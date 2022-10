El plan de acción contra el ruido prevé aplicar la 'onda verde' en las avenidas con más tráfico de la ciudad

La junta de gobierno local ha aprobado de forma definitiva el plan de acción contra el ruido, consecuente del mapa de ruido de la Córdoba, después de rechazar todas las alegaciones planteadas por el Consejo del Movimiento Ciudadano, el único que alegó. Este documento técnico que tiene previsto actuar en medio centenar de vías de la ciudad e implantar la llamada onda verde en varios puntos se inserta en el mapa estratégico de ruidos, diseñado en 2019 y que contó ya con informe favorable de la Junta de Andalucía en julio del 2020. En esa fecha se comenzó con el proyecto de plan de acción contra el ruido, cuyo desarrollo ha corrido paralelo al del mapa estratégico de ruido.

El plan de acción recoge varios tipos de medidas: correctoras, preventivas y de control (de ellas destacan las encaminadas a reducir la velocidad), y se centra en tres zonas: residenciales, educativas y sanitarias. En el caso de las zonas docentes y sanitarias sometidas a altos niveles de contaminación acústica se propone reducir la velocidad máxima para vehículos rodados a 30 kilómetros por hora.

Se definen hasta 24 puntos conflictivos por el ruido generado en zonas residenciales, 14 centros educativos (como La Salle, Séneca o la facultad de Ciencias del Trabajo) y dos hospitales (el Reina Sofía y el de Cruz Roja).

Medidas preventivas

Entre las medidas correctoras se incluyen actuaciones en medio centenar de vías consistentes en la limitación de la velocidad a 30 km/hora en la avenida de la Arruzafilla, Menéndez Pidal o Nuestra Señora de la Fuensanta y a 40 km/hora, en Gran Vía Parque; la instalación de los llamados lomos de asno o sobreelevar pasos de peatones en otros tantos puntos; estudiar la implantación de nuevos carriles bus en zonas (como la avenida de los Piconeros, en el carril derecho, entre el Conservatorio y la calle Alonso el Sabio), o poner radares de velocidad pedagógicos en nuevas zonas como la avenida Campo Madre de Dios. Asimismo el documento prevé la optimización de la regulación semafórica, aplicando ciclos cortos y una onda verde a baja velocidad de forma que se modere la velocidad total de la vía por las avenidas de Al Nasir, Cádiz, América, Ollerías, Almogávares o Medina Azahara, entre otras. La onda verde es la regulación intencionada de una serie de semáforos que permita el flujo continuo del tráfico sobre varias intersecciones en una misma dirección.

Por otro lado, el plan recoge la necesidad de exigir al Estado y a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan de acción que incluya medidas para la disminución de la afección acústica generada por las infraestructuras viarias de su competencia en el término municipal de Córdoba (en el caso del Estado también se refiere a las infraestructuras ferroviarias, en especial al eje Madrid-Málaga).

El plan de acción contra el ruido se aprobó de manera inicial en mayo del 2022 y se habían presentado solo alegaciones del Consejo del Movimiento Ciudadano. Dichas alegaciones, según explicó ayer el delegado de Gestión, Antonio Álvarez, plateaban dudas sobre las mediciones reales que se habían hecho para la confección del plan, que no se valoraba a juicio del CMC la realidad ferroviaria y su impacto acústico en la ciudad, que no se habían hecho suficientes mediciones a la hostelería o que no se había valorado el ruido de las motos en el cómputo global.