año que viene dispondrán de nuevo de dinero, 5,3 millones en esta ocasión, de forma que se podrán ejecutar proyectos largamente esperados, que llegarán también al 2024, momento para el que hay dibujados 1,8 millones. Como todos los ejercicios, la reposición de infraestructuras hidráulicas está presente, con 1,7 millones, en el documento aprobado ya por el Consejo de Ministros y al que le quedan aún algunos trámites para salir adelante. Con toda probabilidad, estas serán las últimas cuentas del equipo de gobierno formado por PSOE y Podemos antes de las elecciones generales del 2023.

Para el mantenimiento y conservación de la cuenca del Guadalquivir hay 2,5 millones; para abastecimiento, un millón; y para depuración, 630.000 euros.