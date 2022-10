«La vacuna de la gripe protege frente a cuatro cepas»

¿Qué inmunidad proporciona la vacuna frente a la gripe a los grupos de riesgo para los que está indicada?

Proporciona inmunidad celular y humoral (anticuerpos). Está indicado que ciertos grupos de riesgo se vacunen frente a la gripe porque estas personas, principalmente por su edad o patologías previas, son más susceptibles de desarrollar formas graves de la enfermedad, y porque, en el caso de los mayores, la respuesta inmune se va desvaneciendo con el paso de los años y se vuelve más débil. La vacuna no protege al 100%, sino que ronda el 80%, pero ayuda a proteger a los grupos de población de más riesgo de infección de la forma más grave de la enfermedad y contribuye a reducir las hospitalizaciones.

¿Por qué la población más vulnerable tiene que vacunarse todos los años de la gripe?

Porque hay que adaptar la vacuna a las cepas que estén circulando dentro de la campaña concreta en la que se realiza la vacunación. Las personas mayores y enfermos crónicos se tienen que vacunar para evitar que si se infectan desarrollen una gripe grave condicionada por su edad o por las patologías previas que sufran. En el caso de otros grupos de riesgo, se vacunan porque tienen más posibilidad de contagiarse o de transmitir el virus por el entorno en el que trabajan o si conviven o tienen mucho contacto con niños, ya que los menores sufren mucho la infección al relacionarse mucho unos con otros. Las embarazadas deben también vacunarse para evitar una enfermedad grave ellas y los bebés que esperan.

Este año, como novedad, la Junta de Andalucía ha aprobado incluir la vacunación frente a la gripe de los niños de 6 a 59 meses. ¿Por qué los menores de 6 a 23 meses recibirán dos dosis de la vacuna y a los que tienen de 24 a 59 meses, sin patologías previas, solo se les aplicará una dosis?

Se recomiendan dos dosis a los niños de entre 6 y 23 meses porque en esa franja de edad la respuesta inmune, la capacidad de respuesta a la infección es menos eficiente, pero de los 24 a 59 meses basta con una dosis si el niño no tiene patologías previas.

¿Cómo es la vacuna de la gripe que se pondrá a la población?

La vacuna de la gripe que se administrará será tetravalente y protege frente a cuatro cepas del virus de la gripe.

¿Los niños de hasta cinco años pueden recibir la vacuna de la gripe al mismo tiempo que otra vacuna del calendario vacunal?

Sí.

¿Qué inmunidad pueden presentar las personas mayores que ahora van a recibir la cuarta dosis frente al covid si hace ya un año que se pusieron la tercera?

Dependerá de la edad concreta de la persona, los factores de riesgo que presente, si sufre enfermedades que se le complican más con las infecciones o si tienen una buena respuesta inmune. Aunque la situación sanitaria puede cambiar porque la pandemia del covid aún existe, actualmente la mayoría de expertos se decantan por que se administre solo la cuarta dosis a las personas que sufren verdaderos factores de riesgo y a las personas mayores. Que la vacunación esté dirigida especialmente a esas personas. La cuarta dosis que se va a empezar a aplicar desde hoy en Córdoba es una vacuna bivalente, que contiene la cepa inicial de Wuhan y la ómicron.

¿Qué inmunidad proporciona la vacuna frente al covid?

Depende, como he dicho antes, de la edad y de las patologías previas que pueda presentar la persona. Las personas que se han vacunado correctamente y que también se han contagiado son las que cuentan con más inmunidad frente al covid, aunque la población vacunada que no ha contraído la infección cuenta a su vez con una buena inmunidad y esa vacunación generalizada ha hecho posible que hayan bajado los casos graves de covid. Existen personas que no se han vacunado y que dicen que tampoco se han contagiado, pero de esas muchas no saben si han pasado la infección porque no se han hecho la prueba.

¿Habrá que vacunarse todos los años frente al covid?

Todavía no se puede saber, aunque como he dicho, ahora mismo la vacunación va a estar dirigida a determinados grupos de riesgo.

¿Queda mucho aún para que se pueda alcanzar la inmunidad de rebaño frente al covid?

Para conseguir esa inmunidad habría que incrementar mucho la vacunación de toda la población a nivel mundial y, mientras haya países con tan bajo porcentaje de vacunación, pues eso no será posible. En España el porcentaje de vacunación sí es elevado.